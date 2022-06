Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global continúa consolidando su presencia internacional con el debut de Andersen en Georgia (anteriormente Prime Tax LLC) en la región de Asia Central. Andersen Global también da la bienvenida a la firma miembro MG Law, un estudio jurídico y una firma colaboradora con sede en Tbilisi desde 2020. Juntas, las dos firmas miembro brindarán un conjunto completo de servicios legales e impositivos integrados a clientes en Georgia y en el extranjero.

"El panorama fiscal de Georgia es cada vez más complejo y nuestro equipo experimentado trabaja diligentemente para brindar servicios integrales y de calidad a nuestros clientes locales e internacionales", indicó Zurab Nikvashvili, socio gerente de Andersen en Georgia. "Al adoptar la marca Andersen, nuestra firma podrá expandir nuestras capacidades y brindar soluciones innovadoras sin importar las fronteras".

Andersen en Georgia ofrece a los clientes una amplia gama de servicios de asesoramiento fiscal, contable y comercial, incluidos informes y cumplimiento fiscal, contabilidad subcontratada, resolución de disputas fiscales, asesoramiento fiscal, impuestos internacionales, precios de transferencia y servicios de fusiones y adquisiciones. Reconocido constantemente por The Legal 500, MG Law es un estudio jurídico de servicio completo que se especializa en banca y finanzas, derecho laboral, arbitraje y litigio, bienes raíces, impuestos y aduanas, derecho corporativo y criptomonedas y cadena de bloques (blockchain). Ambas firmas miembro atienden a clientes locales e internacionales, incluidas instituciones financieras, fondos de inversión, entidades gubernamentales y empresas públicas.

El socio gerente de MG Law, Archil Giorgadze, agregó: "Creemos que la clave para brindar el mejor servicio al cliente en su clase es garantizar que nuestros profesionales tengan experiencia diversa en la industria y antecedentes en múltiples jurisdicciones. Al convertirnos en una firma miembro de Andersen Global, podemos fortalecer el conocimiento y la experiencia de nuestro equipo al aprovechar los recursos de la organización global".

"Andersen en Georgia y MG Law son líderes reconocidos en los sectores legal y fiscal, y su compromiso con sus clientes significa nuestros valores alineados como una organización global cohesiva", dijo Mark Vorsatz, presidente de Andersen Global y director ejecutivo de Andersen. "Su incorporación como firmas miembro demuestra nuestra dedicación en brindar a nuestros clientes soluciones integrales y sin problemas a nivel mundial".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes, con autonomía legal, que incluye a profesionales de las áreas jurídica y fiscal de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ahora cuenta con más de 11 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 360 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradores.

