Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global refuerza su presencia internacional en Asia Oriental con un Acuerdo de colaboración no exclusivo con el bufete de abogados Lee & Ko, ampliando el alcance mundial de la organización en Corea del Sur.

Fundado en 1977, Lee & Ko es uno de los bufetes más antiguos de Corea del Sur, con más de 800 profesionales y 300 socios. El bufete les ofrece a sus clientes un servicio integral en sus ocho principales especialidades: antimonopolio y competencia, banca y finanzas, corporativo y fusiones y adquisiciones, propiedad intelectual, trabajo y empleo, litigios y arbitraje, impuestos y aduanas, y delitos de guante blanco. Lee & Ko goza de gran prestigio como firma de primer nivel y ha sido reconocido en numerosas oportunidades por organizaciones como Asialaw, IFLR1000, Legal 500 Asia-Pacific, Chambers & Partners Asia-Pacific, entre otras.

"A lo largo de la historia de nuestro bufete, hemos crecido hasta ser ampliamente reconocidos como una firma líder que les brinda a sus clientes el mejor servicio de su clase, con una amplia cobertura legal", aseguró el socio principal Hyeong Gun Lee. "Como firma colaboradora de Andersen Global, esperamos aprovechar nuestra experiencia en el mercado coreano para atender a los clientes a nivel mundial y satisfacer todas las necesidades locales y transfronterizas".

"Ya hemos colaborado con Lee & Ko y con su servicio consistente y de excelencia, mejoraremos nuestra ventaja competitiva en la región", subrayó el presidente de Andersen Global y director general de Andersen, Mark Vorsatz. "Su amplio conocimiento del mercado y sus servicios sinérgicos le darán una cobertura inestimable a nuestra organización, posicionándonos para una mayor expansión en toda Asia".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y separadas a nivel legal, compuesta por profesionales fiscales y jurídicos de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta en la actualidad con más de 12.000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 380 localidades con sus firmas miembro y colaboradoras.

