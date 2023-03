Comunicado de prensa de Business Wire: Brightcove Inc.

Brightcove (NASDAQ: BCOV), la empresa de tecnología de streaming más fiable del mundo, ha anunciado hoy el lanzamiento de Brightcove Ad Monetization, un nuevo servicio a medida, pensado para que las empresas de medios de comunicación puedan monetizar mejor sus contenidos. Para complementar el servicio, la compañía también ha establecido un nuevo equipo mundial de operaciones publicitarias para asistir a las organizaciones de medios de comunicación y ayudarles a maximizar su estrategia publicitaria y sus ingresos.

Al respecto, Marc DeBevoise, director general de Brightcove, afirmó: "El streaming con publicidad es un negocio multimillonario y sumamente pujante, al cual le brindamos apoyo desde hace muchos años. Siendo un socio valioso para nuestros clientes de medios de comunicación, la solución Brightcove Ad Monetization amplía nuestro compromiso de darles los mejores productos y servicios para potenciar sus contenidos de video, optimizar su estrategia publicitaria y ahora por primera vez, impulsar y maximizar realmente sus ingresos publicitarios".

Brightcove Ad Monetization se funda en la asociación estratégica anunciada recientemente por Brightcove con Magnite, la principal plataforma publicitaria independiente del mundo. Con la integración de Magnite y SpringServe, Brightcove ofrece ahora un servicio de monetización de la publicidad con soluciones integrales para que las empresas de medios de comunicación generen ingresos adicionales a partir de su estrategia publicitaria.

Gracias a Brightcove Ad Monetization, las empresas de medios de comunicación podrán sacar el máximo rendimiento medible de la publicidad con información procesable. La solución facilita la monetización de los contenidos en directo y de video a la carta (VOD) con una mayor optimización del rendimiento para llenar el inventario publicitario no vendido y potenciar los ingresos. Incluye funciones de inserción de publicidad del lado del cliente (CSAI) y del lado del servidor (SSAI) para reproductores web, iOS, Android y plataformas de televisión conectadas. Brightcove Ad Monetization también se integra a la perfección en los servidores publicitarios independientes y existentes, como Google Ad Manager y FreeWheel.

Las empresas que utilicen el servicio recibirán los beneficios de la experiencia de Brightcove, con asistencia directa de su flamante equipo mundial de operaciones publicitarias. Bajo la dirección de David Beck, director de Estrategia y desarrollo corporativo, el nuevo equipo asesorará directamente a los clientes para optimizar su estrategia publicitaria, su presupuesto y sus contenidos. El equipo aprovechará sus profundos conocimientos y su amplia experiencia, desde la incorporación hasta la implementación y el perfeccionamiento de la estrategia, para ayudar a los clientes en cada paso del camino, estén donde estén en la trayectoria publicitaria.

Beck ha nombrado a Michael Dorf para el cargo de primer Vicepresidente de Operaciones publicitarias mundiales para formar el equipo y asistir a las empresas de medios de comunicación para que puedan monetizar sus contenidos. "La publicidad evoluciona constantemente y es cada vez más complicada para muchas empresas de medios de comunicación. Brightcove tiene la determinación de reducir la fricción en el proceso, haciéndolo más fácil y más redituable para nuestros clientes", explicó Beck. "Para eso, hemos formado un nuevo equipo de expertos. Estoy encantado de darle la bienvenida a Michael Dorf para que dirija nuestras operaciones mundiales de publicidad. Su profundo conocimiento y amplia experiencia en el mundo de los medios y la publicidad ayudará a los clientes a ofrecerles mejor los anuncios más adecuados a las personas adecuadas para mejorar la distribución y los ingresos".

Dorf es un directivo experto en operaciones de ingresos, con 15 años de experiencia en el sector. Recientemente trabajó en TelevisaUnivision en el cargo de Vicepresidente de operaciones de ingresos, donde reconstruyó con éxito un equipo de operaciones polifuncional para apoyar los canales de venta directa y programática. Anteriormente, ocupó diversos cargos directivos en FreeWheel, una empresa de Comcast, Condé Nast y Maker Studios, una filial de The Walt Disney Company.

Para más información, visite Brightcove.com.

