Comunicado de prensa de Business Wire: Bacardi Limited

Bacardi, la compañía de bebidas espirituosas de capitales privados más grande del mundo festeja el reconocimiento que le otorgó Forbescomo una de las mejores empresas del mundo favorables a las mujeres. La destacada lista y sus resultados se basan en una encuesta independiente realizada a aproximadamente 85.000 mujeres que trabajan en organizaciones multinacionales de 36 países.

Women in Leadership es uno de los pilares clave del programa Belonging de la empresa, cuyo objetivo es crear un espacio en el que todos reciban un trato justo y tengan las mismas oportunidades. El programa Belonging de Bacardi es un movimiento global que se centra en la creación de programas, oportunidades de desarrollo y mucho más, a fin de brindar apoyo a los grupos con poca representación en el mundo de las bebidas espirituosas.

A fin de liberar el potencial de las mujeres líderes actuales y futuras de la empresa familiar Bacardi, la compañía ofrece varios programas de apoyo para el desarrollo personal y profesional. Un programa global de mentorías que conecta a las mujeres con líderes y aliadas de distintos mercados y funciones. En sólo seis años, la participación en este programa ha crecido 10 veces y ha pasado de un único mercado a contar con participantes en más de 32 países. La programación interna y externa conecta a Bacardí con sus comunidades locales y con oradoras invitadas que comparten sus historias de crecimiento personal y consejos para llevar una vida más equilibrada. A lo largo de los años, la compañía ha realizado varios eventos y programas de desarrollo pensados para las mujeres del sector de la hotelería y las bebidas espirituosas.

"Estamos sumamente orgullosos de que Bacardí haya sido reconocida por Forbescomo un gran lugar de trabajo para el talento femenino y de continuar brindando el apoyo necesario a las mujeres en nuestra empresa y de nuestra industria", dice Leila Stansfield, Líder de Global Belonging y Directora de Global Travel Retail de Bacardi. "Reconocemos que generar un sentido de Belonging (pertenencia) para todos fomenta una cultura inclusiva y diversa, creando una base sólida para la innovación continua, la generación de negocios con impacto y las organizaciones eficaces."

En la encuesta anual global de compromiso, mujeres y hombres calificaron de manera similar el nivel de satisfacción con su lugar de trabajo, su bienestar, DEI y otros temas centrales, lo cual demuestra los mejores niveles de compromiso del sector para hombres y mujeres en Bacardi.

"Este es un hito para Belonging en Bacardi, que es un programa continuo, ya que siempre nos esforzamos por hacer más y deseamos ampliar nuestro trabajo en apoyo de las mujeres", dice Scott Northcutt, Vicepresidente Senior de Recursos Humanos Globales y Patrocinador Ejecutivo de Belonging para Bacardi. "Nuestro objetivo es crear un lugar de trabajo donde todos se sientan apreciados por lo que son, por lo que hacen y por lo que pueden llegar a ser."

El año pasado, Bacardi integró la lista World's Best Employers de Forbes y ha recibido la certificación Great Place to Work® en más de 50 sitios.

En colaboración con Statista, Forbes se propuso identificar las 400 empresas que se distinguen por defender los derechos de la mujer en el trabajo. Las empresas galardonadas ofrecen salarios competitivos, importantes oportunidades de promoción profesional y modalidades de trabajo flexibles que, según los expertos, son importantes para corregir las desigualdades de género.

Bacardi Limited, la compañía de bebidas espirituosas de capitales privados más grande del mundo, produce y comercializa bebidas espirituosas y vinos reconocidos a nivel mundial. La cartera de la marca Bacardi Limited está compuesta por más de 200 marcas y etiquetas, entre ellas el ron BACARDÍ®, el vodka GREY GOOSE®, el tequila PATRÓN®, el blend de whisky escocés DEWAR'S®, el gin BOMBAY SAPPHIRE®, los vinos espumantes y el vermut MARTINI®, el tequila azul 100 % de agave CAZADORES® y otras marcas emergentes y líderes, entre ellas el blend de whisky WILLIAM LAWSON'S®, el licor de flor de saúco ST-GERMAIN® y el vodka ERISTOFF®. Fundada hace más de 160 años en Santiago de Cuba, la empresa familiar Bacardi Limited actualmente emplea a más de 8000 personas, opera plantas de producción en 10 países y vende sus marcas en más de 170 países. Bacardi Limited hace referencia al grupo de empresas de Bacardi, entre ellas Bacardi International Limited. Visite http://www.bacardilimited.com o síganos en Twitter, LinkedIn o Instagram.

