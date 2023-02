Comunicado de prensa de Business Wire: Apex Systems IR

Apex Systems, empresa líder en servicios tecnológicos, ha recibido la certificación como Great Place to Work® - Reino Unido. A través del proceso de certificación, Great Place to Work recoge la valiosa opinión de los empleados mediante una encuesta denominada Trust Index? basada en la investigación, además de los detalles sobre los programas y prácticas que hacen que nuestro lugar de trabajo sea único. Las organizaciones que obtienen una puntuación superior al 65 % en el Trust Index obtienen la certificación Great Places to Work. Esto hace destacar a Apex, ya que más del 93 % de los empleados de Best Workplace? recomendarían de manera especial los servicios y productos de su organización.

A través del proceso llevado a cabo en la encuesta, Great Place to Work® descubrió que el 100 % de los empleados de Apex en el Reino Unido están de acuerdo en que:

-- La dirección tiene muy claro hacia dónde se dirige Apex y cómo llegar hasta allí.

-- Cuando uno se incorpora a Apex, enseguida se siente bienvenido.

-- En Apex, las personas reciben un trato justo, independientemente de su edad.

-- Los empleados pueden ausentarse del trabajo cuando lo necesitan.

-- Apex es un lugar de trabajo seguro en el plano físico.

"En 2020, Apex aprovechó la oportunidad de adquirir un nuevo negocio en Europa, incluidas nuestras oficinas del Reino Unido. Es apasionante ver cómo estos empleados se han integrado en la cultura de Apex y prosperan en sus nuevos entornos de trabajo. Nos honra recibir esta distinción de Great Place to Work® y estoy deseando ver lo que depara el futuro a este grupo", afirma Sean Casey, presidente de Apex".

"Es sumamente gratificante ver cómo se desarrolla y amplía el equipo, incluso durante una fase de transición para unirse a la familia Apex. Recibir un reconocimiento plurianual como "Best Place to Work" es el máximo reconocimiento para todo el equipo y sus esfuerzos. Todos deberían estar muy orgullosos de sus logros y de su contribución a nuestros éxitos", señaló Robin Irvine, vicepresidente de Servicios de Consultoría en Consumo e Industrial (NA y EMEA) de Apex Systems".

Acerca de Apex Systems

Apex Systems, una empresa de servicios tecnológicos de primer nivel, incorpora conocimientos y experiencia en el sector para ofrecer soluciones que satisfagan las visiones digitales del cliente. Proporcionamos una gama continua de servicios que van desde la movilización del personal y las soluciones empresariales modernas hasta la innovación digital para mejorar los resultados y aportar más valor a nuestros clientes. Apex transforma a sus clientes con soluciones empresariales modernas adaptadas a los sectores a los que opera. Apex está presente en más de 70 mercados de Norteamérica, Europa e India. Apex es una división de ASGN Inc. (NYSE: ASGN). Para obtener más información, visite www.apexsystems.com.

Acerca de ASGN Incorporated

ASGN Incorporated (NYSE: ASGN) es un proveedor líder de servicios y soluciones de TI, entre los que se incluyen la tecnología y el marketing digital creativo, en los sectores comercial y gubernamental. ASGN ayuda a las empresas corporativas y a las organizaciones gubernamentales a desarrollar, implementar y operar soluciones críticas de TI y de negocio a través de una oferta integrada de personal profesional y soluciones de TI. Para más información, visítenos en asgn.com.

Acerca de Great Place To Work

Great Place to Work es la autoridad en cultura del lugar de trabajo a nivel mundial. Desde 1992, ha encuestado a más de 100 millones de empleados en todo el mundo y ha aprovechado esos conocimientos para definir el elemento que hace que un lugar de trabajo sea excelente: la confianza. Great Place to Work - Reino Unido ayuda a las organizaciones a cuantificar su cultura y producir mejores resultados empresariales mediante la creación de una experiencia de trabajo de gran confianza para todos los empleados. Sus excepcionales datos de referencia se utilizan para reconocer a las organizaciones certificadas por Great Place to Work, así como en las prestigiosas listas de los Mejores lugares de trabajo del Reino Unido, los Mejores lugares de trabajo para mujeres del Reino Unido y los Mejores lugares de trabajo en tecnología del Reino Unido. Su misión es construir un mundo mejor ayudando a cada organización a convertirse en un "gran lugar para trabajar".

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230202005301/es/

Contacto

Logan O'Dell-Hippeard, Directora de Comunicación Corporativa lhippeard@apexsystems.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.