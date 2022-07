Comunicado de prensa de Business Wire: Board International

Board International, el proveedor de la plataforma de toma de decisiones número uno, ha anunciado hoy que ha sido designado Proveedor representativo en la Guía de mercado de Gartner 2022 Aplicaciones de Optimización de la Selección el Mercado Minorista (RAOA, sus siglas en inglés).

Board figura como proveedor con implementaciones activas en todos los segmentos de la industria del retail en esta última Guía de mercado de Gartner, producida por los analistas Jonathan Kutner y Robert Hetu en el marco de la iniciativa de innovación y transformación digital en retail de Gartner.

"Consideramos que este importante reconocimiento en la última Guía de mercado de Gartner ratifica el impacto de la oferta y categorías en planificación que Board tiene en múltiples segmentos de la industria del retail", afirma el CEO de Board International Marco Limena. "Las grandes firmas de retail están aprovechando el potencial de la planificación inteligente con Board mientras impulsan la innovación y la transformación digital mediante aplicaciones de optimización del surtido en retail".

Según el informe, "Optimizar los surtidos de productos de retail que se ofrecen a los consumidores en todos los puntos de contacto es un requisito urgente para desarrollar la unificación del comercio de minoristas. Gracias a esta investigación de Gartner, los CIO de retail pueden compaginar mejor las soluciones de optimización de surtidos y las necesidades de negocio para conseguir los resultados deseados".

Puede acceder a la Guía de mercado de Gartner completa aquí.

Los retailers se ven cada vez más obligados a reforzar sus capacidades de planificación y análisis en toda la cadena de suministro, mercancía, surtido, asignación de precios, reposición y más. Ahora que es aún más crucial contar con el producto adecuado en el lugar y el momento adecuado, la planificación de categorías y surtidos de Board ayuda a los retailers a planificar múltiples surtidos en múltiples canales de una forma visible, simple y dinámica.

"El mercado global para las aplicaciones RAOA que cubre esta Guía de mercado está formado por firmas de retail multicanal de nivel 1 y 2 (retailers que comercian en tiendas físicas, online, medios móviles y otros puntos de contacto), optimizando los aspectos de los procesos de gestión de surtidos. Estos retailers están interesados en aplicaciones de optimización de surtidos que amplían las aplicaciones ejecutivas y los procesos críticos para el negocio".

"Para que se le incluya en esta Guía de mercado, el proveedor debe tener implementaciones activas de cualesquiera de los 12 tipos de optimización de la mercancía, con la unión de minoristas cuyos ingresos superen 1.000 millones de dólares".

Descargo de responsabilidad de Gartner:

GARTNER es una marca comercial registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente, que se utiliza aquí con su permiso. Todos los derechos reservados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio citado en sus publicaciones de investigación, ni aconseja a los usuarios de tecnología que elijan únicamente a los proveedores con mejores calificaciones u otras designaciones. Las publicaciones de investigación de Gartner reflejan las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner rechaza cualesquiera garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas cualesquiera garantías de comerciabilidad y adecuación para un fin particular.

About Board

Board es la plataforma # 1 para la toma de decisiones. Permite que las personas tengan un impacto transformador en su negocio, ayudándoles de forma intuitiva a jugar y crear datos en una plataforma de toma de decisiones flexible y todo en uno. Al unir Business Intelligence, Corporate Performance Management y Predictive Analytics, la plataforma Board permite a las empresas producir una visión única, precisa y completa de la información empresarial, obtener información procesable y lograr un control total del rendimiento en toda la organización.

Gracias a Board, empresas globales como como H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG y HSBC han logrado transformar digitalmente su proceso de toma de decisiones.

Board International ha sido reconocida durante mucho tiempo por analistas líderes y expertos en la materia, incluidos Gartner, Nucleus y Dresner.

www.board.com

