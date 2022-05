Comunicado de prensa de Business Wire: Atom Finance

Atom Finance ("Atom"), la aplicación de inteligencia de inversiones que se creó para cerrar le brecha informativa entre los profesionales de Wall Street y los inversores habituales, anunció hoy el lanzamiento oficial de su plataforma incrustada de inteligencia de acciones y criptomonedas. La plataforma incluye una serie de APIs, WebSockets e IU incrustables con información y herramientas de visualización únicas que pueden integrarse de manera rápida, fácil y asequible en plataformas de comercio nuevas y actuales.

"Al asociarse con las empresas de tecnofinanzas, los neobancos y los corredores de bolsa que comparten nuestro entusiasmo por democratizar la inteligencia de inversiones, más inversores tendrán acceso a la tecnología de vanguardia que necesitan para lograr el éxito en materia de inversiones", manifestó Eric Shoykhet, director ejecutivo y fundador de Atom.

La plataforma permite que las empresas de tecnofinanzas brinden funciones a modo de servicio. Podrán llegar al mercado con las experiencias innovadoras que necesitan para atraer, mantener y monetizar su negocio, sin las complicaciones de acudir a múltiples proveedores de datos, firmar contratos o mermar su presupuesto de tecnología.

Son muchos los proveedores de datos puros que se especializan en aspectos muy específicos de la investigación financiera, pero Atom es el primero en ser su socio integral para absolutamente todo.

"Atom no es un proveedor de datos", señaló Ivan Zlatar, vicepresidente de B2B de Atom. "Toda la inteligencia de inversiones premium que ofrecemos -desde ganancias e información hasta visualizaciones y análisis- deriva de datos agregados de manera cuidadosa para brindarle todo lo que necesita a fin de crear una plataforma de inteligencia de inversiones ganadora".

La aplicación del consumidor de Atom ya brinda servicio a miles de suscriptores minoristas. En la actualidad, el software incrustado de Atom también deja su huella entre las empresas de tecnofinanzas. Las plataformas de comercio global ya usan las IU incrustadas de Atom mientras que algunas más se lanzarán este año.

"Nuestra experiencia en el desarrollo y mantenimiento de una plataforma de investigación de inversiones de consumo nos brinda una ventaja única: tenemos un amplio conocimiento del comportamiento de los inversores", dijo Shoykhet. "Las devoluciones de nuestros suscriptores impulsan el desarrollo de productos, inspiran nuevas funciones y funcionalidades, y nos motivan a crear productos de fácil uso que ayudan a los inversores a tomar decisiones de inversión inteligentes".

Acerca de Atom Finance

Atom Finance crea software de inteligencia de inversiones incrustado de pila completa que redefine la experiencia de inversión del consumidor. Atom aprovecha el poder conjunto de la inteligencia de inversiones, la ciencia de datos, la devolución del consumidor y la tecnología para ayudar a las plataformas comerciales a democratizar la inteligencia de inversiones de los inversores en todos los niveles de especialización. Atom tiene su sede central en el barrio de SoHo de Manhattan, Nueva York.

