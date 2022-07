Comunicado de prensa de Business Wire: Blue Yonder

Blue Yonder, líder en cadena de suministro y ejecución de comercio omnicanal digital, anunció hoy que Duncan Angove ha sido nombrado director ejecutivo, con efecto inmediato. Angove es un líder empresarial estratégico con décadas de experiencia en tecnología y liderazgo, y anteriormente ocupó cargos ejecutivos sénior en Infor, Oracle y Retek. Angove reemplaza a Mark Morgan, quien ocupó el cargo de director ejecutivo interino desde febrero de 2022.

"Reconocemos la oportunidad que Blue Yonder aporta al crecimiento de Panasonic Connect, como lo demuestran nuestros preparativos para cotizar en la bolsa", dijo Yasu Higuchi, director ejecutivo de Panasonic Connect y presidente de la junta directiva de Blue Yonder. "Después de una cuidadosa consideración, estamos seguros de que la reconocida trayectoria de Duncan en el crecimiento de empresas como Infor, Oracle y Retek, así como su experiencia en la cadena de suministro y el trabajo con los clientes, lo convierten en el líder adecuado para llevar el crecimiento y la innovación de Blue Yonder al siguiente nivel. Queremos agradecer a Mark Morgan por su eficaz liderazgo durante los últimos cinco meses mientras se desempeñaba como director ejecutivo interino y sus numerosas contribuciones a la empresa".

Angove cuenta con más de 25 años de experiencia en software empresarial y en la cadena de suministro, incluyendo el cargo de presidente de Infor, una empresa de aplicaciones industriales en la nube con más de 70 000 clientes. Durante su mandato, ayudó a liderar la transformación de Infor a ser la primera empresa de nube de la industria con más de 60 millones de suscriptores. Esto finalmente condujo a la exitosa venta de Infor a Koch Industries. También ha ocupado altos cargos ejecutivos en Oracle y Retek, y actualmente forma parte de la junta directiva de Honeywell. Más recientemente, Angove se desempeñó como socio gerente de Arcspring, una firma de capital privado centrada en la tecnología y creada por operadores tecnológicos, de la cual fue cofundador.

"Estoy emocionado de unirme a un líder de la industria de software de cadena de suministro tan acreditado como Blue Yonder. La cadena de suministro está en la vanguardia de la conversación a nivel C de cada organización y nunca ha sido más importante. Habiendo pasado años en cada sector de la cadena de suministro y la industria minorista, espero trabajar con el equipo colectivo para guiarnos en lo que sigue en el futuro de la cadena de suministro y la ejecución omnicanal", dijo Angove.

Angove toma las riendas de una empresa bien posicionada para seguir creciendo e innovando. Blue Yonder es la única empresa reconocida como líder en tres informes del Cuadrante Mágico de Gartner1 que cubren la planificación de la cadena de suministro, los sistemas de gestión del transporte y los sistemas de gestión de almacenes. En 2021, la empresa creció a más de 1100 millones de USD en ingresos anuales, con ingresos recurrentes anuales de software como servicio (SaaS) de 475 millones de USD. La empresa también ha ganado numerosos premios a la cultura del lugar de trabajo, incluido el reconocimiento de Great Place to Work (Mejor lugar para trabajar). Los más de 3000 clientes globales de Blue Yonder incluyen algunas de las marcas líderes del mundo, incluidas 70 de las 100 principales empresas de bienes de consumo, 61 de los 100 principales fabricantes, 68 de los 100 principales minoristas y 11 de las 15 principales empresas de logística de terceros.

-------------------

1Gartner, "Magic Quadrant for Warehouse Management Systems," Simon Tunstall, Dwight Klappich, Rishabh Narang, 1 June 2022; "Magic Quadrant for Transportation Management Systems," Brock Johns, Oscar Sanchez Duran, Carly West, 29 March 2022; "Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions," Amber Salley, Tim Payne, Pia Orup Lund, Janet Suleski, 16 May 2022.

Acerca de Blue Yonder

Blue Yonder es el líder mundial en transformación de la cadena de suministro digital y cumplimiento del comercio omnicanal. Nuestra plataforma empresarial cognitiva de extremo a extremo permite a los minoristas, fabricantes y proveedores de logística satisfacer mejor la demanda de los clientes desde la planificación hasta la entrega. Con Blue Yonder, unificará sus datos y operaciones de cadena de suministro y comercio minorista, para desbloquear nuevas oportunidades de negocio e impulsar la automatización, el control y la orquestación para permitir decisiones de negocio más rentables y sostenibles. . Blue Yonder - Fulfill your Potential?blueyonder.com

"Blue Yonder" es una marca comercial o marca comercial registrada de Blue Yonder Group, Inc. Todos los nombres comerciales, de productos o servicios mencionados en este documento con el nombre "Blue Yonder" son una marca registrada o propiedad de Blue Yonder Group, Inc. Todos los demás nombres de empresas y de productos pueden ser marcas comerciales, marcas comerciales registradas o marcas de servicios de las empresas con las que están asociados.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220711005273/es/

Contacto

Contactos de Relaciones Públicas de Blue Yonder: Marina Renneke, APR (Accredited in Public Relations) (Acreditada en Relaciones Públicas), directora de Comunicaciones Corporativas Tel.: +1 480-308-3037, marina.renneke@blueyonder.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.