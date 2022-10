Comunicado de prensa de Business Wire: Babylon

Population Services International (PSI) anuncia el lanzamiento de un nuevo servicio de salud digital en Vietnam para ayudar a los habitantes de las comunidades de bajos ingresos a tomar sus decisiones sobre la salud con información y a desenvolverse eficazmente en el sistema sanitario. A través de una asociación con Babylon (NYSE: BBLN), las comunidades de la capital Hanoi y de la provincia de Bac Ninh, que tienen una población combinada de 9,4 millones, tendrán acceso gratuito las 24 horas del día a una nueva plataforma, llamada AI OI, que combina el verificador de síntomas de Babylon con la herramienta de localización de proveedores de servicios sanitarios de PSI.

Para las comunidades de bajos ingresos de todo el mundo, tomarse el tiempo para acudir a un centro médico supone un gasto directo y una pérdida de ingresos que crean barreras financieras para la atención médica. Las investigaciones de PSI muestran que la mayoría de las personas de bajos ingresos posponen la visita a un centro de salud debido a la cantidad de tiempo que necesitan para ausentarse del trabajo, y la consiguiente pérdida de ingresos, además de los elevados gastos que suelen no corresponder a su problema de salud concreto. Además, las mujeres, en particular, se ven estigmatizadas por los proveedores de atención sanitaria en temas delicados como la menstruación y la salud sexual y reproductiva.

La plataforma AI OI busca cambiar este modelo al ofrecer a los consumidores un mayor control sobre sus desplazamientos sanitarios en un entorno privado y sin prejuicios desde sus dispositivos móviles. Después de realizar una autoevaluación con AI OI, la persona es derivada a los centros de salud locales de su zona que pueden proporcionar servicios de seguimiento. La plataforma está diseñada para funcionar tanto en los sistemas sanitarios públicos como en los privados, con el fin de aumentar el acceso a una atención personalizada. Nuestro plan para el futuro es ampliar el servicio mediante asociaciones con proveedores de telesalud, farmacias en línea y servicios de entrega a domicilio, así como portales de información sanitaria y chatbots.

"PSI ha trabajado en estrecha colaboración con los sistemas sanitarios de Vietnam durante los últimos 17 años. Nuestra profunda experiencia a nivel mundial en el cambio de conductas sociales y en la aplicación de una tecnología innovadora centrada en el consumidor nos sitúa en una posición excelente para prestar este servicio", declaró Karl Hofmann, presidente y director ejecutivo de Population Services International. "Estamos encantados de asociarnos con Babylon y poder demostrar cómo la tecnología digital innovadora puede ampliar la capacidad y el alcance de los sistemas sanitarios con pocos recursos, algo que necesitamos urgentemente si queremos alcanzar los ambiciosos objetivos de cobertura sanitaria universal".

La plataforma AI OI aprovecha la avanzada tecnología de inteligencia artificial existente de Babylon, que ya se ha localizado completamente para 11 territorios del sudeste asiático por un equipo de médicos especializados y residentes en la zona para garantizar la precisión, la seguridad y la adecuación cultural.

"Estamos encantados de trabajar con PSI, una de las organizaciones sin fines de lucro más innovadoras, para ayudar a las personas a gestionar su salud de manera más eficaz", comentó el Dr. Ali Parsa, director ejecutivo de Babylon. "PSI y Babylon comparten una visión similar acerca del futuro de la asistencia sanitaria. Estamos deseando poner nuestras tecnologías a trabajar para que la asistencia sanitaria de calidad sea accesible y asequible para los más necesitados".

La Fundación Patrick J. McGovern concedió a PSI una subvención para diseñar y desplegar la plataforma AI OI en noviembre de 2021 como parte de su estrategia para desarrollar la capacidad de utilizar datos, herramientas digitales e inteligencia artificial para diseñar sistemas sanitarios accesibles y centrados en las personas.

"Esta asociación es la oportunidad transformadora que surge de la combinación de las posibilidades tecnológicas y los visionarios del cambio social", opinó Vilas Dhar, presidente de la Fundación Patrick J. McGovern. "Nos entusiasma explorar la manera en que estos nuevos enfoques basados en la IA y la tecnología digital pueden poner en primer plano la dignidad, la autonomía y la empatía en la atención sanitaria".

El servicio AI OI se puso en marcha en Bac Ninh y Hanoi el 23 de septiembre, y su aplicación comenzará en los próximos meses. PSI encabeza una campaña de generación de demanda y concientización basada en el conocimiento de los usuarios. Se busca generar confianza en las herramientas de salud digital y fomentar el uso del servicio en los próximos meses.

PSI y Babylon pretenden ampliar el alcance de este servicio a otras partes de Vietnam en 2023, así como expandir su asociación a otros países en el futuro en su misión de hacer que los servicios sanitarios de alta calidad sean asequibles y accesibles.

Acerca de Population Services International

Fundada hace 50 años, Population Services International (PSI) es una organización mundial sin fines de lucro que fomenta la adopción de conductas saludables y ofrece una atención sanitaria asequible para que las personas lleven una vida más sana. PSI impulsa la innovación a través de su presencia en 50 países, de su amplia red de clínicas y de la prestación de asistencia sanitaria a nivel comunitario.

En Vietnam, PSI lleva más de 15 años desarrollando y aplicando con éxito campañas de comunicación para lograr cambios sociales y de conductas. Estas se basan en el conocimiento de lo que más importa a los consumidores desfavorecidos, y posicionan las conductas más saludables en términos que hacen eco en el público objetivo. Con la intención de reforzar el sistema sanitario nacional, las intervenciones de PSI en Vietnam se centran en el desarrollo de la capacidad del sector privado y en el suministro de productos y servicios sanitarios de calidad y asequibles. PSI ha establecido una red sostenible de más de 5914 clínicas y farmacias privadas en todo el país, que sirve de canal rentable para ampliar el acceso a servicios sanitarios integrados de calidad y asequibles entre los miembros de la comunidad más desatendidos.

Acerca de Babylon

En Babylon tenemos la misión de hacer accesible y asequible la atención sanitaria de alta calidad para todos los habitantes del planeta. Para ello, estamos construyendo un servicio de atención primaria integrada primero digital que pueda gestionar la salud de la población a escala.

Desde nuestra fundación, en el año 2013, estamos rediseñando la forma en que las personas se relacionan con su salud en cada paso del proceso de atención sanitaria. Al cambiar el modelo de atención sanitaria reactiva a la proactiva a través de los dispositivos que la gente ya posee, ofrecemos a millones de personas en todo el mundo una atención continua y permanente. Ya hemos demostrado que en entornos tan diversos, como el Reino Unido desarrollado o Ruanda en vías de desarrollo, la ciudad de Nueva York o el Missouri rural, y para personas de todas las edades, es posible lograr nuestra misión aprovechando la plataforma altamente escalable y que da prioridad a lo digital, combinada con operaciones clínicas virtuales de alta calidad para proporcionar una atención sanitaria integrada y personalizada.

En la actualidad, damos soporte a una red global de pacientes en 15 países y con operaciones en 16 idiomas. Solo en 2021, Babylon ayudó a un paciente cada 6 segundos, con aproximadamente 5,2 millones de consultas e interacciones de IA. Cabe destacar que esto se logró con una tasa de retención de usuarios del 93 % en nuestro servicio "GP at Hand" del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) y calificaciones de 4 o 5 estrellas de más del 90 % de nuestros usuarios en todas nuestras geografías. Estamos trabajando para demostrar cómo nuestro modelo de atención primaria integrada primero digital puede aplicarse para gestionar la salud de la población en diferentes entornos a través de Medicare, Medicaid y contratos comerciales de atención basados en el valor en los Estados Unidos y nuestros servicios de atención primaria en el Reino Unido.

Babylon también está trabajando con gobiernos, proveedores de servicios sanitarios, empleadores y aseguradoras de todo el mundo para proporcionarles una nueva plataforma de prioridad digital que cualquier socio pueda utilizar para ofrecer una atención sanitaria de alta calidad con menores costos y mejores resultados. Para más información, visite www.babylonhealth.com.

