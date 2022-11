Comunicado de prensa de Business Wire: ASM Global

ASM Global, empresa de gestión de recintos líder en el mundo y productora de experiencias en vivo, hizo historia con una espectacular ceremonia de inauguración colmada de fuegos artificiales del Exhibition World Bahrain, el centro de exposiciones más grande de Oriente Medio, que cuenta con 950 000 pies cuadrados.

Image courtesy of ASM Global

El Exhibition World del reino es uno de los recintos más contemporáneos del mundo. Su lanzamiento es un hito en el desarrollo de la economía del reino y se espera que desempeñe un papel importante en el progreso de la competencia económica y el posicionamiento de Bahréin como un destino global importante para las convenciones regionales e internacionales.

El recinto se une a la cartera de ASM Global de más de 350 sitios en todo el mundo y comienza la iniciativa de crecimiento de convenciones pospandemia de la empresa.

El presidente y director ejecutivo de ASM Global, Ron Bension, expresó: "Este momento es la culminación de nuestro plan desarrollado durante la pandemia aprovechando nuestra creencia de que esta parte del mundo sería, no solo la más rápida en regresar a la normalidad, sino también en moverse con rapidez para aumentar dramáticamente su parte del mercado en convenciones y exposiciones".

"También esperamos con ansias aprovechar la red más amplia del mundo dentro del sector de MICE para crear vivencias únicas generadas con los años de experiencia".

A la extravagancia de la inauguración asistió su alteza real, el príncipe Salman bin Hamad Al Khalifa, príncipe heredero y primer ministro de Bahréin, en nombre de su majestad el rey Hamad bin Isa Al Khalifa.

S. A. R. príncipe Salman bin Hamad resaltó la importancia de la competencia como un elemento fundamental de la economía del reino, que ha respaldado inversiones, fomentado el progreso económico y generado oportunidades de calidad para los ciudadanos. También destacó que el turismo sigue siendo un sector líder de la economía y agregó que el crecimiento del sector ha sido un factor clave del desarrollo integral del reino, liderado por Su Majestad el Rey.

Durante la ceremonia, la ministra de Turismo de Bahréin, su excelencia Fatima Al Sairafi resaltó la historia de larga data del reino como destino que vincula el este y el oeste para el comercio, que ha favorecido su posición como un destino de turismo global. Agregó que la inauguración del recinto refleja el compromiso del reino de expandir el desarrollo en diversos sectores en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible de Bahréin.

El Exhibition World Bahrain es único por su diseño adaptable y flexible, cuenta con 10 salones y una superficie total combinada de 95 000 metros cuadrados. El espectacular Grand Hall tiene una capacidad para 4000 huéspedes sentados y cuenta con el respaldo de 94 salas de reuniones, así como también 25 tiendas gastronómicas y minoristas en todo el vestíbulo de la exposición. El diseño espacioso del centro le permite albergar una serie de eventos de manera simultánea, que lo torna una ubicación atractiva para las exhibiciones, convenciones, galas, casamientos, conciertos, deportes y eventos de entretenimiento en vivo locales, regionales e internacionales.

El Exhibition World Bahrain es propiedad de la Bahrain Tourism and Exhibitions Authority (Autoridad de Exposiciones y Turismo de Bahréin, BTEA), que planifica utilizar la red más amplia de ASM Global dentro del sector de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones (MICE, por sus siglas en inglés) para generar vivencias únicas generadas con los años de experiencia.

El presidente y director ejecutivo de la región de APAC y del Golfo Harvey Lister AM de ASM Global felicitó a BTEA en la inauguración del Exhibition World Bahrain, uno de los centros de exposiciones y convenciones más grandes del Oriente Medio.

"ASM Global tiene el orgullo de trabajar en colaboración con BTEA para ayudar a garantizar que Bahréin estará al frente para atraer inversiones de turismo, convenciones y exposiciones internacionales y eventos en vivo de clase mundial a la región del Golfo", expresó Lister. "Este emblemático edificio posicionará aún más a Bahréin como un destino internacional, ayudando a impulsar la diversificación del crecimiento, beneficiando la economía local y continuar mejorando la posición global del reino".

La gerenta general del Exhibition World Bahrain Dra. Debbie Kristiansen manifestó que estaba extremadamente orgullosa de su equipo dedicado y comprometido, y de su pasión y decisión de "retribuir" al hermoso país de Bahréin, ayudando a generar legados a largo plazo para el futuro. La Dra. Kristiansen puso de relieve la importancia de la tutoría y de generar talentos y habilidades de los jóvenes de Bahréin que describe como un "privilegio".

Después de la gran inauguración, el Exhibition World Bahrain abrió inmediatamente al público con tres eventos simultáneos que esperan ver más de 100 000 visitantes en el transcurso de cinco días: Jewellery Arabia, la principal exposición de joyería y relojes, celebra su 30.a edición; la primera exposición de Scent Arabia; y Cityscape, la exhibición y cumbre inmobiliaria más grande de la región.

La red de ASM Global alberga 20 000 eventos y le da la bienvenida a 165 millones de huéspedes por año. Otros centros de exposiciones y convenciones emblemáticos de su cartera son el McCormick Place de Chicago, el Moscone Center de San Francisco; el ICC Sydney; el Shenzhen World de China y el P&J Live de Aberdeen (Reino Unido).

Acerca de ASM Global

ASM Global es el productor líder mundial de experiencias de entretenimiento. Es el líder mundial en estrategia y gestión de recintos y eventos, que ofrece soluciones adaptadas localmente y tecnologías de vanguardia para lograr los máximos resultados para los propietarios de lugares. La red de espacios de élite de la compañía abarca cinco continentes, con una cartera de más de 350 arenas, estadios, centros de convenciones y exposiciones y salas de artes escénicas más prestigiosos del mundo. Síganos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. asmglobal.com.

CONTACTO CON LA PRENSA: Jim Yeager jim@breakwhitelight.com (para ASM Global) Móvil: 818-264-6812

