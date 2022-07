Comunicado de prensa de Business Wire: Brightcove Inc.

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), líder de confianza en tecnología de streaming, anunció hoy que Dan Freund se sumará a la compañía en el cargo de director de ingresos (CRO) a partir del 1 de agosto de 2022. En este puesto, Freund será responsable de todos los aspectos del rendimiento de los ingresos de Brightcove, en particular, la gestión de sus organizaciones internacionales de ventas y de éxito de los clientes, además de dirigir la ejecución de su estrategia de salida al mercado.

Freund responderá directamente al director general (CEO) de Brightcove, Marc DeBevoise y se centrará en el crecimiento de la huella global de Brightcove, llevando los beneficios de sus soluciones tecnológicas de streaming líderes a cualquier empresa, marca o creador que se proponga tomar el control de su futuro digital.

"Dan es reconocido por haber impulsado enormes niveles de crecimiento, rendimiento y éxito de los clientes para algunas de las mayores empresas tecnológicas del mundo. Aporta su pasión por la creación de equipos colaborativos y ganadores, que generan valor en beneficio de los clientes, al tiempo que potencian los resultados", comentó Marc DeBevoise, director general de Brightcove. "Estoy encantado de poder trabajar con Dan para seguir aumentando nuestra clientela y ampliando nuestras oportunidades".

Freund aporta más de 25 años de experiencia de liderazgo mundial en la dirección de ventas comerciales y en el impulso del crecimiento de los ingresos para las empresas de software empresarial. Recientemente, Freund fue director de ingresos de Brandwatch, una empresa de inteligencia de consumo digital con base en los datos. Antes de trabajar para Brandwatch, Freund fue director de ventas de Quickbase, una plataforma de desarrollo de aplicaciones, donde aumentó más del 50% los ingresos recurrentes en menos de dos años. Al principio de su carrera, estuvo 17 años en Oracle, donde ocupó varios puestos de liderazgo en ventas, promovió el desarrollo de su división OracleDirect, que pasó de cientos de millones a más de mil millones de dólares en ingresos y amplió el equipo de la organización a más de 2000 miembros.

"Poder diseñar una hoja de ruta cohesiva e internacional para ayudar a las empresas con visión de futuro a llegar a nuevas audiencias, generar lealtad a la marca e impulsar las ventas es una oportunidad fenomenal y estoy ansioso por aprovecharla", manifestó Freund. "Se ha producido un cambio sísmico en la forma en que todos consumimos contenidos e información y Brightcove está a la vanguardia de este movimiento. Estoy ansioso por colaborar con Marc, el equipo directivo y todos los miembros de nuestro equipo de Brightcove en todo el mundo, durante esta nueva etapa de la empresa".

