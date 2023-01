Comunicado de prensa de Business Wire: Belkin

Belkin, líder mundial en electrónica de consumo, tras dos años de desarrollo, presenta hoy una nueva actualización de materiales para sus productos de alimentación móvil más vendidos. Varios de los cargadores inalámbricos, bancos de energía, cargadores de pared y cargadores de coche más populares de Belkin recibirán materiales de carcasa de producto actualizados que consisten en un 73 y 75 % de plásticos reciclados posconsumo (PCR) y embalajes sin plástico. La transición del producto se llevará a cabo a partir de 2023 y ahorrará unas 7000 toneladas métricas de emisiones de carbono y reducirá las emisiones de CO2-eq de estos productos hasta en un 67 %.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230104005378/es/

(Photo: Business Wire)

La empresa celebra 40 años como líder del mercado e innovadora haciendo honor a su arraigado compromiso con la sustentabilidad. Belkin ya está en camino a ser 100 % neutra en emisiones de carbono de alcance 1 y 2 para 2025. Su compromiso de controlar todas las áreas del negocio ha incluido un enfoque en la reducción de plásticos de un solo uso en los empaques que ha visto una reducción de hasta el 90% en el uso de plástico en algunos productos. El anuncio de hoy aborda el enfoque de Belkin para reducir sus emisiones de alcance 3.

Belkin tomó la decisión deliberada y metódica de pasar los materiales de sus productos a PCR. Esto toma los residuos de plástico de los consumidores y los reutiliza para crear nuevos productos. Utiliza el plástico que está destinado a los basureros, dándole una nueva vida, a la vez que da pasos significativos para apoyar la economía circular al reducir la dependencia de los plásticos vírgenes. La evaluación del ciclo de vida realizada por la empresa muestra que el uso de material PCR tiene una importante reducción del impacto medioambiental.

Existen otras alternativas de plástico en la industria, como:

-- Plástico reciclado (PIR), un método que reutiliza materiales plásticos recogidos en una fábrica durante la producción en serie.

-- Bioplásticos, que utilizan materiales procedentes de materias primas renovables, como plantas y astillas de madera.

-- Plásticos oceánicos, que reutilizan los residuos plásticos recogidos en el océano.

"Cuando pensamos en la diferencia que una empresa de nuestro tamaño e influencia puede marcar en el planeta, dejar de utilizar plásticos vírgenes en nuestros productos es una decisión obvia", dijo Steve Malony, CEO de Belkin. "Estoy orgulloso de trabajar junto a los equipos que han hecho realidad esta visión compartida. Su dedicación para hacer lo correcto me inspira y juntos continuaremos trabajando hacia un futuro más sostenible".

Los siguientes productos se comercializarán con el nuevo material de PCR en el primer semestre de 2023:

-- Cargador inalámbrico magnético para coche de 10 W BOOST?CHARGE?

-- Cargador de pared USB-C PD 3.0 con PPS de 25 W BOOST?CHARGE?

-- Cargador de pared doble USB-C PD de 40 W BOOST?CHARGE?

-- Cargador GaN de 108 W con 4 puertos BOOST?CHARGE? PRO

-- Cargador de pared doble USB-C® GaN con PPS de 45 W BOOST?CHARGE? PRO

-- Cargador de pared doble USB-C® GaN con PPS de 65 W BOOST?CHARGE? PRO

Desde una perspectiva estética, de calidad y de ingeniería, habrá poca diferencia entre los productos de Belkin existentes y los productos de PCR de Belkin. Los consumidores podrán detectar los nuevos productos de PCR gracias a indicaciones claras en el embalaje y en las páginas de productos en línea como: "Hecho con productos de plástico reciclado" y "Embalaje 100 % libre de plástico".

Los equipos de ingeniería y desarrollo de productos de Belkin tienen su sede en Los Ángeles, Hong Kong, Shenzhen, Vietnam y Taiwán, y trabajan incansablemente para desarrollar innovaciones que cambien la forma en que las personas se conectan con su tecnología, reduciendo al mismo tiempo el impacto en el planeta. Belkin se toma la calidad muy en serio, y nada entra en el mercado hasta que se realizan rigurosos procesos de prueba y aprobación. Para esta nueva cartera de PCR, Belkin sigue explorando además nuevas soluciones y verificando concienzudamente la ciencia que hay detrás de cómo Belkin puede reducir aún más su impacto en el planeta sin comprometer la calidad. El material de PCR se obtuvo de proveedores de resina de buena reputación y fue seleccionado y probado por el equipo de garantía de diseño de Belkin.

Para obtener más información sobre la sostenibilidad de Belkin, visite: https://www.belkin.com/company/sustainability/

Kit de prensa:Puede encontrar más información e imágenes en alta resolución aquí

Acerca de Belkin

Belkin es un líder del mercado de accesorios que ofrece soluciones de energía, protección, productividad, conectividad, audio, seguridad y domótica para una amplia gama de productos electrónicos de consumo y entornos empresariales. Diseñada en el sur de California y vendida en más de 50 países de todo el mundo, Belkin crea productos que permiten a las personas sacar más provecho de cada día, ya sea en casa, en el trabajo o en una nueva aventura. En 2018, Belkin International se fusionó con Foxconnect Interconnect Technology para reforzar su influencia global y seguir siempre inspirada por las personas y el planeta en el que vivimos.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230104005378/es/

Contacto

Para consultas de los medios de comunicación: Jen Wei Vicepresidenta de comunicaciones globales y desarrollo corporativo Comms@belkin.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.