Comunicado de prensa de Business Wire: Bright

Bright, el desarrollador y financiador de energía solar residencial líder en México, anunció hoy su entrada al sector comercial e industrial a medida que amplía su oferta para apuntar a un mercado que representa más del 70% del consumo eléctrico del país. La compañía ha ejecutado su primera gama de proyectos industriales con clientes como Grupo ABX, Muebles Jorman, Ladesa y Mariscal Moda Hombre, y apunta a un despliegue adicional de 50 MW en proyectos industriales en los próximos años. Para capitalizar la oportunidad, Bright además ha cerrado una ronda de capital de desarrollo con MGM Innova uno de sus primeros socios contando también con la participación del actor y ambientalista Leonardo DiCaprio, recaudando así un capital total acumulado de más de 50 millones de dólares.

Después de la afirmación sobre el apoyo del gobierno federal hacia el uso de paneles solares y la energía solar distribuida cientos de negocios han adoptado la alternativa renovable para aliviar o eliminar los crecientes precios de la materia prima y la electricidad. "Como resultado, nos hemos asociado con instaladores solares líderes en el sector industrial para desarrollar el producto financiero solar más competitivo y confiable en la industria", dijo Jonah Greenberger, director ejecutivo y cofundador de Bright. "A través de estructuras financieras creativas, Bright ahora le permite a los clientes industriales y comerciales cambiarse a energía solar sin costo inicial y a un precio fijo, generando ahorros fiscales y operacionales inmediatos de hasta el 30%".

Bright aborda este desafío al asociarse con instaladores locales, priorizando la automatización del flujo de trabajo, y contando con un soporte financiero que permite un crecimiento en escala y la adquisicón exponencial de clientes.

"Estoy orgulloso de ser uno de los inversionistas iniciales de Bright, una compañía que fue pionera en los comienzos de la energía solar residencial en América Latina y hoy es la empresa de generación de energía solar distribuida más grande en México", dijo Leonardo DiCaprio.

A través de esta plataforma, Bright también puede proveer acceso a fondos bancarios para el desarrollo de bajo costo por medio de su asociación con el Banco Interamericano de Desarrollo, la cual se estableció como un acuerdo únicó en su tipo en México en 2015 Como resultado de esta colaboración, el BID espera inyectar millones de dólares en energía solar en toda Latinoamérica en los próximos años. Según la Agencia Internacional de la Energía, se espera que la demanda energética en la región aumente hasta un 50% para el 2030 debido al aumento del transporte privado y los cambios en el uso del suelo, lo que requerirá un estimado de inversiones globales de hasta 1,5 billones de dólares. Bright está aquí para acelerar esto.

Bright es el proveedor de energía solar de generación distribuida N.º 1 en México (imagine el equivalente a Sunrun para los países en vías de desarrollo. Bright provee un sistema operativo de energía solar distribuida que permite a cientos de personas acceder a electricidad más barata para sus hogares sin costo inicial, colaborando con una amplia red de de financiadores de proyectos e instaladores y distribuidores locales para satisfacer la demanda resultante. El primer mercado de Bright es México, que tiene más sol, tarifas de electricidad más altas y costos de trabajo más bajos que los Estados Unidos. Los inversionistas de Bright incluyen a First Round Capital, Y Combinator, Leonardo DiCaprio, Daniel Servitje, los fundadores de Sunrun y Tesla, y otras compañías importantes de Silicon Valley.

Para obtener más información y conocer si es candidato para cambiar a energía solar, visite thinkbright.mx.

