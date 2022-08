Comunicado de prensa de Business Wire: Bacardi Limited

Bacardi Limited, la empresa privada de bebidas espirituosas más grande del mundo, anuncia hoy el nombramiento de Dave Ingram quien ocupará el cargo de director de la Cadena de Suministro. Dave aporta a Bacardi 30 años de experiencia en la cadena de suministro y en el abastecimiento estratégico, donde liderará la experiencia de la cadena de suministro de principio a fin, desde lograr nuestro objetivo de obtener ingredientes clave de manera sostenible hasta liderar los sitios de operaciones en todo el mundo y administrar una sólida vía de la cadena de suministro que lleva los productos a los estantes y a las manos de los consumidores.

Dave rendirá cuentas al director ejecutivo Mahesh Madhavan y se unirá al equipo de liderazgo global de la empresa a partir del 1 de septiembre de 2022. Él tendrá su sede en Ginebra, Suiza.

Este nombramiento sigue a la jubilación de Jean-Marc Lambert después de más de 20 años en la organización de operaciones de Bacardi. Jean-Marc permanecerá a bordo hasta el final del año fiscal, hasta el 1 de abril de 2023, para apoyar la transición.

Dave se incorpora procedente de Unilever, donde recientemente se desempeñó como director de Adquisiciones con responsabilidad sobre el gasto global en comercialización, servicios comerciales, artículos de producción y carteras de fabricación colaborativa. Antes de este puesto, dirigió equipos regionales de Cadena de suministro durante más de una década como ejecutivo sénior en Europa, Asia y el norte de Asia. Su experiencia en Unilever comenzó a niveles de mercado liderando la cadena de suministro para México y el Reino Unido.

"La pasión de Dave por liderar con un propósito y garantizar un modelo comercial sostenible a largo plazo lo convierte en una excelente opción a medida que continuamos construyendo sobre el futuro legado de Bacardi. Su experiencia global, enfoque colaborativo, enfoque digital y estilo de liderazgo serán un activo para nuestro equipo y para nuestros clientes en todo el mundo", indica Mahesh Madhavan, director ejecutivo de Bacardi Limited. "Estamos emocionados de darle la bienvenida ya que ofrece un abastecimiento dinámico que llevará nuestras marcas icónicas a los consumidores de la manera más eficaz y responsable posible".

Dave aporta una verdadera visión global al puesto al haber trabajado en Singapur, Ámsterdam, Shanghái, México y el Reino Unido.

"Creo en el poder de liderar con un propósito y Bacardi ejemplifica esto a través de su increíble herencia, valores fuertes, marcas icónicas y su compromiso con la calidad y pasión por la innovación", afirma Dave Ingram. "La ambiciosa visión para el futuro de Bacardi es la siguiente aventura emocionante para mí y para el equipo en general".

Originario de Escocia, Dave tiene una licenciatura en Ingeniería Mecánica de la Universidad Heriot-Watt en Edimburgo, es miembro de la Junta de Líderes de Adquisiciones, y habla inglés y español con fluidez.

Acerca de Bacardi Limited

Bacardi Limited, la empresa privada de bebidas alcohólicas más grande del mundo, produce y comercializa vinos y licores de reconocimiento internacional. La cartera de marcas de Bacardi Limited cuenta con más de 200 marcas y etiquetas, como el ron BACARDÍ®, el vodka GREY GOOSE®, el tequila PATRÓN®, la mezcla de whisky escocés DEWAR'S®, la ginebra BOMBAY SAPPHIRE®, el vermut y los vinos espumosos MARTINI®, el tequila agave azul al 100 % CAZADORES® y otras marcas líderes y emergentes, como el whisky escocés WILLIAM LAWSON'S®, el licor elderflower ST-GERMAIN® y el vodka ERISTOFF®. Fundada hace más de 160 años en Santiago de Cuba y de propiedad familiar, Bacardi Limited emplea a más de 8000 personas, opera plantas de producción en 10 países y vende sus marcas en más de 170 países. Bacardi Limited se refiere al grupo de empresas Bacardi, incluida Bacardi International Limited. Ingrese a http://www.bacardilimited.com o síganos en Twitter, LinkedIn o Instagram.

