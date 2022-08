Comunicado de prensa de Business Wire: Astra Space, Inc.

Astra Space, Inc. ("Astra") (Nasdaq: ASTR), un proveedor de productos espaciales y servicios de lanzamiento para la industria espacial mundial, anunció hoy que ha sido seleccionada por Airbus OneWeb Satellites, LLC ("AOS") para suministrar el Astra Spacecraft Engine? para su integración en la cartera de pequeños satélites comerciales Arrow fabricados por AOS.

Airbus OneWeb Satellites LLC es una empresa conjunta entre Airbus y OneWeb. AOS fabrica satélites para la constelación comercial de OneWeb y para los clientes de Airbus en Merritt Island, Florida. AOS está produciendo satélites para Airbus U.S. Space & Defense, Inc., en apoyo a los programas del gobierno de los EE. UU.

Acerca de Astra:

La misión de Astra es mejorar la vida en la Tierra desde Space® al crear un planeta más saludable y conectado. En la actualidad, Astra ofrece uno de los servicios de lanzamiento orbital dedicado de menor costo por lanzamiento de los proveedores de lanzamiento operativo del mundo, y uno de los primeros sistemas de propulsión eléctrica para satélites probados en vuelo de la industria, Astra Spacecraft Engine?. Astra realizó su primer lanzamiento comercial a la órbita terrestre baja en 2021, lo que la convierte en la empresa más rápida de la historia en alcanzar este hito, solo cinco años después de su fundación en 2016. Astra (NASDAQ: ASTR) fue la primera empresa de lanzamiento espacial en cotizar en bolsa en Nasdaq. Visite astra.com para obtener más información sobre Astra.

