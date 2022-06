Comunicado de prensa de Business Wire: Boomi

Boomi?, el líder en conectividad y automatización inteligente, ha anunciado hoy el nombramiento de Madeline Ling como directora financiera (CFO), Marcy Campbell como directora de ingresos (CRO) y Fran Wilson como directora de marketing (CMO); todos los cargos entrarán en vigencia de inmediato. Además, la periodista Christa Delcamp, ganadora de un premio Emmy, se suma a Boomi para sustentar la estrategia de relaciones públicas y medios de comunicación y James Dyson, por su parte, para dirigir la adquisición de talento global de diversidad, equidad e inclusión.

"El reciente lanzamiento de Boomi como empresa independiente, junto con nuestro crecimiento pujante y nuestra tecnología de vanguardia basada en la nube, ofrece la oportunidad de construir nuestro equipo de liderazgo como parte de una expansión mucho mayor, con varios cientos de nuevas contrataciones que se incorporan este año", señaló David Meredith, gerente general de Boomi. "Nuestra plataforma líder en el sector y nuestra cultura galardonada nos han permitido reclutar a los mejores talentos de mentalidad global, con un historial demostrado de logros y una pasión por acelerar nuestra misión de hacer del mundo un lugar mejor, conectando a todos con todo, en cualquier lugar".

Los nuevos nombramientos de directivos se producen tras la reciente independencia de Boomi, respaldada por las principales firmas de capital riesgo, Francisco Partners y TPG, en una transacción de 4000 millones de dólares. Como líder de la categoría de software como servicio (SaaS) a nivel mundial, con más de 20.000 clientes, Boomi cuenta con una creciente comunidad de usuarios de más de 100.000 miembros, una red mundial de más de 800 socios, y uno de los mayores conjuntos de integradores de sistemas globales (GSI) en el espacio iPaaS, que incluye a Accenture, Deloitte, SAP y Snowflake, así como a los tres principales proveedores de la nube, Amazon Web Services, Google y Microsoft, entre otros.

Boomi se ha posicionado como Líder en el Cuadrante Mágico? de Gartner® para plataformas empresariales como servicio (EiPaaS)1 durante ocho años consecutivos. La empresa ha recibido recientemente el Gold Globee® Award en la categoría de Plataforma como Servicio (PaaS) y ha cosechado numerosos premios por ser un empleador de referencia, en particular, ha sido incluido recientemente en la lista de Mejores lugares de trabajo de la Revista Inc. A medida que la empresa continúa escalando rápidamente para responder a la demanda empresarial internacional de conectividad digital, integración y automatización, Boomi tiene previsto contratar a varios cientos de nuevos miembros del equipo este año para acelerar todas las funciones del negocio.

BOOMI ATRAE A TALENTOS DE TALLA MUNDIAL:

Madeline Ling, directora financieraLing tiene un master de la Stanford Graduate School of Business y aporta casi 25 años de experiencia en la dirección de organizaciones empresariales globales respaldadas por capital a través del crecimiento estratégico e internacional. A lo largo de su carrera ha desempeñado diversos cargos como directora financiera, en particular, en misiones internacionales en el extranjero. Recientemente, Ling ha sido directora financiera corporativa de una empresa de cartera respaldada por Hellman and Friedman (H&F) y ha desempeñado funciones anteriores en VMware, The Boston Consulting Group e Intel.

Marcy Campbell, directora de ingresosCampbell aporta a Boomi más de 30 años de experiencia en la dirección de organizaciones de comercialización a gran escala para empresas de talla mundial que van desde empresas de la lista Fortune 500 hasta empresas tecnológicas respaldadas por emprendimientos conjuntos. Recientemente, fue vicepresidente senior de PayPal, donde dirigió las ventas mundiales, los servicios profesionales y las operaciones. En Boomi, Campbell encabezará las estrategias de generación de ingresos de la empresa, centrándose en impulsar un rápido crecimiento, sin dejar de ofrecer valor al cliente.

Fran Wilson, directora de marketingCon más de 20 años de experiencia exitosa en organizaciones de software empresarial SaaS y B2B, Wilson se encargó del liderazgo de marketing en la oferta pública inicial (IPO) de Red Hat, y durante su rápido crecimiento de ingresos de 400 millones de dólares a más de 4 mil millones de dólares, culminando en su venta a IBM por 34 mil millones de dólares.

Christa Delcamp, Relaciones Públicas y Estrategia de MediosDelcamp aporta más de dos décadas de experiencia en relaciones públicas, periodismo, creación de contenidos y comunicaciones, a través de una variedad de plataformas, entre ellas, la digital y la social, las estaciones de propiedad y operación de NBC y CBS, la radio y los podcast y la prensa. Periodista galardonada con un Emmy, la amplia experiencia de Delcamp en contar historias impactantes ayudará a Boomi a aumentar el conocimiento del mercado de su plataforma líder en la industria y su importante misión de conectar el mundo.

James Dyson, Adquisición de talento global de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI)Dyson aporta más de 20 años de experiencia liderando y gestionando la adquisición de talento en empresas globales, entre ellas, Accenture. En su puesto, Dyson aprovechará su profunda experiencia y su amplia red internacional para apoyar el rápido crecimiento de Boomi y seguir construyendo la galardonada cultura de la empresa.

Acerca de Boomi

Boomi conecta instantáneamente a todos con todo, en cualquier lugar, con su plataforma nativa en la nube, unificada, abierta e inteligente. La plataforma de integración como servicio (iPaaS) de Boomi cuenta con la confianza de más de 20.000 clientes en todo el mundo por su velocidad, facilidad de uso y menor coste total de propiedad. Como pionero en impulsar el uso inteligente de los datos, la visión de Boomi es hacer que los clientes y socios descubran, gestionen y orquesten los datos de forma rápida y sencilla, al tiempo que conectan aplicaciones, procesos y personas para obtener resultados mejores y más rápidos. Para más información, visite http://www.boomi.com.

________________________1 Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service, Eric Thoo, Keith Guttridge, Bindi Bhullar, Shameen Pillai, Abhishek Singh, 29 de septiembre de 2021

