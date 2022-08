Comunicado de prensa de Business Wire: ASM Global

Esta semana marca el hito de un año del debut de uno de los lugares de entretenimiento en vivo tecnológicamente más avanzados que ha disfrutado una asistencia récord y junto a este debut, su clasificación mundial en ventas de taquilla.

Within only five months of operation, Coca-Cola Music Hall closed 2021 as one of the leaders in box office sales worldwide for theaters. Photo courtesy: ASM Global

Hasta la fecha, Coca-Cola Music Hall ha realizado 59 conciertos y 43 eventos privados con una asistencia total de más de 165 000 personas.

El presidente y director ejecutivo de ASM Global, Ron Bension, dijo: "Nuestro trabajo con Coca-Cola Music Hall es un excelente ejemplo de que la isla está lista para fomentar alianzas más significativas de empresas privadas y gubernamentales para el desarrollo de todos los sectores".

Desde su apertura, el Coca-Cola Music Hall, con capacidad para 4200 personas, ha presentado artistas como: Ednita Nazario, Caramelos de Cianuro, El Gran Combo de Puerto Rico, Stryper, Jesse & Joy, Louis Tomlinson, Gente de Zona, Toño Rosario, Ana Torroja, Camilo, Ilé, Alejandro Fernández, CNCO, Jerry Rivera, Manuel Turizo, Eladio Carrión, Noel Schajris, DJ Nelson & Alberto Stylee, Melendi, Rosario, Nío García, RKM & Ken-Y, Il Divo, Los Tres Pianistas, Myriam Hernández, Almost Queen y Barak, entre otros.

También fue sede del Concurso Internacional Miss Mundo 2021 y de los espectáculos cómicos de Daniel "El Travieso" y "Sé lo tuyo!" con Alexandra Fuentes y Raymond Arrieta.

El teatro de tres niveles, uno de los primeros de la industria en recibir pagos sin dinero en efectivo, cuenta con el sistema de sonido más avanzado de cualquier lugar de su tamaño en el mundo y el sistema de iluminación fija más avanzado de Puerto Rico. Coca-Cola Music Hall reunió rápidamente un gran equipo de especialistas internos para ayudar a los clientes con los servicios de escenario, audiovisuales y acústicos, todos los cuales están incluidos como parte de la tarifa de alquiler. Otras comodidades incluyen suites ultramodernas, vestidores, cobertura wifi, boletería, seguridad, acomodadores y limpieza, entre otros servicios.

"De parte de todo el equipo de Coca-Cola Music Hall, agradecemos al público el apoyo que hemos recibido en tan solo un año. Hemos logrado mantener la prosperidad de la industria del entretenimiento en Puerto Rico. Mostramos al mundo que somos un recinto de clase mundial y confío en que seguiremos creciendo en los próximos años", señaló Jorge L. Perez, gerente regional de ASM Global en Puerto Rico.

Gracias a su ubicación estratégica dentro del DISTRITO T-Mobile, los visitantes del Coca-Cola Music Hall pueden disfrutar de grandes experiencias antes y después de cada evento. El complejo experiencial comprende varias áreas, como Popular Plaza, que es un espacio abierto con pantallas LED de última generación, restaurantes, un hotel Aloft San Juan de 177 habitaciones, Caribbean Cinemas VIP, Toro Verde Urban Park con tirolesas y mucho más.

"Coca-Cola Music Hall es una sala de espectáculos de última generación que compite con los mejores lugares internacionales y ofrece una experiencia única a locales y visitantes. La diversidad y las capacidades de las instalaciones y la respuesta del público han sido clave tanto para el lugar como para el éxito del DISTRITO T-Mobile como el principal destino de entretenimiento en Puerto Rico", afirmó Francisco Mariani, gerente general del DISTRITO T-Mobile.

La directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, la Sra. Mariela Vallines, agregó: "El Distrito de Convenciones tiene un plan ambicioso para seguir mejorando nuestras instalaciones y ampliar la oferta de entretenimiento para nuestros visitantes. Todas nuestras instalaciones han demostrado ser ideales para cualquier evento público o privado. Este primer aniversario del Coca-Cola Music Hall hace eco de que estamos haciendo lo correcto para que Puerto Rico siga desarrollándose tanto en la industria del entretenimiento como en la del turismo, la gastronomía y otros sectores relacionados".

En solo cinco meses de operación, el Coca-Cola Music Hall cerró 2021 en la posición No. 31 en ventas de taquilla en todo el mundo (categoría de teatro) en los resultados de "Fin de año" de la revista Pollstar.

"Estamos muy agradecidos con los artistas y los productores por elegir a Coca-Cola Music Hall como el lugar ideal para realizar sus eventos y también con nuestro socio Grupo PRISA y los patrocinadores: Coca-Cola, T-Mobile, Banco Popular de Puerto Rico, JetBlue, Visa, Evertec, Cervecera de Puerto Rico, Destileria Serralles, V. Suarez y el socio de venta de boletos Ticketera. Estamos comprometidos en continuar ofreciendo un variado programa de entretenimiento en un ambiente seguro. Este es un logro para todo Puerto Rico", comentó Pérez.

El público puede ser parte de esta gran celebración; Coca-Cola Music Hall realizará varios concursos. Los interesados pueden participar cuantas veces quieran y deben registrarse en www.cocacolamusichallexperience.com. Entre los premios que podrías ganar están una estadía de fin de semana en el Hotel Aloft San Juan ubicado en el DISTRITO T-Mobile, canastas de regalo de productos y mucho más.

Los próximos eventos que se llevarán a cabo en el Coca-Cola Music Hall incluyen:

-0- *T 2022 12 de agosto Coca-Cola Music Fest 13 de agosto Coca-Cola Music Fest 20 de agosto Natalia Jimenez 21 de agosto Natalia Jimenez 28 de agosto Yesenia Then 2 de septiembre Vicente Garcia 3 de septiembre Lilly Goodman 9 de septiembre Servando and Florentino 17 de septiembre Yolandita Monge 1 de octubre Shine Fest 6, 7 y 9 de octubre Mora 8 de octubre Firehouse & Winger 21 de octubre Fiel a La Vega 28 de octubre La Secta All Stars 29 de octubre Limit-T 21 5 de noviembre Jorge Drexler 6 de noviembre Raphael 11 de noviembre Bomba Estereo 12 de noviembre Sebastian Yatra 20 de noviembre Miel San Marcos 23 de noviembre Pablo Alboran 2023 4 de marzo Milly Quezada 13 de mayo Maicol & Manuel *T

