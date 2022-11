Comunicado de prensa de Business Wire: Bentley Systems, Incorporated

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la empresa creadora de software para la ingeniería de infraestructura, ha anunciado hoy en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) la ampliación de los flujos de trabajo integrados en la plataforma iTwin de Bentley para el cálculo del carbono incorporado. La nueva integración permite la evaluación del carbono en las soluciones de gemelos digitales de infraestructuras gracias a la herramienta EC3 (del inglés Embodied Carbon in Construction Calculator). Creada por la organización sin fines de lucro Building Transparency, EC3 es una herramienta gratuita y de libre acceso que permite el análisis comparativo y la reducción del carbono incorporado, que se centra en las emisiones iniciales de la cadena de suministro de los materiales de construcción. Building Transparency proporciona formación, recursos y herramientas -incluido el EC3- para abordar el papel del carbono incorporado en el cambio climático. La herramienta EC3 y su posterior efecto en la industria están impulsando la demanda de soluciones bajas en carbono e incentivando a los fabricantes y proveedores de materiales de construcción a invertir en la divulgación, la transparencia y las innovaciones de materiales que reducen las emisiones de carbono de sus productos.

Mapeo y agrupación; exportación de cantidades a EC3 desde un gemelo digital de infraestructura a través de la plataforma Bentley iTwin. Imagen por Bentley Systems .

Rodrigo Fernandes, director de ES(D)G (Fortalecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) de Bentley, dijo: "Esta nueva integración en la plataforma de Bentley para los gemelos digitales de infraestructura ejemplifica nuestra estrategia de posibilitar a que nuestros usuarios logren los objetivos de desarrollo sostenible. EC3 de Building Transparency es un ejemplo perfecto de colaboración abierta y ecosistémica que está motivada por un propósito, mediante la cual el sector privado puede unirse para apoyar y acelerar la acción por el clima".

Stacy Smedley, directora ejecutiva de Building Transparency, declaró: "Estamos entusiasmados por formar parte del ecosistema de la plataforma iTwin de Bentley. Es estupendo que la integración se base en un contexto de código abierto, que representa una piedra angular tanto para EC3 como para la plataforma iTwin. Vemos este flujo de trabajo integrado como una oportunidad importante para que las empresas de arquitectura, ingeniería y construcción, los proveedores independientes de software y los integradores digitales vinculen el análisis del carbono a los gemelos digitales de infraestructura, al mismo tiempo que garantizan el control total de sus datos, aplicaciones y propiedad intelectual."

La integración con EC3 permite que tanto las soluciones de Bentley de gemelos digitales para infraestructuras como las aplicaciones de terceros, ambas basadas en la plataforma iTwin de Bentley, simplifiquen y aceleren la generación de informes y de información de las emisiones carbono apoyados en la base de datos y la calculadora de carbono EC3 de código abierto y sin costo. La plataforma iTwin de Bentley es una oferta abierta, escalable y de plataforma como servicio que permite a los desarrolladores crear y sacar al mercado soluciones que resuelven problemas reales de infraestructura aprovechando los gemelos digitales.

Kaustubh Page, director de gestión de productos de la plataforma iTwin de Bentley Systems, declaró: "Consideramos que la integración del EC3 es un elemento fundamental para la plataforma Bentley iTwin, que nos impulsa aún más hacia la visión de sostenibilidad de la plataforma. Estamos encantados de ver cómo nuestros usuarios aprovechan nuestro servicio de cálculo de carbono en la plataforma iTwin de Bentley para conseguir flujos de trabajo sobre el carbono, como la elaboración de informes, la formulación de opciones de proyectos y la optimización de la selección de materiales. Nos complace integrar una herramienta adicional de evaluación del ciclo de vida para desbloquear los flujos de trabajo de descarbonización".

"Microsoft fue el primer gran usuario corporativo de la calculadora de carbono incorporado en la construcción (EC3) y está probando dicha herramienta (alojada en Microsoft Azure) en sus obras de remodelación de 17 edificios, en su sede de Redmond, Washington, con el objetivo de reducir el carbono incorporado en un 30 %. Estamos orgullosos de ser uno de los primeros partidarios de EC3 y, al mismo tiempo, socios estratégicos de Bentley Systems", dijo Katie Ross, líder global de sostenibilidad para bienes raíces e instalaciones en Microsoft. "Ver converger la herramienta EC3 y la plataforma Bentley iTwin es un gran ejemplo de cómo pretendemos acelerar la sostenibilidad a través de la colaboración y demuestra el potencial de la democratización de los datos"."

Los diseñadores e ingenieros enfocados en la sostenibilidad dentro de la industria arquitectónica, de ingeniería y de la construcción pasan una cantidad considerable de tiempo evaluando o informando sobre la huella ambiental de obras de infraestructura, principalmente al exportar y agregar manualmente datos de la estimación de materiales y de las listas de materiales. Esto también puede estar propenso a errores, por lo que se requiere la verificación adicional de la entrada exitosa de datos por parte de herramientas de carbono. Aún más, no es intención de arquitectos, ingenieros y constructores enfocarse en una sola calculadora de carbono, ya que las diferentes calculadoras pueden proporcionar resultados diferentes (por ejemplo, debido a las incertidumbres en las declaraciones ambientales de los productos), además de que los requisitos de generación de informes de emisiones de carbono y los requisitos de certificación difieren en función del proyecto, del país o del propietario de la infraestructura.

La integración que se suma con EC3 no solo permite ahorrar tiempo con una precisión mejorada, sino que también proporciona estimaciones de incertidumbre de los datos de declaración ambiental de producto (DAP) y aumenta la transparencia de los datos de carbono debido a la estrategia de acceso abierto o de fuente abierta de Building Transparenty. Los usuarios pueden integrar datos de ingeniería creados por varias herramientas de diseño en una única vista utilizando la plataforma iTwin de Bentley, generar un informe unificado de materiales y cantidades y compartirlo con diferentes herramientas de análisis de carbono, a las que ahora se suma EC3, a través de la sincronización en la nube.

Uno de los usuarios de ambas soluciones que está interesado en esta nueva integración es WSP, que aplica tanto la base de datos EC3 como la plataforma Bentley iTwin en obras de infraestructuras, como, por ejemplo, el programa de sustitución de puentes interestatales. "Para WSP, el análisis y la reducción de la huella de carbono son imprescindibles en la planificación, el diseño, la construcción y en el funcionamiento de una obra de infraestructura de principio a fin", dijo Thomas Coleman, vicepresidente de WSP USA. "Permitir una mejor integración de iTwin con EC3 es un punto de inflexión para nosotros en varias obras de infraestructura. La implementación de este enlace reducirá significativamente el tiempo y el coste de generar análisis e informes detallados de carbono incorporado basados en EC3 durante las etapas de diseño y construcción. En última instancia, a largo plazo, vemos esta colaboración como un paso más hacia unos gemelos digitales de infraestructuras abiertos y perennes, en los que el cálculo del carbono y la optimización son intrínsecos y transparentes en todas las fases del ciclo de vida de las infraestructuras a lo largo de toda la cadena de valor."

Imagen: Pie de imagen:Mapeo y agrupación; exportación de cantidades a EC3 desde un gemelo digital de infraestructura a través de la plataforma Bentley iTwin. Imagen por Bentley Systems .

Video : Ejemplo de cálculo de carbono Pie de imagen: Muestra del cálculo del carbono con la integración de la plataforma EC3 iTwin. Video de Bentley Systems.

##

