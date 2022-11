Comunicado de prensa de Business Wire: Bentley Systems, Incorporated

En la Conferencia Year in Infrastructure 2022, Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la empresa creadora de software para la ingeniería de infraestructura, hoy hizo pública la presentación de Bentley Infrastructure Cloud, la combinación de sistemas empresariales que abarcan el ciclo de vida completo y la cadena de valor de la infraestructura mundial. Basada en la plataforma iTwin y en los esquemas de infraestructura de Bentley, los cuales hacen que exista una integración perfecta con las aplicaciones de ingeniería de Bentley, Bentley Infrastructure Cloud permitirá una mejor concepción, ejecución y funcionamiento continuo de infraestructuras superiores gracias a gemelos digitales completos y perennes.

Bentley Infrastructure Cloud abarca ProjectWise, para el desarrollo de proyectos; SYNCHRO, para la construcción; y AssetWise, para el funcionamiento de activos. Estos sistemas empresariales aprovechan ahora las tecnologías de gemelos digitales, basadas en iTwin, para abrir los datos contenidos en los archivos de ingeniería, mediante un trazado automatizado e intrínseco, a los esquemas de infraestructura de Bentley. Al avanzar en estos sistemas empresariales para centrarse fundamentalmente en los datos sin interrumpir los flujos de trabajo basados en archivos, Bentley Infrastructure Cloud brinda a las organizaciones de usuarios oportunidades significativas para mejorar la colaboración, la productividad y la calidad.

Los esquemas de infraestructura de Bentley son abiertos y extensibles; ahora se vinculan con el modelado de realidad y los dispositivos de IdC (Internet de las cosas), además de que incorporan el cálculo del carbono y los datos de subsuelo. La abundante representación de datos de los esquemas de infraestructura de Bentley sirve bien como exportación de datos IFC (Industry Foundation Classes). La capacidad de compartir datos sin problemas y de enriquecerlos a lo largo del ciclo de vida ayuda a las empresas de ingeniería y a los propietarios operadores a crear y obtener más valor de sus datos de ingeniería.

El potencial de una solución unificada basada en la nube a lo largo del ciclo de vida de la ingeniería de infraestructura surge de las limitaciones institucionalizadas de los flujos de información fragmentada que han impedido conexiones, respuestas, análisis, la reutilización y la transferencia de conocimientos. Bentley Infrastructure Cloud comprende un entorno federado centrado en los datos, siempre activo, siempre actualizado y accesible que persiste y relaciona los datos de ingeniería durante todo el período de diseño, construcción y operación. Mediante Bentley Infrastructure Cloud, la movilidad de la información y la continuidad semántica a través de las fronteras tradicionales ayudarán a acelerar, entre otros avances, el diseño modular y el diseño para la constructibilidad, así como el diseño basado en el rendimiento.

Ken Adamson, vicepresidente sénior de Sistemas Empresariales de Bentley, dijo: "Bentley Infrastructure Cloud representa nuestro compromiso de conectar todo y a todos en la cadena de valor de la ingeniería de infraestructura y en ecosistemas de proyectos extendidos. Los profesionales de la infraestructura merecen un entorno de gemelos digitales permanente para datos en los que puedan confiar y utilizar. Creo que Bentley Systems está en una posición única para cumplir este requisito en virtud de la exhaustividad combinada de nuestros sistemas empresariales ProjectWise, SYNCHRO y AssetWise, de la exactitud intrínseca en términos de ingeniería de nuestro software y de nuestro compromiso con la apertura, incluida nuestra resolución única de integrar semánticamente toda la gama de formatos de archivos de ingeniería pertinentes. La plataforma iTwin, al convertirse en la sólida base para unificar todo nuestro desarrollo de software, ha demostrado estar a la altura de este reto".

ProjectWise, basado en iTwinBentley Systems también reveló mejoras importantes a ProjectWise para ampliar su alcance desde la ingeniería en curso hasta el desarrollo digital completo. Al complementar los flujos de trabajo secuenciales basados en archivos de cada proyecto con movilidad de la información centrada en datos y análisis en todos los proyectos:

-- mediante nuevas capacidades de gestión de cartera de proyectos y programas, los usuarios de ProjectWise ahora pueden aplicar análisis a nivel de exactitud de ingeniería en todos los proyectos, aprender y reutilizar datos de calidad de proyectos, y retener el conocimiento para mejorar la calidad y eficiencia de proyectos posteriores; y

-- a través de nuevas capacidades de los gemelos digitales, los usuarios de ProjectWise pueden realizar revisiones de diseño interdisciplinarias y validación de diseño avanzada para mejorar la eficacia y la calidad de sus diseños, así como aumentar la calidad de sus entregables digitales para las etapas de construcción y operación, con el fin de posicionar sus negocios ofreciendo servicios digitales transformacionales más allá de la entrega.

Basado en iTwin

ProjectWise aprovecha iTwin Capture para integrar los datos de modelado de realidad, lo que es cada vez más la norma, para capturar y supervisar el contexto digital de los diseños, coordinados geoespacialmente con datos de ingeniería.

ProjectWise se beneficia delos esquemas de infraestructura de Bentley para alinear semánticamente los datos de los archivos de diseño tanto en múltiples disciplinas con el fin de realizar revisiones exhaustivas del diseño, como en todos los proyectos para comprender las dependencias, y para reutilizar los conjuntos de datos, incluso para el aprendizaje automático y así desarrollar análisis propios.

ProjectWise aprovechará iTwin Experience para ofrecer visibilidad inmersiva de los gemelos digitales del proyecto, asegurando la calidad y mejorando el rendimiento.

ProjectWise 4D Design Review, con tecnología iTwin, permite a los usuarios compartir de forma segura modelos grandes y complejos con todo su ecosistema de proyectos, independientemente de las aplicaciones de creación. Los revisores pueden realizar recorridos virtuales, consultar la información del modelo y analizar los datos de las propiedades integradas mediante un simple navegador web. Una interfaz optimizada hace que la revisión interdisciplinaria de los modelos 2D y 3D sea más fácil y accesible, y permite a los revisores ver lo que se modificó, quién lo hizo y cuándo se hizo a través de la visualización 4D.

Advanced Design Validation, basado en iTwin, incluye flujos de trabajo digitales 3D, integración con OpenRoads de Bentley y aplicaciones de terceros, asi como visualización mejorada de inteligencia artificial y aprendizaje automático, lo que permite la simulación de la experiencia del conductor para validar los diseños y garantizar que se cumplan los requisitos.

ProjectWise Components Center, un servicio de biblioteca y gestión de componentes digitales basado en la nube con integración directa a aplicaciones de ingeniería, impulsa la estandarización, la automatización y la reutilización de los objetos de diseño para entregar los proyectos de forma más rápida y fiable. Las empresas de ingeniería pueden ahora aprovechar los datos de un diseño a otro, registrar las lecciones aprendidas, crear componentes reutilizables e industrializar verdaderamente su experiencia en el desarrollo de proyectos.

Las capacidades de desarrollo digitalaprovechan los flujos de trabajo digitales para automatizar y gestionar la creación, el intercambio y la revisión de los entregables contractuales, incluidos los PDF y datos IFC, así como los gemelos digitales. Los usuarios de ProjectWise pueden evitar perder tiempo ensamblando y enviando manualmente los paquetes, reducir el riesgo al obtener visibilidad y trazabilidad en los flujos de trabajo de los entregables, y mantener automáticamente una pista de auditoría completa.

Con la tecnología de iTwin dentro de Bentley Infrastructure Cloud, ProjectWise, dirigido al desarrollo digital del proyecto, aumenta las oportunidades de las empresas de ingeniería a la vez que minimiza sus riesgos, mejorando el rendimiento del proyecto y la garantía de calidad. Los gemelos digitales de infraestructura creados en la fase de diseño pueden ser valiosos para los propietarios y operadores como entregables incrementales de los proyectos, incluidos los servicios recurrentes de las empresas de ingeniería como "integradores digitales" para la calidad y seguridad de los datos, los análisis y la supervisión patentados.

Lori Hufford, vicepresidente de colaboración en ingeniería de Bentley Systems, comentó: "Hoy en día, las empresas de ingeniería se enfrentan a desafíos sin precedentes para ofrecer más y mejores proyectos a pesar del talento escaso, de una fuerza laboral jubilada y de la pérdida de conocimiento organizacional. Al aprovechar la plataforma iTwin, ahora podemos avanzar ProjectWise más allá del trabajo de ingeniería en curso de un proyecto a la vez, para utilizarlo en todos los proyectos para sacar el mayor provecho a las ideas, los aprendizajes y la reutilización, y para el aprendizaje automático. Los usuarios de ProjectWise ya tienen una gran experiencia en proyectos que es incorporada en sus archivos de ProjectWise. Y ahora, como parte de Bentley Infrastructure Cloud, ProjectWise puede impulsar un cambio necesario en la eficiencia, la eficacia y la transformación de las empresas de ingeniería."

AssetWise, soluciones de monitorización del estado de los activos, con el respaldo de iTwin

Por último, Bentley también dio a conocer la disponibilidad de nuevas soluciones específicas de activos, basadas en iTwin, que aprovechan iTwin Experience, iTwin Capture y iTwin IoT para ofrecer una supervisión del estado de los activos en tiempo real.

La solución AssetWise Bridge Monitoring transforma las inspecciones tradicionales de puentes en un flujo de trabajo moderno y digital. Al volar drones y usar iTwin Capture para crear un gemelo digital 3D del puente, las inspecciones se pueden realizar virtualmente, evitando viajes de campo costosos y peligrosos, mientras aprovechan la experiencia de forma remota y aprovechan la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para identificar y clasificar automáticamente los defectos. La información se pone a disposición de las partes interesadas en todo el flujo de trabajo a través de iTwin Experience. Los datos de inspección necesarios para corregir problemas se pueden entregar sin problemas al equipo de mantenimiento, diseño y construcción para generar ahorros significativos.

La solución AssetWise Dam Monitoring está especialmente diseñada para que las empresas de ingeniería ofrezcan servicios digitales a los operadores de presas que están modernizando sus programas de seguridad para reducir el riesgo y cumplir con los crecientes requisitos regulatorios. La próxima solución proporcionará acceso unificado a los datos de sensores y podrá implementarse sin la necesidad de técnicos especializados. Los usuarios pueden incorporar datos de sensores en cualquier gemelo digital para contar con una vista contextual de los datos en tiempo real y las métricas asociadas.

Cory Baldwin, vicepresidente de IdC de infraestructura en Bentley Systems, dijo: "Queremos permitir que las empresas de ingeniería se conviertan en integradores digitales de los gemelos digitales de infraestructura que crean durante la fase de desarrollo del proyecto; y queremos que perfeccionen los gemelos digitales para el rendimiento en beneficio de propietarios y operadores. Para acelerar estas oportunidades, las empresas de ingeniería pueden ahora empezar rápidamente con iTwin Capture, iTwin Experience, iTwin IoT y nuestras soluciones de AssetWise de monitorización en la nube, todas ellas listas para añadir sus propios programas de análisis y servicios de marca y específicos para los activos."

Las soluciones AssetWise Bridge Monitoring y Dam Monitoring están en versión beta.

Disponibilidad de Bentley Infrastructure CloudMichael Campbell, director de productos de Bentley, concluye: "Trabajamos estrechamente con las empresas de ingeniería y los propietarios de activos y entendemos claramente que quieren innovación sin interrupción. Con Bentley Infrastructure Cloud, los usuarios de ProjectWise, SYNCHRO y AssetWise aceleran su avance generacional hacia los gemelos digitales, pero no ponen en peligro sus flujos de trabajo existentes para la colaboración en ingeniería, la construcción y la gestión del rendimiento de los activos. Lo mejor de todo es que sus archivos de proyecto y de activos actuales son el trampolín de su futuro centrado en los datos".

Bentley Infrastructure Cloud, que incluye los sistemas empresariales ProjectWise, SYNCHRO y AssetWise, ya está disponible. Para obtener más información, visite www.bentley.com.

Acerca de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) es la empresa creadora de software para la ingeniería de infraestructura. Proporcionamos software innovador para mejorar la infraestructura mundial, apoyando la economía global y preservando el medio ambiente. Nuestras soluciones de software líderes en la industria son utilizadas por profesionales y organizaciones de todos los tamaños para el diseño, la construcción y el funcionamiento de carreteras y puentes, redes ferroviarias y de transporte, red de agua y aguas residuales, obras y servicios públicos, edificios y recintos, instalaciones mineras e instalaciones industriales. Nuestras ofertas incluyen aplicaciones basadas en MicroStation para el modelado y la simulación, ProjectWise para el desarrollo de proyectos, AssetWise para el rendimiento de activos y redes, el portafolio de software líder en geociencias de Seequent y la plataforma iTwin para gemelos digitales de infraestructura. Bentley Systems tiene entre sus filas a más de 4500 colegas y genera ingresos anuales de más de 1000 millones de dólares en 186 países.

