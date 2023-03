Comunicado de prensa de Business Wire: Bentley Systems, Incorporated

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software de ingeniería de infraestructura, anunció hoy que adquirió EasyPower, un desarrollador líder de herramientas de software de diseño y análisis, incluidas soluciones de arcos eléctricos, para profesionales de la ingeniería eléctrica. Desde su fundación en 1984, EasyPower, con sede en Portland, Oregón, ha combinado de manera innovadora el modelado y el análisis basados en gráficos para hacer que la solución de problemas complejos de ingeniería eléctrica sea cada vez más sencilla y accesible. Los productos EasyPower se utilizan, principalmente, para diseñar, analizar y monitorear sistemas de distribución de energía utilizados en instalaciones industriales y comerciales, con el fin de garantizar la seguridad, la confiabilidad y el cumplimiento normativo.

EasyPower's intuitive interface empowers users to digitize their electrical systems, and enables design, analysis, and optimization of complex electrical power distribution systems. Image courtesy of Bentley Systems.

La adquisición de EasyPower por parte de Bentley, con el fin de extender el diseño y análisis de sistemas de potencia integrados e iterativos para gemelos digitales de infraestructura de todo tipo, amplía su gama para la ingeniería de infraestructura. Con un futuro cada vez más electrificado y con fuentes de energía distribuidas ampliamente y diversas en ambos lados del "medidor", todos los activos de infraestructura se beneficiarán en rendimiento, economía, seguridad y resiliencia de la simulación y la evaluación continuas de las condiciones y los diseños de distribución de energía a lo largo de sus ciclos de vida operativos y de proyectos. Las prioridades para Bentley Systems incluirán la integración del esquema y los flujos de trabajo digitales de EasyPower en las aplicaciones OpenBuildings, OpenFlows, OpenPlant, OpenRail y Bentley Raceway and Cable Management de Bentley.

Greg Bentley, director ejecutivo, dijo: "Todos los proyectos y los activos de infraestructura tienen sistemas de distribución de energía, que con demasiada frecuencia se analizan mediante software innecesariamente complicado que está desconectado de los flujos de trabajo de BIM en 3D/4D y de gemelos digitales. Con la incorporación de EasyPower en nuestro portafolio de diseño y modelado, y nuestra plataforma iTwin, podemos ayudar a permitir que los sistemas de distribución que alimentan la infraestructura se adapten más fácilmente a las nuevas necesidades de sostenibilidad y resiliencia, al tiempo que hacemos que la garantía de seguridad eléctrica se extienda más y sea más accesible y duradera".

El director ejecutivo de EasyPower, Kevin Bates, dijo: "Estamos encantados de unirnos a Bentley Systems en este punto de inflexión para la energía eléctrica en la infraestructura y los gemelos digitales de infraestructura. Durante casi 40 años, EasyPower ha estado simplificando complejos problemas de ingeniería eléctrica y ayudando a nuestros clientes a completar con confianza el trabajo en cuestión. Nuestro propósito ha sido hacer que la electricidad sea más accesible, confiable y segura de usar. Ahora, como parte de Bentley Systems, podemos ampliar sustancialmente el alcance de EasyPower en todo el mundo, en todos los sectores de infraestructura y en los ciclos de vida de los gemelos digitales".

La adquisición de EasyPower agrega, inicialmente, 45 colegas expertos en Norteamérica.

La interfaz intuitiva de EasyPower permite a los usuarios digitalizar sus sistemas eléctricos, así como diseñar, analizar y optimizar sistemas complejos de distribución de energía eléctrica. Imagen cortesía de Bentley Systems.

Diseño y análisis de sistemas automatizados de energía EasyPower.

Acerca de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) es la empresa de software de ingeniería de infraestructura. Proporcionamos software innovador para hacer progresar la infraestructura del mundo, sustentando tanto la economía global como el medioambiente. Profesionales y organizaciones de todos los tamaños utilizan nuestras soluciones de software líderes en la industria para el diseño, la construcción y las operaciones de carreteras, puentes, ferrocarriles, medios de tránsito, agua, aguas residuales, obras públicas, servicios públicos, edificios, campus, minería e instalaciones industriales. Nuestras ofertas incluyen aplicaciones basadas en MicroStation para modelado y simulación, ProjectWise para la entrega de proyectos, AssetWise para el rendimiento de activos y redes, el portafolio de software geoprofesional líder de Seequent y la plataformaiTwin para gemelos digitales de infraestructura. Bentley Systems emplea a más de 4500 colegas y genera ingresos anuales de aproximadamente mil millones de dólares en 186 países.

