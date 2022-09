Comunicado de prensa de Business Wire: Barclays

Barclays designó a Daniel Hanna como director general de Finanzas Sustentables de Corporate and Investment Bank. Hanna será responsable de crear un centro de excelencia para las finanzas sustentables orientado al mercado. Tendrá su oficina en Londres y se une al Comité de Dirección de Corporate and Investment Bank.

"El centro de excelencia permitirá reunir el poder de nuestro enfoque 'Un solo Barclays' con el objetivo de ofrecer un conjunto más completo de productos, soluciones y experiencia a los clientes mientras se realiza la transición a una economía con bajas emisiones de carbono", comentó Paul Compton, director global de Corporate and Investment Bank y presidente de Barclays Bank Plc. "Trabajará en forma estrecha con los equipos de Mercados de Capital Sustentables, Banca Sustentable y de Impacto, y Grupo de Productos Sustentables, así como con el equipo de ESG y Sustentabilidad de Barclays a fin de garantizar la interacción con los esfuerzos más amplios y para toda la empresa de Barclays".

"Nos centramos en la entrega de nuestra estrategia climática, lo que incluye aprovechar las nuevas oportunidades que se presentan para profundizar la relación con los clientes y generar un crecimiento renovado para los negocios de Barclays", explicó Sasha Wiggins, directora de Políticas Públicas y Responsabilidad Corporativa del Grupo Barclays. "Si bien ya aplicábamos nuestra experiencia en todo Corporate and Investment Bank para ayudar a los clientes a atravesar este período de importantes cambios, la designación de Daniel representa un poderoso enfoque para marcar un verdadero punto de diferencia con los clientes".

El Sr. Hanna se suma a Barclays procedente de Standard Chartered, en la que se desempeñó de manera más reciente como director global de Finanzas Sustentables.

"Barclays fue uno de los primeros bancos en asumir el compromiso de alcanzar un nivel cero neto de emisiones para 2050 y, además, posee un increíble registro probado de innovación en materia de finanzas ecológicas y sustentables", explicó el Sr. Hanna. "Mientras el mundo se enfrenta al impacto producido por los elevados precios de la energía y el cambio climático, Barclays cuenta con una sólida plataforma para dirigir el capital hacia nuevas tecnologías y compañías, lo que puede contribuir a que las economías logren reducir sus niveles de carbono y, además, impulsa un crecimiento sustentable.

En la actualidad, la transición a una economía con bajos niveles de emisiones de carbono es una oportunidad decisiva para la innovación y el crecimiento, y, en tal sentido, apoyar a los clientes en sus esfuerzos por reducir los niveles de carbono y adaptar sus modelos de negocios es una prioridad estratégica para Barclays. Se presenta una gran oportunidad para que Barclays desempeñe un papel decisivo en lo que respecta a ayudar a satisfacer la demanda de financiamiento para sostener la transición de la energía, canalizar las inversiones hacia nuevas tecnologías ecológicas y proyectos de infraestructura reducidos en carbono. Barclays ya aportó £74 mil millones en financiamiento ecológico, entre los que se encuentran proyectos transcendentales, como brindar apoyo al gobierno del Reino Unido para emitir su primer bono "ecológico", que se utilizará para financiar ciertos proyectos, como la energía eólica marina y esquemas para reducir los niveles de carbono en hogares y edificios. Para obtener más información sobre el enfoque adoptado por Barclays en torno al cambio climático, visite nuestro sitio web.

Acerca de Barclays

Barclays es un banco universal británico con una gran diversificación por negocios, por tipos de clientes y por geografía. Nuestros negocios incluyen operaciones de banca de consumo y de pagos en todo el mundo, así como un banco corporativo y de inversión de primer nivel y de servicio completo, todo ello con el apoyo de nuestra empresa de servicios que proporciona tecnología, operaciones y servicios funcionales en todo el Grupo Barclays. Para obtener más información sobre Barclays, visite nuestro sitio web home.barclays.

Acerca de Barclays Corporate and Investment Bank

Barclays, entidad bancaria de consumo y mayorista, presta apoyo a los particulares y a las pequeñas empresas a través de sus servicios de banca de consumo, y a las grandes empresas e instituciones a través de sus servicios de banca corporativa y de inversión. Corporate and Investment Bank, que está compuesto por las divisiones de Banca de Inversión, Banca Corporativa Internacional, Mercados Globales e Investigación, ofrece a los gestores de fondos, instituciones financieras, gobiernos, organizaciones supranacionales y clientes corporativos servicios y asesoramiento para sus necesidades de financiación, de estrategia y de gestión de riesgos. Para obtener más información acerca de Barclays Corporate and Investment Bank, visite nuestro sitio web www.cib.barclays.

Acerca del compromiso de Barclays para hacer frente al cambio climático

En marzo de 2020, Barclays anunció su ambicioso objetivo de ser un banco con cero emisiones netas para 2050 y convertirse así en uno de los primeros bancos en lograrlo. Barclays trabaja para lograr operaciones con emisiones cero netas e invierte en la descarbonización permanente de nuestras operaciones y en el desarrollo de un plan para lograr reducir a cero las emisiones producidas por nuestra cadena de suministro. Asimismo, Barclays ha asumido el compromiso de alinear sus finanzas con los objetivos y los plazos del Acuerdo de París, y proporcionar las finanzas ecológicas y sustentables necesarias para transformar las economías a las que presta servicio.

Acerca del equipo de Mercados de Capital Sustentables (SCM) de Barclays

El equipo de Mercados de Capital Sustentables (SCM) de Barclays ofrece una amplia gama de tipos de productos de mercados de capitales ESG y presta servicio a diferentes segmentos de clientes, con el objetivo de ayudarlos a financiar sus proyectos de sustentabilidad y formalizar los compromisos asumidos al respecto.

Acerca del equipo de Banca Sustentable y de Impacto (SIB) de Barclays

El equipo de Banca Sustentable y de Impacto (SIB) de Barclays brinda asesoramiento y reúne capital para las compañías de crecimiento emergente que hacen frente a cuestiones relacionadas con ESG, así como para clientes existentes que atraviesan transformaciones en materia de energía.

Acerca del equipo de Grupo de Productos Sustentables (SPG) de Barclays

El equipo del Grupo de Productos Sustentables (SPG) de Barclays ofrece un conjunto de productos ecológicos basados en el Marco de Trabajo de Finanzas Ecológicas de Barclays, como Finanzas para la Innovación Ecológica, Préstamos Ecológicos, Finanzas de Activos Ecológicos, Finanzas de Operaciones Ecológicas, Infraestructura y Finanzas de Proyectos Ecológicos, y Depósitos Ecológicos.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220907005153/es/

Contacto

Prensa: Ann Thielke (EE.UU.) 212-526-1472 Ann.thielke@Barclays.com

Holly Brown (Reino Unido) 44(0)20 207 116 6195 Holly.brown@barclays.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.