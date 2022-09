Comunicado de prensa de Business Wire: Board International

Board, el proveedor líder mundial de soluciones de Intelligent Planning que ayuda a las organizaciones a planificar de forma más inteligente, lo que permite obtener información práctica y mejores resultados, ha anunciado hoy que Versace, la compañía de moda italiana que simboliza el lujo en todo el mundo, ha elegido a Board para transformar su planificación de ventas al por menor.

El Grupo Versace distribuye sus productos a través de una red directa de más de 200 boutiques propias y 1.500 distribuidores en todo el mundo, con una facturación de más de mil millones de euros.

Debido a la evolución de los retos de abastecimiento global y al cambio en los hábitos de compra de los consumidores, Versace ha renovado recientemente su estrategia de venta al por menor abriendo nuevas tiendas, reforzando su enfoque multicanal y aumentando las inversiones en la eficiencia de los procesos cruciales de planificación empresarial.

"La plataforma Board Intelligent Planning, proporciona soluciones, flexibles y fáciles de usar, necesarias para apoyar la innovación y el crecimiento de nuestra marca", dijo Francesco Loporcaro, Director de TI de Versace "Nuestra elección por Board estuvo influenciada por la experiencia en el sector y calificada por las principales empresas de consultoría, demostrando la fiabilidad de su tecnología. Todo ello demostró la capacidad de Board para apoyar la ambiciosa evolución de nuestro proceso de planificación."

Versace recurrió a Board, que ya trabajaba conjuntamente, para transformar el proceso global de planificación de artículos, calculando los niveles de stock objetivo frente a las asignaciones iniciales. El consiguiente proceso de reposición se ha sofisticado aún más gracias a una previsión más precisa, teniendo en cuenta la tasa de devoluciones -una cifra crucial para el sector- y las transferencias entre tiendas, con el objetivo final de mejorar y optimizar las posiciones de stock en toda la cadena de distribución. Board automatizó el proceso de decisión a través de propuestas de planificación basadas en algoritmos, garantizando la escalabilidad y la seguridad en cada etapa a través de una solución de Intelligent Planning.

"Estamos encantados de que una marca tan importante en el panorama de la distribución de lujo como Versace haya elegido a Board. La estrategia omnicanal, combinada con las necesidades cambiantes de los clientes y los retos de la cadena de suministro, requiere una evolución e innovación continuas de los procesos de planificación en respuesta a los retos cambiantes del mercado minorista", ha declarado Marco Limena, CEO de Board.

Sobre Versace

Versace es reconocida inmediatamente en todo el mundo por su síntesis de cultura y lujo italiano en la moda. La profunda veneración de la marca por las artes clásicas y el mito, representada por signos de la marca como la cabeza de Medusa y el motivo Griego, se une a la confianza contemporánea en sí misma a través de un uso característico de los estampados y de los diseños de poder. Versace es un estilo de vida que abarca prêt-à-porter, bolsos y accesorios, joyería, gafas, fragancias, relojes, Atelier Versace haute couture y muebles para el hogar.

www.versace.com

Sobre Board

La plataforma de Intelligent Planning de Board ofrece soluciones que ayudan a más de 2.000 organizaciones de todo el mundo a planificar de forma más inteligente, lo que permite obtener información práctica y mejores resultados. Board ayuda a las empresas líderes a descubrir conocimientos cruciales que impulsan las decisiones de negocio y a unificar la estrategia, las finanzas y las operaciones a través de una planificación más integrada e inteligente para lograr un control total del rendimiento. Al asociarse con Board, empresas mundiales como H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG y HSBC han transformado digitalmente sus procesos de planificación.

Fundada en 1994, y ahora con 25 oficinas en todo el mundo, Board International es reconocida por los principales analistas, como BARC, Gartner e IDC.

www.board.com

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220929005404/es/

Contacto

Dan Chappell, VP Global Communications dchappell@board.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.