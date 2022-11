Comunicado de prensa de Business Wire: Annual Investment Meeting

Abu Dabi organizará la edición N.º 12 de la Reunión de inversión anual del 8 al 10 de mayo de 2023, la cual tendrá lugar bajo el tema "El cambio del paradigma de la inversión: oportunidades futuras de inversión para fomentar el crecimiento económico sostenible, la diversidad y la prosperidad".

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221125005184/es/

Abu Dhabi Hosts Annual Investment Meeting May 2023 (Photo: AETOSWire)

En una conferencia de prensa que tuvo lugar hoy en Abu Dabi, AIM Global 2023, la cual está respaldada por el Ministerio de industria y tecnologías avanzadas, con el Departamento de desarrollo económico de Abu Dabi (ADDED) como socio líder, anunció su lanzamiento en la presencia del H.E. Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de estado de comercio exterior, vicepresidente del Consejo de desarrollo de industrias de los EAU y H.E. Mohamed Ali Al Shorafa, director del ADDED.

Los pilares de AIM Global 2023 analizarán la transformación del mercado de capital global, formas de mejorar la flexibilidad de las cadenas de suministro globales para sacar provecho de las oportunidades de crecimiento, y la Cuarta revolución industrial y tecnologías de inteligencia artificial en los años venideros.

AIM además abordará nuevas tendencias en la transformación digital global actual que se está experimentando por parte de las economías desarrolladas y en desarrollo. AIM Global 2023 contará con varias sesiones y talleres que tratan temas vitales, que incluyen las Ciudades del futuro, cómo utilizar las tecnologías innovadoras para abordar las demandas en aumento, la capacidad del sector de negocios para seguirle el ritmo a los rápidos cambios y el papel futuro de las Startups y la Pequeñas y medianas empresas.

El H.E. Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi alabó la capacidad de AIM para cambiar sus actividades para seguirle el ritmo a los nuevos cambios en la economía global y elogió la concurrencia de AIM Global 2023 de todos los interesados en la inversión en un esfuerzo para superar los obstáculos actuales para lograr el desarrollo de una economía sostenible y la prosperidad para el mundo a través de diversos caminos, los cuales incluyen la digitalización, la sostenibilidad, la industrialización y el libre comercio.

El H.E. Mohamed Ali Al Shorafa dijo: "Estamos encantados de recibir a AIM 2023 en Abu Dabi, la cual ha afirmado su posición como un destino preferido para negocios e inversiones debido a su enfoque proactivo y abierto para lidiar con los cambios. AIM es una plataforma adecuada para abordar nuevas tendencias y formas de lidiar con cambios y avances en el panorama económico global".

AIM contará con varias características, incluyendo la Exhibición, las Rondas de inversión, las Presentaciones de destinos de inversión, las Concesiones a startups, el Centro de inversores y Reuniones G2G, G2B y B2B.

*Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221125005184/es/

Contacto

Shady El Gohary,+971551266247, +971552424797 selgohary@apcoworldwide.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.