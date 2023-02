Comunicado de prensa de Business Wire: Brightcove Inc.

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), la empresa de tecnología de streaming más confiable del mundo, anunció hoy el lanzamiento de Brightcove Communications Studio, una nueva solución orientada a video diseñada para ayudar a que profesionales de las comunicaciones y los RR. HH. construyan relaciones más profundas y mejoren su interacción con grupos de interés internos.

"Más allá de entornos de trabajo híbridos, presenciales o virtuales, todos hemos comprobado lo vital que es tener una comunicación proactiva con los grupos de interés internos, independientemente de la ubicación o el idioma. Las compañías buscan las formas más potentes para interactuar, informar, educar e inspirar a empleados, accionistas, titulares de franquicias y socios", señaló Marty Roberts, vicepresidente sénior de estrategia de producto y marketing de Brightcove. "Una estrategia orientada a video para las comunicaciones internas puede ser una herramienta potente para construir y conservar conexiones más sólidas con todos los grupos de interés a nivel global".

Brightcove Communications Studio es una solución personalizable que ofrece una experiencia transparente y con presencia de marca para contactar e interactuar con grupos de interés, tanto internos como externos. Desde la incorporación de empleados hasta la distribución de actualizaciones y capacitaciones a toda la compañía, Communications Studio crea una experiencia de streaming centrada en el consumidor para que los interesados resuelvan desafíos de comunicación interna comunes.

Brightcove Communications Studio incluye lo siguiente:

-- Streaming inmersivo: la solución posee nuevos carruseles de video para una experiencia de descubrimiento altamente visual, además de colecciones organizadas que los equipos de comunicaciones internas pueden curar para ofrecer una experiencia de visualización personalizada a sus públicos

-- Visualización segura: mejorada con funcionalidades de seguridad y protección, como inicio de sesión único, restricciones de direcciones IP y protección de contenido

-- Contenido en vivo y según demanda: la solución permite contenido en vivo, pregrabado y bajo demanda para potenciar los esfuerzos de comunicación interna en activaciones como reuniones generales, mensajes a toda la compañía y presentaciones de equipos

-- Funcionalidades adicionales: interfaz de gestión y publicación de video fácil de usar, asistencia en varios idiomas, elementos interactivos (encuestas, cuestionarios, chats), búsqueda, subtítulos automatizados para mayor accesibilidad y funcionalidades de análisis y generación de informes

Acerca de Brightcove Inc.

Brightcove crea las soluciones de tecnología de streaming más confiables, escalables y seguras del mundo para construir una mejor conexión entre las compañías y sus públicos, más allá del lugar donde se encuentren o los dispositivos en los que consuman contenidos. En más de 60 países, la plataforma de video inteligente de Brightcove permite que las empresas vendan a sus clientes de forma más efectiva, que los líderes multimedia realicen streamings y moneticen su contenido de manera más confiable y que cada organización se comunique con los miembros de sus equipos de manera más potente. Con dos premios Technology and Engineering Emmy® Awards a la innovación, un tiempo de actividad que es líder de la industria de manera continua y una escalabilidad inigualable, estamos siempre en la vanguardia de lo que el video puede lograr. Síganos en Twitter, LinkedIn, y Facebook. Visite www.brightcove.com.

Contacto

Prensa: Brightcove Joseph J. Nuñez, jnunez@brightcove.com Director de relaciones públicas y comunicaciones globales

