Comunicado de prensa de Business Wire: ASM Global

GreenCity Partners y ASM Global anunciaron hoy que han celebrado un acuerdo para el desarrollo y la operación del estado GreenCity Arena, con capacidad para 17 000 personas, ubicado en el condado de Henrico, que se planifica se convertirá en el centro de eventos más ecológico en todo EE. UU.

GreenCity development in Richmond, Virginia, site of proposed greenest arena in the U.S. (Photo: Business Wire)

El lugar estará diseñado especialmente para la celebración de conciertos internacionales, espectáculos familiares, deportes y competencias, y será el componente principal del desarrollo por USD2300 millones.

El acuerdo también prevé que ASM Global se asocie en otros componentes de GreenCity, incluidos los usos minoristas y hoteleros de la calle principal que los desarrolladores creen que proporcionarán sinergias adicionales del distrito.

ASM Global es la empresa de gestión de eventos líder en el mundo y productora de experiencias de eventos en vivo. Con más de 350 lugares de primer nivel en todo el mundo, la compañía tiene una diversa cartera de deportes y entretenimiento de anfiteatros, estadios, centros de artes escénicas, teatros y centros de convenciones en los cinco continentes.

"Queríamos un socio de desarrollo de estadios que también entendiera la programación del distrito", explicó Michael Hallmark, director de GreenCity Partners. "El estadio bien podría ser la principal atracción, pero GreenCity es mucho más".

Henrico anunció GreenCity por primera vez en diciembre de 2020 como un desarrollo de uso mixto con oficinas, espacios residenciales, comerciales y hoteleros, diseñado con estándares de alta sostenibilidad como un distrito ecológico. Se planifica que el estadio sea un proyecto de energía neta cero con características y prácticas de diseño adicionales que los desarrolladores creen que la convertirán en el estadio más ecológica del país.

"Una lista cada vez más grande de artistas internacionales, así como patrocinadores corporativos, ven las estrategias de acción contra el cambio climático como factores clave en su proceso de decisión. Pueden ir a cualquier parte. Queremos que vengan aquí", señaló Hallmark. "Desarrollar objetivos basados en la ciencia y objetivos netos cero es, simplemente, un buen negocio"."

"Es un gran placer para el condado de Henrico recibir a ASM Global como otro socio clave en GreenCity", comentó Frank J. Thornton, presidente de la Junta de Supervisores del distrito de Fairfield. "La compañía tiene un historial estelar en la operación de cientos de lugares deportivos y de entretenimiento de primer nivel en todo el mundo, incluido el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el lugar donde se celebró el Super Bowl LVII de ayer. Con el establecimiento de nuestra Autoridad de Desarrollo Comunitario y la incorporación de ASM Global a nuestro equipo de estrellas, GreenCity ya cuenta con un tremendo impulso y está listo para despegar".

La construcción de la arena se pagará en gran parte con bonos emitidos a través de la Autoridad de Desarrollo Comunitario de GreenCity, que fue establecida por la Junta de Supervisores de Henrico el 24 de enero. La CDA será supervisada por una junta separada. Se espera que JPMorgan Chase & Co. lidere el esfuerzo de suscripción.

"La mayor parte del año pasado, nos enfocamos en la formación de la CDA y el financiamiento del estadio", comentó Susan Eastridge de GreenCity Partners. "Con los derechos de desarrollo vigentes y los acuerdos de desarrollo firmados con el condado, asociarnos con un socio de gestión y desarrollo de estadios de clase mundial fue una de las últimas piezas que faltaban para avanzar en el diseño y la construcción del estadio".

El sitio donde se emplazará el estadio, ubicado a lo largo de la Interestatal 95, entre East Parham Road y la Interestatal 295, se considera la mejor ubicación para un estadio importante en Virginia.

"Esta ubicación es óptima dentro de la región, ya que el corredor I-95 conecta los espectáculos itinerantes desde Boston hasta Miami. Será un lugar espectacular para nosotros, así como para Virginia Central", explicó Liam Thornton, vicepresidente ejecutivo de desarrollo de ASM Global. "Además, el extenso trabajo ya realizado por el condado de Henrico en términos de completar las aprobaciones de planificación, el acuerdo de desarrollo y la formación de la CDA es una prueba de su exitosa trayectoria de asociaciones con el sector privado en proyectos importantes".

La naturaleza de uso mixto del desarrollo, la creación de un distrito alrededor del estadio y su amplio enfoque en los estándares de sostenibilidad también fueron atractivos para ASM Global.

"Es un plan de desarrollo maravilloso, impresionante en todos los niveles", dijo Ron Bension, presidente y director ejecutivo de ASM Global. "GreenCity ofrece tremendas sinergias para el talento que esperamos atraer, así como para los socios corporativos que creemos estarán ansiosos por ser parte de este emocionante proyecto".

El diseño de la arena se finalizará en el otoño. Se espera que la construcción comience a principios de 2024 y finalice en 2026. Imágenes disponibles, cortesía de GreenCity Partners y ASM Global.

Acerca del condado de Henrico, Virginia

Ubicado a sobre las carreteras interestatales 95, 64 y 295 en la región de la capital de Virginia, el condado de Henrico es una comunidad diversa y altamente educada, de aproximadamente 340 000 residentes y una de las principales localidades de la Mancomunidad en empleo en el sector público y privado, así como en gasto de visitantes. Henrico tiene una calificación de bonos AAA de las tres principales agencias calificadoras, y su compromiso con la gestión fiscal se corresponde con su liderazgo en desarrollo económico y administración ambiental. henrico.us

Acerca de GreenCity

GreenCity es un desarrollo de distrito ecológico, de uso mixto y privado de USD2300 millones, que incluye un estadio de 17 000 asientos para conciertos importantes, eventos deportivos y otros entretenimientos. GreenCity se diseñaría en torno a principios que promueven la sostenibilidad ambiental, el compromiso cívico y la inclusión. El desarrollo integraría extensos parques, senderos y espacios abiertos, e incluiría 2 millones de pies cuadrados de espacio para oficinas, 280 000 pies cuadrados de espacio comercial, 2400 unidades de vivienda, hoteles y el estadio. greencityva.com

Acerca de ASM Global

ASM Global es el productor de experiencias de entretenimiento líder en el mundo. Es el líder mundial en estrategia y gestión de lugares y eventos, que ofrece soluciones adaptadas localmente y tecnologías de vanguardia para lograr los máximos resultados para los propietarios de lugares. La red de espacios de élite de la compañía abarca cinco continentes, con una cartera de más de 350 anfiteatros, estadios, centros de convenciones y exposiciones y salas de artes escénicas más prestigiosos del mundo. Síganos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. asmglobal.com

