Comunicado de prensa de Business Wire: Aster DM Healthcare Limited

El premio Aster Guardians Global Nursing Award, una iniciativa del proveedor líder de atención sanitaria Aster DM Healthcare para reconocer el aporte que realizan las/os enfermeras/os a la comunidad, anunció una extensión de la fecha límite para que las/os enfermeras/os presenten sus postulaciones, debido a la abrumadora respuesta. La fecha límite anterior del 30 de noviembre de 2022 se extendió al 12 de diciembre de 2022, lo que le da a las/os postulantes unos días más para registrarse y presentar su postulación. El sistema de postulación es completamente en línea a través de www.asterguardians.com, donde la/el enfermera/o puede presentar su propia postulación o ser nominada/o por otra persona.

"La enfermería es una profesión noble y trabajar en este campo requiere de una dedicación inmensa. El premio Aster Guardians Global Nursing Award es un premio único en su tipo para las/os enfermeras/os. Es un homenaje a la pasión y el compromiso que las/os enfermeras/os de todo el mundo tienen para con su profesión y pacientes. Con más de 8000 enfermeras/os empleadas/os dentro del grupo, esta iniciativa de Aster DM Healthcare se anunció el Día Internacional de la Enfermería de 2021 en reconocimiento al arduo trabajo que realizan las/os enfermeras/os de todo el mundo, que son la columna vertebral del sistema de atención sanitaria. Nos pone realmente muy contentos ver la respuesta y el entusiasmo que recibimos de las/os enfermeros/os del mundo y de la fraternidad de atención sanitaria que participan de manera incondicional de esta iniciativa", dijo el Dr. Azad Moopen, Presidente fundador y Director Ejecutivo de Aster DM Healthcare.

El premio Aster Guardians Global Nursing Award 2023 comenzó a recibir nominaciones de enfermeras/os de diferentes regiones como Medio Oriente, el subcontinente indio, África, América, Europa, etc. Hasta el momento, se han recibido más de 41 000 inscripciones de 202 países. La/El ganador/a final del premio Aster Guardians Global Nursing Award se anunciará el 12 de mayo de 2023 durante la celebración del Día Internacional del a Enfermería en una gran ceremonia en Londres. La primera edición se realizó en Dubái el Día Internacional de la Enfermería en mayo de 2022, y tuvo como ganadora a la enfermera Anna Qabale Duba de Kenia.

Acerca de Aster DM Healthcare

Aster DM Healthcare Limited es uno de los proveedores de servicios de atención médica privada más grandes que operan en el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG, por sus siglas en inglés) y en la India. Con un énfasis intrínseco en la excelencia clínica, somos una de las pocas entidades en el mundo con una sólida presencia en la atención médica primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria a través de nuestros 30 hospitales, 121 clínicas, 459* farmacias, 19 laboratorios y 140 centros de experiencia de pacientes en siete países, incluida la India.

* Incluye 214 farmacias en la India operadas por Alfaone Retail Pharmacies Private Limited bajo licencia de marca de Aster.

*Fuente: AETOSWire

Contacto

Lavanya Mandal Jefa de Relaciones Públicas y Comunicaciones Internas Aster DM Healthcare Tel: 00971528126577 Correo electrónico: lavanya.mandal@asterdmhealthcare.com

