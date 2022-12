Comunicado de prensa de Business Wire: Arm

Arm anunció hoy a los nuevos miembros del Directorio, Paul E. Jacobs, presidente y director general de XCOM Labs y ex director general y presidente ejecutivo de Qualcomm Inc. y a Rosemary Schooler, ex vicepresidenta corporativa y gerenta general de Ventas del Centro de Datos e IA de Intel. Ambos aportan a Arm una importante experiencia en empresas públicas que abarca el desarrollo tecnológico, la estrategia empresarial y la gestión corporativa, mientras que la empresa se prepara para cotizar en bolsa.

El director general de Arm, Rene Haas señaló: "Los conocimientos únicos y la experiencia profunda que tienen Paul y Rosemary nos ayudarán a ampliar y diversificar nuestro Directorio y, a la vez, le proporcionarán un gran valor a Arm en este momento tan crucial en nuestra trayectoria empresarial".

Haas agregó: "Paul tiene un increíble historial en desarrollo de tecnologías de vanguardia y de ser el líder de Qualcomm cuando la empresa tuvo una fase de crecimiento increíble. Por su lado, Rosemary demostró tener una capacidad de liderazgo excepcional para establecer y cumplir con prioridades estratégicas, impulsar la innovación y afianzar las relaciones con los clientes en varios negocios de Intel durante su larga carrera allí. Espero con ansias trabajar con ellos con el fin de reforzar nuestra posición de liderazgo en el ecosistema de los semiconductores y prepararnos para los mercados públicos".

"Trabajé con Arm desde la aparición de los teléfonos inteligentes y la Internet inalámbrica", expresó Paul E. Jacobs. "A medida que la informática crece de forma generalizada, se crean nuevas oportunidades para aprovechar la posición de liderazgo de Arm en el mercado. Estoy muy entusiasmado de unirme al Directorio y de trabajar con este equipo de primer nivel para ayudar a impulsar las futuras revoluciones tecnológicas".

"Arm está lista para ser una empresa líder en la industria de los semiconductores y de la informática", dijo Rosemary Schooler. "Trabajar con los clientes para resolver sus retos tecnológicos más complejos fue el objetivo de mi carrera. Estoy emocionada de unirme a Arm y espero ayudar a la empresa a ampliar su huella de informática conectada a nivel mundial".

Acerca de Paul E. Jacobs

El doctor Paul E. Jacobs es el presidente y director general de XCOM Labs, que fundó en 2018 para desarrollar tecnologías y aplicaciones inalámbricas de alto rendimiento. Antes de trabajar para XCOM, Jacobs fue director general y presidente ejecutivo de Qualcomm Inc., donde lideró los esfuerzos de la empresa para desarrollar y comercializar avances tecnológicos móviles muy importantes que impulsaron las revoluciones de la Internet inalámbrica y los teléfonos inteligentes. Mientras estuvo a cargo de Qualcomm, los ingresos de la empresa se cuadruplicaron y su capitalización bursátil se duplicó. Jacobs es un prolífico inventor con más de 80 patentes concedidas o pendientes en Estados Unidos en el campo de la tecnología y dispositivos inalámbricos.

El Dr. Jacobs es actualmente director de Dropbox, Inc. y de FIRST. Se graduó en Ingeniería Eléctrica e Informática, realizó una maestría en Ingeniería Eléctrica y un doctorado en Ingeniería Eléctrica e Informática en la Universidad de Berkeley. Fundó el Instituto Jacobs de Berkeley para la Innovación en el Diseño. El Dr. Jacobs es miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias.

Acerca de Rosemary Schooler

Rosemary Schooler es una líder de reconocida trayectoria con más de 30 años de experiencia en la industria tecnológica mundial. Recientemente ocupó el cargo de vicepresidenta corporativa y gerenta general de Ventas del Centro de Datos e IA de Intel. En sus 33 años de carrera en Intel, Schooler dirigió y supervisó las ventas y la estrategia corporativa para el negocio de IoT de la empresa. También ocupó puestos de vicepresidenta y directora general en varias iniciativas de puesta en marcha de Intel en el negocio de IoT (Internet de las cosas). También, ocupó cargos de vicepresidenta y gerenta general en una serie de empresas de nueva creación de Intel en negocios integrados/IoT, redes y almacenamiento, incluidas las listas PnL, la arquitectura, el desarrollo de productos y éxito de los clientes. En su función de redes, Schooler dirigió iniciativas de transformación del sector, como la Virtualización de funciones de red (NFV) y tecnologías, como el Kit de desarrollo del plano de datos (DPDK).

Schooler contribuyó a la industria mediante esfuerzos relacionados con ATIS y TIA, así como las organizaciones sin fines de lucro, incluyendo el Centro Nacional de Mujeres en Tecnología (NCWIT). Anteriormente fue directora independiente de Cloudera y actualmente forma parte del directorio de Zurn Water Solutions. Schooler tiene un título de grado en Ciencias e Ingeniería de la Cerámica de la Universidad Penn State.

Acerca de Arm

La tecnología de Arm está definiendo el futuro de la informática. Nuestros diseños de procesadores y plataformas de software energéticamente eficientes permitieron la informática avanzada en más de 240 mil millones de chips y nuestras tecnologías alimentan de forma segura productos que van desde el sensor hasta el smartphone y la super computadora. Junto con más de 1000 socios tecnológicos, estamos logrando que la inteligencia artificial funcione en todas partes y en materia de seguridad informática, estamos sentando las bases para la confianza en el mundo digital, desde el chip hasta la nube. El futuro se está construyendo sobre Arm.

