Comunicado de prensa de Business Wire: Axelera AI

La startup de IA europea Axelera AI anunció hoy el cierre de su ronda de inversión serie A por 27 millones de dólares.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221017005514/es/

The Axelera AI Team is proud to announce its latest funding round. (Photo: Business Wire)

El financiamiento se utilizará para el lanzamiento de Axelera AI y la producción masiva de su plataforma de aceleración de IA de primera generación, que incluye su revolucionaria tecnología de cálculo y flujo de datos en memoria. Desde su creación y el financiamiento inicial realizado el año pasado, Axelera AI presentó con éxito su primer chip para banco de pruebas, de desarrollo interno en su totalidad, mediante el cual demostró el rendimiento y la eficiencia del cálculo en memoria para cómputos de IA [enlace]. Además, Axelera AI continuará ampliando su equipo.

Axelera AI está diseñando las soluciones más eficientes y avanzadas del mundo para IA en el perímetro. La empresa brindará herramientas para miles de aplicaciones de IA en el perímetro más eficientes y accesibles, y estará completamente integrada con desarrollos de IA de código abierto líderes al momento de su lanzamiento, con el objetivo de seleccionar clientes y socios a principios de 2023.

Jonathan Ballon, exvicepresidente y gerente general del departamento de IA en el perímetro e IoT de Intel, se desempeñará como presidente de Axelera AI.

"El cierre de esta ronda de inversión llega justo después de nuestro anuncio de Thetis Core, lo que demuestra las ventajas de nuestra tecnología para la comunidad de IA. Estamos muy entusiasmados por convertirnos en un líder de IA europeo y de fortalecer la presencia del continente en el sector global", señaló Fabrizio del Maffeo, director ejecutivo y cofundador de Axelera AI.

La ronda de financiamiento fue liderada por Innovation Industries, y a ella se unieron imec.xpand y la Compañía Federal de Inversiones y Holding de Bélgica (SFPIM). Además, la Agencia Empresarial de los Países Bajos (RVO) otorgó a Axelera AI un crédito a la innovación (Innovatiekrediet) por 6,7 millones de dólares, un tipo de préstamo especial reservado para proyectos innovadores y de alto impacto, encargado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Políticas Climáticas.

Axelera AI anunciará a la mayor brevedad posible su primer producto y comenzará su ronda de inversión serie B.

Acerca de Axelera

Axelera AI está diseñando las soluciones más potentes y avanzadas del mundo para IA en el perímetro. Su revolucionario producto de hardware y software concentrará la potencia de cómputo de IA de un servidor entero en un solo chip, con una fracción del consumo de energía y el precio del hardware de IA actual. Con sede en el Centro de Innovación de IA del Campus de Alta Tecnología de Eindhoven, Axelera posee oficinas de I+D en Bélgica, Suiza e Italia. Su equipo de expertos en software y hardware de IA provienen de las principales firmas del sector y empresas del listado Fortune 500. Para más información, visite www.axelera.ai

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221017005514/es/

Contacto

Contacto de prensa: Merlijn Linschooten press@axelera.ai

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.