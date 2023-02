Comunicado de prensa de Business Wire: Bacardi Limited

La empresa familiar Bacardí Limited celebra su aniversario N.º 161 con un regalo al planeta y a su gente. La empresa privada de bebidas alcohólicas más grande del mundo plantará un árbol por cada empleado en apoyo a la biodiversidad, para ayudar a las comunidades locales y capturar una cantidad esperada de 2,5 millones de kg de CO2 durante el período de vida de los árboles.

Esta semana, cada persona de la empresa recibirá una botella de la edición aniversario de BACARDÍ® Carta Blanca, junto con un código QR que les permitirá plantar su propio árbol y, luego, realizar un seguimiento de su progreso e impacto positivo a través de una plataforma en línea.

La iniciativa forma parte del impulso permanente que tiene Bacardí de ser la empresa global de bebidas alcohólicas más responsable del mundo. Mediante su extenso programa ambiental, social y de gobernanza (ASG) denominado "Good Spirited", la empresa toma medidas audaces para restaurar las comunidades, revitalizar los ecosistemas naturales y revolucionar la manera en que hace negocios.

"Como empresa familiar, hacer lo correcto es parte de nuestro ADN, y todos los que conformamos Bacardí compartimos esa pasión por cuidar el medioambiente" dijo Mahesh Madhavan, director ejecutivo de Bacardí Limited. "Mediante la creación de nuestros propios bosques Bacardí, todos podemos sentirnos orgullosos de tener nuestro propio impacto positivo y de ser parte del legado de nuestra empresa durante los próximos 161 años y más".

Los árboles se plantarán en India, Nepal, Indonesia, Ecuador y Madagascar, y serán de 11 especies diferentes seleccionadas con cuidado para maximizar los beneficios para cada lugar y comunidad.

Los sitios en donde se plantarán los árboles representan áreas de las que Bacardí obtiene algunos de los ingredientes botánicos y la materia prima que utiliza para elaborar su cartera de bebidas alcohólicas de calidad premium, que incluyen el ron BACARDÍ, el gin BOMBAY SAPPHIRE®, el vodka GREY GOOSE®, el tequila PATRÓN®, el vermut MARTINI® y el whisky escocés DEWAR'S®.

"Sentimos un interés genuino por los granjeros que cultivan nuestros hermosos ingredientes y nos sentimos orgullosos de las fuertes relaciones que, luego de varias décadas, pudimos construir con estas comunidades", manifiesta Dave Ingram, jefe ejecutivo de la cadena de suministros de Bacardí Limited. "Plantar estos árboles en sus comunidades es otra forma de retribuirles, ya que invertimos en su futuro y en la protección del medioambiente para las próximas generaciones".

Para marcar su aniversario N.º 161 Bacardí también plantará 161 cocoteros en Puerto Rico, hogar de la destilería de ron de calidad premium más grande del mundo y donde se produce el ron BACARDÍ. Los árboles ayudarán a regenerar y proteger una playa ubicada cerca de la destilería de ron BACARDÍ, un área muy afectada por los daños causados por los huracanes en los últimos años.

La iniciativa también le rinde tributo al legendario cocotero de la empresa, "El Coco". El Coco, que fue plantado frente a la primera destilería de BACARDÍ en Cuba, se convirtió en el símbolo de fortaleza y resiliencia de la empresa Bacardí luego de sobrevivir a un incendio en la destilería, a cinco terremotos y a incontable cantidad de huracanes.

En Bermuda, donde se encuentra la sede global de Bacardí, la empresa plantará 100 retoños de cedro en una de las reservas naturales de la isla. El cedro, un árbol simbólico y muy valorado en Bermuda, ayuda a la biodiversidad al proporcionar un sitio crucial de anidamiento para pájaros como el Azulejo autóctono.

El 4 de febrero de 2023, Bacardí celebra los 161 años desde que Don Facundo Bacardí Massó fundó la empresa en Santiago de Cuba. Bacardí, una empresa familiar durante más de siete generaciones, pasó de ser una marca solo de ron a tener una cartera de marcas de bebidas alcohólicas icónicas a nivel global.

Encuentre más información acerca de Bacardí y sus compromisos de ASG, incluso su alineación con los Objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, en www.bacardilimited.com/good-spirited.

Beba siempre de manera responsable.

Acerca de Bacardi

Bacardí Limited, la empresa privada de bebidas alcohólicas más grande del mundo, produce y comercializa bebidas alcohólicas y vinos reconocidos a nivel internacional. La cartera de marcas de Bacardí Limited incluye más de 200 marcas y etiquetas, incluso el ron BACARDÍ®, el vodka GREY GOOSE®, el tequila PATRÓN®, el whisky escocés DEWAR'S®, el gin BOMBAY SAPPHIRE®, el vermut MARTINI® y vinos espumosos, el tequila 100 % de agave azul CAZADORES® y otras marcas líderes y emergentes, incluso el whisky escocés WILLIAM LAWSON'S®, el licor de flores de saúco ST-GERMAIN® y el vodka ERISTOFF®. Fundada hace más de 161 años en Santiago de Cuba, la empresa familiar Bacardí Limited actualmente emplea a más de 8000 personas, opera establecimientos de producción en 10 países y comercializa su marca en más de 170 países. Bacardí Limited se refiere al grupo de empresas Bacardí, incluso a Bacardí International Limited. Visite www.bacardilimited.com o síganos en Twitter, LinkedIn o Instagram.

Consultas de medios de comunicación: Phillippa Williams, directora de comunicaciones corporativas, Bacardi, pholmes@bacardi.com

