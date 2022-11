Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global le otorga profundidad su plataforma asiática con un acuerdo de colaboración con el bufete de abogados Dherakupt (DKRI) que le aporta amplias capacidades legales a Tailandia y sus mercados circundantes.

Fundado en 2004 por el socio gerente Dr. Anuphan Kitnitchiva, DKRI ofrece un conjunto integral de servicios jurídicos que van desde el derecho corporativo y comercial, fusiones y adquisiciones, la reestructuración y los mercados de capitales hasta los precios de transferencia y la recopilación de datos personales. El equipo del bufete colabora codo a codo con los clientes para prestarles un servicio de calidad y sin deficiencias, tanto en el sector público como en el privado, en Tailandia y en todo el mundo.

"Nuestra empresa se enorgullece de sus sólidas relaciones con los clientes y de su profundo conocimiento del sector para ofrecer las mejores soluciones de su clase", aseguró Anuphan. "Al colaborar con Andersen Global, nuestra firma continuará mejorando los resultados para satisfacer las necesidades del negocio legal y consolidar nuestro objetivo de ser una firma líder en la región".

"Durante más de 16 años, Anuphan y su equipo han superado las expectativas de los clientes y han demostrado su dedicación a la administración a través de su compromiso con la ampliación de sus conocimientos y experiencia legal", añadió el presidente de Andersen Global y director general de Andersen, Mark Vorsatz. "La amplia experiencia de DKRI complementa las capacidades que ya tenemos en la región. Ahora tenemos una de las mayores huellas legales en toda la región de Asia a través de nuestros miembros y firmas colaboradoras".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y separadas desde el punto de vista legal, compuestas por profesionales fiscales y legales de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ya cuenta con más de 12.000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 380 localidades a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

