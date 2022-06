Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global avanza en su cobertura africana a través de un acuerdo de colaboración con la firma de servicios tributarios con sede en Ghana, LIMA Partners.

Ubicada en la capital de Accra, LIMA Partners, fundada en 2014, ofrece servicios a clientes locales e internacionales. El cofundador y socio gerente Kwame Amporful lidera el equipo de profesionales experimentados que se especializan en servicios de asesoría y cumplimiento tributario, contabilidad y consultoría, secretaría de empresas y cumplimiento normativo.

"Colaborar con Andersen Global es una oportunidad de crecimiento, ya que esta colaboración impulsará aún más nuestra ventaja competitiva en el mercado a través de nuestra dedicación para mejorar la excelencia y proporcionar a nuestros clientes soluciones innovadoras de alta calidad", señaló Kwame. "La oferta de servicios de nuestra firma seguirá superando las expectativas de los clientes que se extienden más allá de las fronteras regionales con los recursos y el apoyo de una firma global".

"La incorporación de LIMA Partners nos proporciona capacidades tributarias integrales en el país y los valores de la firma se alinean con nuestra organización global", añadió el presidente de Andersen Global y director ejecutivo de Andersen, Mark Vorsatz. "Tenemos la suerte de colaborar con una empresa que demuestra los más altos estándares profesionales, ya que son un componente importante para la expansión de nuestras capacidades existentes en África occidental".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes, con autonomía legal, que incluye a profesionales de las áreas jurídica y fiscal de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ahora cuenta con más de 11 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 360 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradores.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220607005425/es/

Contacto

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.