Comunicado de prensa de Business Wire: Boomi

BoomiTM, empresa líder en conectividad inteligente y automatización, anuncia que ha sido incluida en la lista anual de Inc. 5000, la clasificación más prestigiosa de las empresas privadas de más rápido crecimiento del país. En esta lista se reconoce la innovación y la red de líderes empresariales de la economía estadounidense. La inclusión en la lista Inc. 5000 refuerza a las empresas con un impulso positivo y orientado al futuro, y pone de manifiesto las empresas que han logrado un importante crecimiento porcentual de los ingresos en tres años, de 2019 a 2022.

"No se puede pasar por alto el logro de construir una de las empresas de más rápido crecimiento en Estados Unidos, teniendo en cuenta los recientes problemas económicos", afirma Scott Omelianuk, redactor jefe de Inc. "La revista Inc. está encantada de rendir homenaje a las empresas que se han consolidado gracias a la innovación, el trabajo duro y la superación de los desafíos actuales".

"Las empresas más innovadoras y las marcas con mayor reconocimiento del mundo eligen a Boomi por la excelencia de nuestros productos y el liderazgo en su categoría", declaró David Meredith, director ejecutivo de Boomi. "Su confianza, acompañada de nuestra galardonada cultura, sigue impulsando nuestro crecimiento corporativo".

Boomi ha batido recientemente el récord de la mayor cartera de clientes del sector entre los proveedores de plataformas de integración. La empresa cuenta con una comunidad de usuarios cada vez mayor de más de 100 000 miembros, una red mundial de aproximadamente 800 socios y uno de los mayores conjuntos de integradores de sistemas globales (GSI) en el ámbito de iPaaS, incluidos Accenture, Deloitte, SAP y Snowflake; y se asocia con los mayores proveedores de servicios en la nube de hiperescala como Amazon Web Services, Google y Microsoft, entre otros. La plataforma nativa en la nube y de código reducido de Boomi ayuda a las organizaciones de todos los sectores a conectar de forma inteligente los datos y las aplicaciones, agilizar los flujos de trabajo y ofrecer experiencias más integradas a los clientes.

Boomi se ha situado como líder en el Magic Quadrant? de Gartner® en lo que respecta a plataformas de integración empresarial como servicio (EiPaaS) durante ocho años consecutivos.

Boomi ha incorporado recientemente a líderes de primer nivel con experiencia en PayPal, Red Hat, VMware y Accenture para acompañar el rápido crecimiento de la empresa. La empresa también ha obtenido en fechas recientes el premio Gold Globee® en la categoría de plataforma como servicio (PaaS) y ha obtenido la prestigiosa calificación de 5 estrellas en la Guía de programas de socios de CRN, una lista definitiva con los programas de socios más destacados entre los proveedores tecnológicos líderes del sector que ofrecen productos innovadores y servicios flexibles a través del canal de TI.

Boomi también ostenta numerosos premios como empleador favorito, incluida la mención como una de las Mejores empresas para trabajar de Inc. Magazine y dos premios de Comparably por Mejores directores ejecutivos por temas de diversidad y mejor empresa para el crecimiento profesional. A medida que crece la demanda empresarial de soluciones de conectividad digital, integración y automatización inteligente, Boomi se expande rápidamente y contrata a nivel mundial.

Acerca de Boomi

Boomi tiene por objetivo hacer del mundo un lugar mejor conectando a todos con todo, en cualquier lugar. Boomi, empresa pionera de la plataforma de integración como servicio (iPaaS) basada en la nube y ahora líder en su categoría de software como servicio (SaaS), cuenta con la mayor cartera de clientes entre los proveedores de plataformas de integración y una red mundial de aproximadamente 800 socios, entre los que destacan Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP, Snowflake, Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft. En todo el mundo, muchas organizaciones recurren a la galardonada plataforma de Boomi para descubrir, gestionar y organizar datos, al tiempo que conectan aplicaciones, procesos y personas para obtener mejores resultados y con mayor rapidez. Para más información, visite http://www.boomi.com.

