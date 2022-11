Comunicado de prensa de Business Wire: Aster DM Healthcare Limited

Aster DM Healthcare, uno de los mayores proveedores de atención sanitaria integrada del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y la India, anunció que Londres será el próximo destino de la ceremonia del "Aster Guardians Global Nursing Award" 2023. Este premio es una iniciativa del grupo que reconoce la contribución de la enfermería a la humanidad y a la comunidad sanitaria, y fue anunciado el Día Internacional de la Enfermería de 2021. La edición inaugural se celebró en Dubái el Día Internacional de la Enfermería en mayo de 2022.

A propósito del galardón, el Dr. Azad Moopen, presidente fundador y director general de Aster DM Healthcare, declaró:"Al ser los mayores premios para la enfermería del mundo, el "Aster Guardians Global Nursing Award" ha sido reconocido y aplaudido por la comunidad médica y el público de todo el mundo. Tras el éxito de la primera edición en Dubái, el comité organizador decidió celebrar la segunda edición del premio en Europa el año que viene. Londres se considera el lugar ideal por muchas razones, entre ellas que es la sede de la Commonwealth. Esperamos que sea un buen homenaje a los millones de enfermeras y enfermeros de muchos países que han estado al servicio de los sistemas sanitarios de varios países europeos, como el NHS del Reino Unido. Anticipamos que habrá una gran participación de profesionales de todo el mundo, especialmente de Gran Bretaña".

El "Aster Guardians Global Nursing Award" 2023 ha comenzado a aceptar inscripciones de enfermeros y enfermeras de todo el mundo para solicitar el premio. La nominación de su trabajo puede presentarse en su idioma preferido: inglés, mandarín, hindi, español, francés, árabe o tagalo a través de www.asterguardians.com. La fecha límite de presentación es el 30 de noviembre de 2022. Las candidaturas pueden presentarse en un área principal y hasta dos áreas secundarias de contribución, a saber: atención al paciente, liderazgo de enfermería, educación de enfermería, servicio social o comunitario e investigación o innovación. Las áreas secundarias de contribución son opcionales.

Más información en: https://www.asterguardians.com/.

Acerca de Aster DM Healthcare

Aster DM Healthcare Limited es uno de los proveedores de servicios de atención médica más grandes que operan en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y en la India. Con un énfasis intrínseco en la excelencia clínica, somos una de las pocas entidades en el mundo con una sólida presencia en la atención médica primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria a través de nuestros 29 hospitales, 121 clínicas, 421 farmacias*, 17 laboratorios y 109 centros de experiencia de pacientes en siete países, incluida la India. Contamos con más de 27 200 empleados dedicados, incluidos 3441 médicos y 7901 integrantes del personal de enfermería en los países en los que estamos presentes, que cumplen con una promesa simple pero firme para nuestras diferentes partes interesadas: "Lo trataremos correctamente". Atendemos a todos los segmentos económicos de los estados del CCG a través de nuestros servicios sanitarios con las marcas "Aster", "Medcare" y "Access".

* Incluye 176 farmacias en la India operadas por Alfaone Retail Pharmacies Private Limited bajo licencia de marca de Aster.

Contacto

Lavanya Mandal Responsable de Relaciones públicas y Comunicaciones internas Aster DM Healthcare Tel.: +971 528126577 Correo electrónico: lavanya.mandal@asterdmhealthcare.com

