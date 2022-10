Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global refuerza su presencia en Canadá a través de un Acuerdo de Colaboración con la firma fiscal Trowbridge Professional Corporation, con sede en Toronto, mejorando aún más sus capacidades de servicio impecables en Canadá.

Los socios directores Todd Trowbridge, Arun (Ernie) Nagratha y Wayne Bewick fundaron la firma en 2002 tras conocerse durante su etapa en Arthur Andersen. Trowbridge provee una amplia gama de servicios fiscales internacionales, especializándose en impuesto de sociedades, clientes privados y movilidad global. Con sede en Toronto, Trowbridge también está presente en India, Alemania y el Reino Unido.

"El servicio impecable a través de todas las fronteras es fundamental para nuestro modelo de negocio", dijo Ernie. "A través de este Acuerdo de Colaboración con Andersen Global, nuestra firma tendrá el apoyo de una organización global, lo que nos permitirá mantener una ventaja competitiva en los mercados a los que servimos".

"Nuestra colaboración con Trowbridge amplía nuestras capacidades fiscales añadiendo un mercado clave para proporcionar cobertura adicional en Canadá", dijo el presidente de Andersen Global y consejero delegado de Andersen, Mark Vorsatz. "La experiencia regional y transfronteriza del equipo de Trowbridge complementa la de nuestras firmas miembros y colaboradoras, y estoy seguro de que esta sinergia jugará un papel importante a medida que continuamos expandiendo nuestra presencia global"

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y legalmente separadas, compuesta por profesionales fiscales y legales de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta ahora con más de 12.000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 380 lugares a través de sus firmas miembro y colaboradoras.

