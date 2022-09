Comunicado de prensa de Business Wire: Boomi

BoomiTM, el líder en conectividad y automatización inteligente, anunció hoy que amplió su programa global de integración para incluir nuevas oportunidades para que sus aproximadamente 800 socios en todo el mundo envíen aceleradores de integración al recientemente lanzado Boomi Discover Catalog. Los socios ahora pueden crear sus propios aceleradores para que los clientes los configuren en sus cuentas Boomi para abordar casos de uso específicos, proporcionando oportunidades de ingresos adicionales, mientras se acelera aún más el tiempo de valor de los clientes. Además, Boomi también anunció hoy una capacitación simplificada, acortando el tiempo que tardan los socios en aprovechar la tecnología de Boomi.

"El alto nivel de servicio que Boomi proporciona a sus socios, así como su enfoque de láser en las necesidades del cliente, hace que Boomi sea un socio inigualable", expresó Hilal Khan, vicepresidente de integración empresarial de OSI Digital. "Estas actualizaciones del programa crean nuevas oportunidades para nuestro negocio y, lo que es más importante, nos permiten habilitar mejores resultados empresariales para nuestros clientes".

El galardonado programa global de Boomi ofrece a los socios lo que necesitan para atender mejor a los clientes y crear nuevas oportunidades de venta. Las incorporaciones de hoy siguen a las nuevas inversiones en el programa de integración de Boomi durante el año pasado, que incluyeron la ampliación de su Centro de Recursos para Socios, simplificando los requisitos del programa. El programa de integración de Boomi ofrece una ruta de incorporación clara y un aprendizaje racionalizado para las acreditaciones y certificaciones.

"Estas mejoras en nuestro programa nos ayudarán a ampliar nuestras relaciones con los socios actuales y, a su vez, a ofrecer un servicio más sólido a nuestros clientes, muchos de los cuales desean tener conocimientos especializados del sector", afirma Ed Macosky, director de innovación de Boomi. "Estas actualizaciones sientan las bases para dar paso a más socios a nivel global, ofreciendo a nuestros clientes más formas de resolver rápida y fácilmente sus complejos problemas de negocio".

Aceleradores de integración de Boomi

Después del exitoso lanzamiento de Boomi Discover, una biblioteca de soluciones predefinidas, Boomi ofrece ahora a los socios la oportunidad de crear aceleradores listos para usar que proporcionan experiencia en la implementación a través de casos de uso verticales de la industria como la fabricación, las ciencias de la vida, los servicios financieros, el comercio minorista, el transporte y la educación superior.

"Desde el lanzamiento inicial a principios de este año, hemos visto un aumento en el interés de los clientes en nuestra asociación", afirmó Vinit Verma, Global AVP Integration and Snowflake en Jade. "Queremos crear nuevos aceleradores con Boomi para que podamos facilitar a nuestros clientes la búsqueda e implementación de las soluciones empresariales adecuadas".

Como empresa de software como servicio (SaaS) líder en su categoría y con la mayor base de clientes entre los proveedores de plataformas de integración, Boomi lidera una creciente comunidad de usuarios de más de 100.000 miembros y es una de las mayores matrices de integradores de sistemas globales (GSI) en el espacio iPaaS. La empresa cuenta con una red mundial de socios, entre los que se encuentran Accenture, Deloitte, SAP y Snowflake; y se asocia con los mayores proveedores de servicios en la nube hyperscaler, como Amazon Web Services, Google y Microsoft, entre otros.

Boomi se ha posicionado como Líder en el Gartner® Magic Quadrant? para la Plataforma de Integración Empresarial como Servicio (EiPaaS) durante ocho años consecutivos.

Recientemente ha sido incluida en la lista Inc. 5000 como una de las empresas de más rápido crecimiento y galardonada con el Premio Globee® de Oro en la categoría de Plataforma como Servicio (PaaS), la Plataforma AtomSphere? de bajo código de Boomi ayuda a las organizaciones de todos los sectores a conectar aplicaciones de datos, agilizar los flujos de trabajo y ofrecer experiencias de cliente más integradas.

Para presentar un acelerador de integración para Boomi Discover, comuníquese con un representante de Boomi.

Acerca de Boomi

Boomi tiene como objetivo hacer del mundo un lugar mejor al conectar a todos con todo, en cualquier lugar. El pionero de la plataforma de integración basada en la nube como servicio (iPaaS), y ahora una empresa global de software como servicio (SaaS) líder en su categoría, Boomi lidera la mayor base de clientes entre los proveedores de plataformas de integración y una red mundial de aproximadamente 800 socios, incluidos Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP, Snowflake, Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft. Las organizaciones mundiales recurren a la galardonada plataforma de Boomi para descubrir, gestionar y orquestar datos, al tiempo que conectan aplicaciones, procesos y personas para obtener resultados mejores y más rápidos. Para obtener más información, visite http://www.boomi.com.

Kristen Walker Comunicación global de la empresa kristenwalker@boomi.com +1-415-613-8320

