Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global continúa agregando profundidad a su plataforma de África a través de un acuerdo de colaboración con el bufete de abogados Lawhill and Co. Advocates, con sede en Tanzania.

Con sede en Dar es Salaam y fundada en 2019, Lawhill and Co. Advocates trabaja con clientes locales e internacionales, incluidas corporaciones y organizaciones internacionales de consultoría. Dirigida por el socio gerente Hadija Kinyaka, la firma ofrece servicios de impuestos, derecho corporativo y comercial, así como litigios de casos civiles estratégicos que abarcan varias industrias, incluidas telecomunicaciones, energía e infraestructura, recursos naturales, banca y finanzas, comercio internacional y empleo e inmigración.

"Nuestro equipo de profesionales fiscales y corporativos se esfuerza por establecer el estándar de servicio de calidad en todas las industrias y ser una ventanilla única para todas las necesidades comerciales", señaló Hadija. "Los últimos años han sido un período de transformación para nuestra firma y esta colaboración con Andersen Global aumenta nuestra capacidad de brindar el mejor servicio de su clase a nuestros clientes locales, regionales e internacionales. Esta colaboración hace que la firma logre su visión de seguir siendo una de las principales firmas de abogados fiscales y corporativos en Tanzania y es un hito clave para nuestro alcance global".

"Hadija y su equipo demuestran constantemente los más altos estándares profesionales y han establecido una empresa basada en la transparencia y la administración", agregó el presidente de Andersen Global y director ejecutivo de Andersen, Mark Vorsatz. "A medida que continuamos estableciendo una fuerte presencia en la región de África, Lawhill and Co. Advocates brindará información valiosa sobre el mercado de Tanzania y trabajará de manera sinérgica con las firmas miembro circundantes y las firmas colaboradoras para brindar un servicio impecable a nivel mundial".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes, con autonomía legal, que incluye a profesionales de las áreas jurídica y fiscal de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ahora cuenta con más de 12 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 380 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradores.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

