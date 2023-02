Comunicado de prensa de Business Wire: Boomi

Boomi?, líder de conectividad inteligente y automatización, anunció hoy la designación del exvicepresidente ejecutivo (EVP) y director financiero (CFO) de Citrix Arlen Shenkman como presidente y director financiero, y de la expresidenta de Marketing Corporativo de SAP Alison Biggan como directora de Marketing (CMO).

"Boomi cree que generar y mantener conexiones es fundamental no solo para la empresa, sino para la humanidad", expresó Steve Lucas, directory presidente ejecutivo de Boomi. "La trayectoria comprobada de Arlen y Alison como líderes de software empresarial en algunas de las marcas mejor reconocidas del sector -combinada con nuestra plataforma e innovación inigualables- elevará a Boomi a alturas sin precedentes a medida que continuamos nuestra misión de conectar a todos, con todo, en cualquier lugar".

Arlen Shenkman, presidente y director financiero

Arlen Shenkman es un ejecutivo de tecnología a nivel global con más de 25 años de experiencia en el liderazgo de empresas de alto crecimiento, impulsando la estrategia de gestión de capital y financiera y desarrollo comercial, incubando nuevos modelos de negocio, y supervisando inversiones, fusiones y adquisiciones en empresas públicas de software empresarial de miles de millones de dólares. Con anterioridad se desempeñó como vicepresidente ejecutivo y director financiero de Citrix Systems, Inc., y antes de Citrix ocupó varios puestos ejecutivos en SAP, que incluye vicepresidente ejecutivo y director global de Desarrollo Comercial y Ecosistemas, director financiero de SAP Norteamérica (la unidad de negocios más grande de SAP) y director global de Desarrollo Corporativo. Fue el arquitecto principal de la transformación rápida de SAP en una empresa en la nube.

Shenkman tiene un título de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, un M.B.A.de la Fox School of Business de la Universidad Temple, y una licenciatura en Ciencia Política de la Universidad George Washington. También finalizó el Programa de Financiación Corporativa de la London Business School. Desempeña funciones en la Junta Directiva de Commvault [NASDAQ: CVLT] y AspenTech [NASDAQ: AZPN] y es director del panel de fideicomisarios de la Academia de Bellas Artes de Pensilvania.

Alison Biggan, directora de Marketing

Biggan, con más de 20 años de experiencia en el liderazgo de equipos de alto desempeño en software empresarial, trae consigo una amplia trayectoria de brindar excelencia en el marketing. De manera más reciente, Biggan se desempeñó como presidenta de Marketing Corporativo en SAP liderando los equipos de marketing a nivel global en las áreas digitales, de marca, eventos, clientes y socios en toda la cartera de SAP. Antes que eso, lideró el Marketing de Productos y Campo, ocupó el puesto de directora de operaciones (COO) de la organización de marketing global, y formó una parte integral de la transformación de SAP en la nube. Una líder comprobada, Biggan se sumó a SAP a través de la adquisición de Business Objects y, antes de SAP, ocupó puestos de liderazgo en marketing en Crystal Decisions, Business Objects y Sophos. Biggan asistió a la Universidad de Columbia Británica y tiene una licenciatura en Artes y un diploma de Comunicaciones de Marketing del Instituto de Tecnología de Columbia Británica.

Los dos nombramientos ejecutivos siguen la designación de Steve Lucas como presidente y director ejecutivo. Lucas se suma a Boomi de iCIMS, aportando más de 27 años de experiencia liderando y operando algunas de las empresas de software empresarial más innovadoras del mundo. Lucas ocupó puestos ejecutivos en Adobe, Marketo, SAP y Salesforce.

Como empresa de software como servicio (SaaS) global, líder en su categoría, Boomi cuenta con una creciente comunidad de más de 100 000 miembros y una de las redes de integradores de sistemas globales (global systems integrators, GSI) más grandes en el ámbito de las plataformas de integración como servicio (iPaaS). La empresa ostenta una red mundial de casi 800 socios, entre los que se destacan Accenture, Deloitte, SAP y Snowflake; y trabaja con los mayores proveedores hiperescaladores de servicios en la nube, entre ellos Amazon Web Services, Google y Microsoft.

Incluida recientemente en las listas Deloitte Technology Fast 500? e Inc. 5000 como una de las empresas tecnológicas más innovadoras y de más rápido crecimiento de Estados Unidos, Boomi fue nombrada de manera reciente en la lista de Nucleus Research de "Mejores empresas para el seguimiento en 2023". La empresa también ha ganado dos premios internacionales Stevie® a la empresa del año y a la innovación en productos; el premio Gold Globee® en la categoría Plataforma como servicio (PaaS); el premio Merit Award por tecnología en la categoría Servicios en la nube; el premio Stratus como líder mundial en informática en la nube 2022, y recibió la prestigiosa calificación de cinco estrellas en la CRN Partner Program Guide, una lista definitiva de los programas más notables de los proveedores tecnológicos líderes del sector que ofrecen productos innovadores y servicios flexibles a través del canal de la TI. Boomi también ha ganado numerosos galardones por ser un empleador de elección, entre ellos, una inclusión como uno de los Mejores lugares de trabajo elegidos por Inc. Magazine.

Acerca de Boomi

Boomi se ha propuesto hacer del mundo un lugar mejor, conectando a todos con todo, en cualquier lugar. Boomi es pionera de la plataforma de integración como servicio (iPaaS) con tecnología en la nube y ahora ya es líder mundial en su categoría de software como servicio (SaaS); además, cuenta con la mayor clientela entre los proveedores de plataformas de integración y una red mundial de casi 800 socios,entre los que se destacan Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP y Snowflake. Las empresas de todo el mundo recurren a la plataforma galardonada de Boomi para descubrir, gestionar y coordinar sus datos, al tiempo que conectan a las aplicaciones, los procesos y las personas para lograr resultados mejores y más rápidos. Para más información, visite http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, el logotipo 'B', Boomiverse y AtomSphere son marcas comerciales de Boomi, LP o sus subsidiarias o filiales. Quedan reservados todos los derechos. Otros nombres pueden ser las marcas comerciales de sus respectivos titulares.

