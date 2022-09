Comunicado de prensa de Business Wire: Arm

Arm anunció hoy el nombramiento de los nuevos miembros del Directorio, Karen Dykstra, ex directora financiera y administrativa de AOL y Jeff Sine, cofundador y socio de Raine Group, cuyos cargos será efectivo de inmediato. Estos directivos altamente calificados le aportan a Arm una amplia gama de conocimientos mientras la empresa se prepara para una posible salida a bolsa.

Al respecto, el director general de Arm, René Haas, señaló: "Quisiera darles una cálida bienvenida a Karen y Jeff, ambos excepcionales directivos empresariales, que le aportarán una experiencia tan amplia como profunda al Directorio de Arm".

Arm también anunció hoy el nombramiento de Jason Child como director financiero (CFO). Child cuenta con más de 30 años de experiencia en el liderazgo de empresas de alto crecimiento y en la ampliación de las funciones financieras internacionales. Child se sumará a Arm el 2 de noviembre de 2022 y dirigirá las organizaciones mundiales de finanzas y TI de la compañía, bajo las órdenes de Haas.

Haas agregó: "Jason es un líder experimentado en finanzas globales y tecnología. Su amplia experiencia en la gestión financiera de empresas públicas y en la ejecución de ofertas públicas de venta (OPV) será muy valiosa en la preparación de una posible salida a bolsa. Estoy encantado de trabajar con él como parte del equipo directivo de Arm mientras seguimos definiendo el futuro de la informática, construido sobre Arm".

Child sustituirá al actual director financiero, Inder Singh, que seguirá en Arm en calidad de asesor y colaborará en la transición hasta noviembre, antes de pasar a una nueva oportunidad.

Haas expresó: "Me gustaría agradecerle a Inder por sus aportes y su liderazgo durante estos últimos años. Ha ayudado a la compañía a adaptarse a muchos cambios desde que se incorporó en 2019, entre ellos, la construcción de una organización sólida con sistemas y procesos actualizados en los equipos de finanzas, TI y seguridad informática. Le deseamos lo mejor de cara al futuro".

Child se desempeñó recientemente como vicepresidente ejecutivo y director financiero de Splunk desde 2019. Antes de Splunk, Child ocupó varios puestos como director financiero, entre ellos, en Groupon, empresa a la que ayudó a sacar a bolsa en 2011, así como en Amazon International.

"Desde su fundación, Arm ha trazado una trayectoria extraordinaria de innovación y liderazgo en la industria de los semiconductores", subrayó Child. "Arm es un líder de categoría mundial y estoy encantado de unirme como director financiero durante este momento tan emocionante para la compañía".

Acerca de Karen DykstraAnteriormente, Dykstra fue directora financiera y administrativa de AOL, un portal web y proveedor de servicios en línea. Antes de trabajar en AOL, fue socia de Plainfield Asset Management y ocupó el cargo de directora de operaciones y directora financiera de Plainfield Direct, la empresa de desarrollo empresarial de Plainfield. Anteriormente, trabajó durante más de 25 años en Automatic Data Processing (ADP), un proveedor de soluciones de gestión de capital humano para empresas, ocupando recientemente el puesto de directora financiera. En la actualidad, Dykstra es directora de los directorios de VMware y Gartner y también ha formado parte de los directorios de Boston Properties, Crane y AOL.

Acerca de Jeff SineSine es cofundador y socio de The Raine Group, un banco comercial internacional centrado en la tecnología, los medios de comunicación y las comunicaciones. Antes de fundar Raine, ocupó el cargo de vicepresidente y director global de banca de inversión en tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones en UBS Investment Bank, fue director general en Morgan Stanley y fue abogado en Sullivan & Cromwell en Nueva York y Londres. En la actualidad, Sine forma parte de los directorios de muchas empresas de la cartera de Raine y de sus filiales. También forma parte de los directorios de National Public Radio (NPR) (vicepresidente), ITHAKA, Educational Testing Service (ETS) (presidente), American University y The Manhattan Theatre Club.

Acerca de Jason ChildLa carrera de Jason Child abarca 30 años en todos los aspectos de las finanzas y la estrategia globales, la contabilidad, los mercados de capitales y la tesorería, la ejecución de las OPV y las relaciones con los inversores. Cuenta con una amplia experiencia en la ampliación de tecnologías disruptivas en el ámbito del software empresarial y el SaaS, el comercio electrónico, el comercio local, el hardware y la IOT de consumo y el sector inmobiliario residencial en Internet. Recientemente fue vicepresidente ejecutivo y director financiero de Splunk, una empresa tecnológica especializada en la gestión de aplicaciones, seguridad y cumplimiento, así como en el análisis de negocios y de la web. Antes de desempeñar sus funciones de liderazgo ejecutivo, Jason pasó más de 11 años dirigiendo varios equipos financieros globales en Amazon y fue director financiero de Amazon International. Jason ha sido miembro del directorio de Coupang, Inc. una empresa de comercio electrónico, desde abril de 2022. Es licenciado de la Facultad de Economía Foster de la Universidad de Washington, donde actualmente forma parte del Consejo Asesor Global.

Acerca de ArmLa tecnología de Arm está definiendo el futuro de la informática. Nuestros diseños de procesadores y plataformas de software energéticamente eficientes han facilitado la computación avanzada en más de 230.000 millones de chips y nuestras tecnologías alimentan de forma segura productos que van desde el sensor hasta el smartphone y la super computadora. Junto con más de 1000 socios tecnológicos, estamos logrando que la inteligencia artificial funcione en todas partes y en materia de seguridad informática, estamos sentando las bases para la confianza en el mundo digital, desde el chip hasta la nube. El futuro se está construyendo sobre Arm.

Toda la información se proporciona "tal cual" y sin garantías ni seguridades. Este documento puede ser compartido libremente, siempre que se otorgue el crédito correspondiente y no se modifique. Arm es una marca registrada de Arm Limited (o sus filiales). Todas las marcas o nombres de productos son propiedad de sus respectivos titulares. © 1995-2022 Arm Group.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220926005779/es/

Contacto

Prensa Arm External Communications Eliza Walsh Global-PRteam@arm.com

Relaciones con los inversores Arm IR Ian Thornton ian.thornton@arm.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.