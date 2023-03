Comunicado de prensa de Business Wire: Bentley Systems, Incorporated

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la empresa de software de ingeniería de infraestructura, anunció hoy una iniciativa de colaboración con WSB para llevar a los propietarios y contratistas de infraestructuras civiles a adoptar y utilizar gemelos digitales de infraestructuras. WSB ha lanzado una nueva solución de gestión digital de la construcción y un servicio de asesoramiento, basados en SYNCHRO de Bentley, para ayudar al mercado de las infraestructuras civiles a superar los desafíos de adoptar flujos de trabajo digitales basados en modelos y aprovechar la potencia de los gemelos digitales de la construcción. WSB es la primera empresa que se une al programa de integradores digitales de Bentley para la industria de la construcción con el fin de ofrecer asistencia programática para la comercialización y transferencia de conocimientos a empresas de ingeniería y ejecución de proyectos e integradores de sistemas que cumplan los requisitos necesarios para crear y conservar gemelos digitales para los activos de infraestructura de sus clientes.

La obra civil se basa con demasiada frecuencia en dibujos 2D, hojas de cálculo y flujos de trabajo basados en documentos, lo que da lugar a errores, pérdidas y repeticiones que hacen que la mayoría de los proyectos se salgan del presupuesto y del calendario. Bentley y WSB liderarán a las empresas en la transformación de la construcción mediante la adopción de la tecnología y la ejecución digital.

"Los propietarios y las constructoras son conscientes de que se necesitan nuevos flujos de trabajo digitales para satisfacer las demandas de infraestructuras. Aplicar con éxito estos flujos de trabajo digitales requiere un profundo conocimiento de la tecnología, los procesos y los datos", afirma Carsten Gerke, vicepresidente sénior de Asociaciones Estratégicas de Bentley Systems. "El Programa de integradores digitales de Bentley se basa en la combinación de la tecnología con la experiencia en la materia para mejorar las infraestructuras. La incorporación de WSB al programa supone una oportunidad única para todos nuestros usuarios de transporte".

Mediante una combinación de software líder en la industria, experiencia e innovación, la iniciativa de gestión digital de la construcción de Bentley y WSB está contribuyendo a dar forma a la manera en que se ejecutan las obras de infraestructura. Los servicios clave incluyen la creación de una única fuente de información a través de la conexión de la gestión de proyectos, contratos y documentos con el futuro del diseño, un modelo construible en 3D/4D/5D, así como la capacidad de crear modelos construibles a partir de los actuales conjuntos de planos en 2D, lo que permite la transición a una única fuente de información para todas las partes interesadas. Esta iniciativa está comprometida a poner la herramienta de gestión de la construcción basada en modelos, líder de la industria, en manos de quienes construyen las obras. WSB promueve la ejecución de proyectos avanzados y sabe cómo aplicar la tecnología y los conocimientos adecuados para apoyar las aspiraciones de sus clientes de cara a un futuro digital.

"WSB se compromete a ofrecer soluciones innovadoras, confiables y seguras mediante el uso de tecnología avanzada. Creemos que la implementación exitosa de un modelo operativo 3D impulsa la transparencia, maximiza el retorno de la inversión, hace posible una verdadera planificación del ciclo de vida e impulsa la colaboración para conectar y alinear a todas las partes interesadas", declaró Jon Chiglo, director de Operaciones de WSB. "Tenemos toda una organización que lidera, crea e innova hacia nuestro futuro digital. Nuestra asociación con Bentley es una parte importante de esta visión y estamos entusiasmados de llevar al mercado este servicio de gestión digital de la construcción".

SYNCHRO, el software de gestión de la construcción de Bentley que apoya todo el ciclo de vida de la construcción civil con sencillos flujos de trabajo de oficina a terreno, y ofrece a las empresas información sobre el rendimiento, la productividad y la salud financiera de las obras, es la base de la oferta de WSB. SYNCHRO es el servicio de construcción de Bentley Infrastructure Cloud que aprovecha las tecnologías de gemelos digitales, impulsadas por iTwin.

Juntos, Bentley y WSB están satisfaciendo al mercado y le proporcionan las herramientas, la capacitación, la educación y el soporte necesarios para dar el salto digital. Los equipos de proyecto se darán cuenta del valor de la ejecución digital basada en modelos para mejorar la eficiencia y los resultados del proyecto. Los propietarios y contratistas de infraestructuras civiles superarán las barreras de la adopción de tecnología para impulsar la eficiencia desde la planificación previa a la construcción hasta la ejecución de la obra. Las competencias mejorarán a medida que más proyectos adopten la ejecución basada en modelos, lo que hará que se convierta en el estándar común.

"Los propietarios y las constructoras son conscientes de que se necesitan nuevos flujos de trabajo digitales para satisfacer las demandas de infraestructura, pero a menudo se enfrentan a problemas a la hora de determinar la mejor manera de adoptar la tecnología", dijo Rich Humphrey, vicepresidente de Construcción de Bentley. "En infraestructura civil, también se enfrentan a desafíos únicos relacionados con la naturaleza de la información de diseño que reciben y la logística espacial que conlleva. Bentley con WSB es la combinación perfecta para permitir a los equipos de proyecto resolver los obstáculos de adopción y garantizar que la tecnología resulte en una mejora de la función de paso en la forma en que se ejecutan los proyectos desde el diseño hasta la ejecución de la construcción".

