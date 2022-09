Comunicado de prensa de Business Wire: Apocalypse Children Recordings

El prometedor grupo de rock "California Condor" acaba de lanzar un nuevo video musical dedicado a dos antiguos compañeros de banda que perdieron la vida muy pronto. Producido para acompañar su último tema, "The Band", el video rinde homenaje a Ken Loosaar y Johannes Kuslap, que fallecieron recientemente a los 28 y 27 años respectivamente.

Según el comunicado de California Condor, "En los inicios de California Condor, Ken y Johannes ayudaron a la banda a encontrar su equilibrio. Por ello, nunca los olvidaremos. Este nuevo video es nuestra forma de rendir respeto a estos dos músicos talentosos, y de despedirnos de ellos".

In Memoriam

Originaria de Estonia, país del norte de Europa, California Condor se ha forjado un nombre con su fusión poco convencional de varios géneros musicales. El trabajo más reciente de la banda presenta varios estilos, desde el "post-grunge" y el metal hasta el hip-hop.

"The Band" refleja el sonido distintivo de California Condor. Impulsado por un ritmo de batería cargado de energía y unos implacables riffs de guitarra, el tema crea un sólido muro de distorsión, complementado por inquietantes ritmos de sintetizador.

Las voces feroces y los estribillos chillones se combinan para hacer de "The Band" una de las grabaciones más potentes del grupo. Según el comunicado, el innovador video de la canción, que se estrenó el 20 de septiembre, está dedicado enteramente a recordar a Loosaar y Kuslap.

La declaración de California Condor sobre sus compañeros de banda fallecidos reza: "Eran la clase de tipos que siempre seguían adelante con una sonrisa y nunca se quejaban. Sus extraordinarias personalidades no pueden describirse con meras palabras, por eso decidimos conmemorarlos en el nuevo video".

El camino a seguir

California Condor, un grupo relativamente nuevo, llegó a la escena del rock estadounidense el año pasado. Sin embargo, la banda originaria de Estonia, con su distintivo estilo musical, ha conseguido atraer a un gran número de fieles seguidores.

California Condor tiene previsto asistir a la prestigiosa Worldwide Music Expo, que se celebrará en Lisboa (Portugal) del 19 al 23 de octubre. Todo indica que la banda tiene previsto realizar una extensa gira por Europa el año que viene.

Los miembros de la banda cerraron sus declaraciones de la siguiente manera: "Sigue vivo, Ken Loosaar. Sigue vivo, Johannes Kuslap. Sabemos que siempre estarán con nosotros... Si no fuera por ustedes, la banda no estaría donde está hoy "

Contacto

Timo Tomson - timo@californiacondormusic.com - +37254520789

