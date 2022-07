Comunicado de prensa de Business Wire: Barclays Research

Barclays Research acaba de publicar la 67.ª edición del Equity Gilt Study (EGS), su publicación anual más importante. El informe de este año, que combina un análisis macroeconómico único en el mercado con un conjunto de datos de múltiples activos que abarca más de 100 años, hace un balance de los efectos de la guerra de Rusia con Ucrania.

Los analistas de Barclays Research analizan el futuro de la Unión Monetaria Europea, con el argumento de que Europa suele avanzar hacia una mayor integración durante las crisis, y el pasado reciente no es una excepción. La pandemia y la guerra en Ucrania han obligado a los Estados miembros a una mayor cooperación fiscal y política. Eso incluye una diplomacia y una política de defensa comunes, así como una política energética común.

Según Barclays Research, los temores a que el dólar estadounidense pierda su condición de moneda de reserva son muy exagerados. Dado que la Unión Económica y Monetaria aún no está plenamente integrada en términos fiscales y políticos y que el RMB chino es parcialmente convertible, no hay buenos sustitutos para el dólar estadounidense. En cambio, los grandes exportadores podrían intentar reducir sus superávits por cuenta corriente en EE. UU. centrándose más en los bloques comerciales regionales, en un intento de diversificar sus reservas de divisas.

Al mismo tiempo, los analistas de Barclays señalan que la guerra está llevando a gobiernos y empresas a replantearse la capacidad de resistencia de sus cadenas de suministro y otros vínculos económicos. Esto podría provocar una inversión, al menos parcial, de la tendencia de globalización de varias décadas. Nuestros analistas ya ven indicios de una "deslocalización" de procesos e infraestructuras críticas, y de empresas multinacionales que recurren a la contratación más cerca de su país.

Por último, los analistas de Barclays consideran las implicaciones para el entorno macroeconómico, que durante las últimas tres décadas se ha beneficiado de un período de "Gran moderación", caracterizado por un contexto relativamente estable de crecimiento, inflación y política monetaria. En nuestra opinión, esto puede estar cambiando, lo que tendría importantes implicaciones para la estabilidad macroeconómica.

"En el Equity Gilt Study de este año, los analistas de Barclays analizan cómo la guerra en Ucrania, que llega tras la pandemia, podría reconfigurar de forma permanente el panorama macroeconómico", afirma Ajay Rajadhyaksha, presidente global de Investigación de Barclays. "El Equity Gilt Study constituye una herramienta indispensable para comprender los temas y las tendencias que afectarán a las economías y los mercados mundiales en los próximos años".

El Equity Gilt Study de Barclays ofrece desde 1956 datos, análisis y comentarios excepcionales sobre la rentabilidad de los activos a largo plazo en el Reino Unido y Estados Unidos. Los datos del Reino Unido se remontan a 1899, mientras que los de EE. UU., proporcionados por el Center for Research in Security Prices de la Universidad de Chicago, comienzan en 1925.

