Comunicado de prensa de Business Wire: Banuba

En 2022, Banuba incorporó un nuevo producto llamado Tint a su oferta de software. Ahora incluye un sistema automatizado de análisis del color estacional con IA y un motor de recomendaciones que ayuda a las personas a determinar su perfil de color y recibir sugerencias sobre los productos y combinaciones de belleza más adecuados. Se trata de la única solución de este tipo disponible actualmente en el mercado.

La calidad realista de los productos se ajusta a las necesidades de las empresas más exigentes y puede ofrecer estas ventajas de forma realista:

-- Más de un 200% más de tasa de conversión

-- Más de un 30% de aumento del valor medio de los pedidos

-- Un aumento de más del 300% en el compromiso con el sitio web

Gracias a la tecnología de inteligencia artificial, Tint puede hacer recomendaciones personalizadas precisas. La gente admira los productos que recomienda el mecanismo de IA, lo cual aumenta las conversiones y reduce las devoluciones hasta un 60%. Aunque la persona no sepa qué producto le quedará bien, el software se asegurará de que sólo se le muestren los productos que le queden bien.

Las principales ventajas competitivas de Tint son:

-- Tecnología patentada de seguimiento facial Banuba con 3.308 vértices

-- Tecnología notablemente más rápida y más precisa

-- AI de análisis facial y de color estacional

-- Asesor de belleza de IA

-- Prueba de looks de maquillaje (aumento potencial de la retención del cliente)

-- Se puede usar en casi cualquier dispositivo conectado con cámara

-- Integración rápida que tarda hasta dos semanas

-- Digitalización de nuevos productos en 48 horas

Tint es una solución lista para usar para minoristas de belleza y fabricantes de cosméticos que combina una prueba de maquillaje realista, un asesor de belleza de IA avanzado y una interfaz de usuario fácil de usar para el comprador. La aplicación está basada en la web, de modo que se puede usar en cualquier dispositivo con conexión a Internet. Esto ampliará el público al que pueden llegar las empresas que la utilicen. Mire la demostración de la prueba virtual de maquillaje.

Banuba es una empresa de realidad aumentada con más de 7 años en el mercado, pionera en tecnologías de seguimiento facial y fondo virtual. Entre otros productos, tiene un SDK de prueba virtual para joyas y anteojos, FaceAR SDK (un conjunto de desarrollo de software para diversas aplicaciones de RA y Video Editor SDK), un conjunto móvil compacto y con diversas funciones para la edición de video.

Correo electrónico:info@banuba.com Sitio web de Tint: https://www.banuba.com/tint-makeup-virtual-try-on Tint en Linkedin: https://www.linkedin.com/company/tint-virtual-try-on

