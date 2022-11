Comunicado de prensa de Business Wire: Brightcove Inc.

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), líder mundial en tecnología de "streaming", anuncia que el guionista y director de CODA, Siân Heder, ganador de un Oscar, y el actor y cómico Billy Eichner, nominado al Emmy, serán los protagonistas de la primera temporada de PLAY. Con más de 30 episodios,PLAY reúne a los mejores profesionales de la transmisión en directo, a los profesionales del marketing y a las estrellas del sector de todo el mundo. Está diseñado para ayudar a las empresas a explorar el poder del video y poner en práctica una estrategia de contenidos que priorice el directo, además de permitir a las organizaciones de medios de comunicación encontrar nuevas formas de monetizar los contenidos y reducir los costos operativos.

La serie, que consta de más de 30 episodios, trazará el camino para que los profesionales del marketing, los medios y la comunicación se apropien de su futuro digital y tengan un fuerte impacto en el rendimiento del negocio. Con las opiniones más destacadas del sector sobre el futuro de la industria del "streaming" a corto y largo plazo, los episodios ofrecerán una visión crítica de las estrategias de contenido que impulsarán los ingresos y atraerán a los espectadores.

Entre los invitados especiales figuran:

-- Christina Spade, directora ejecutiva de AMC Networks

-- Tsedal Neeley, autora y profesora de Administración de Empresas en la Harvard Business School

-- Vanessa Van Edwards, investigadora del comportamiento y autora del superventas Captivate: The Science of Succeeding with People

-- Jay Acunzo, autor y presentador del pódcast Unthinkable

-- Tedd Cittadine, vicepresidente de Asociaciones de contenido en Roku

-- Jon Mantell, vicepresidente ejecutivo de Sistemas de contenido global y operaciones en Paramount

Entre los analistas y líderes de opinión de las empresas y los medios de comunicación destacan:

-- Rich Greenfield, socio general de LightShed Ventures

-- Lisa Gately, experta en marketing de contenidos y analista principal de Forrester Research

-- Marci Maddox, experta en plataformas de video y vicepresidenta de investigación de IDC

-- Colin Dixon, experto en medios digitales y consultor estratégico, nScreenMedia

-- Ed Barton, experto en deportes y medios de consumo y director de Caretta Research

-- Will Richmond, líder de opinión en medios digitales, video, publicidad y en las industrias tecnológicas, VideoNuze

"El "streaming" está entrando en una nueva era de expansión a través de plataformas y dispositivos y por medio de organizaciones y creadores de contenido", explicó Marc DeBevoise, director ejecutivo de Brightcove. "Las empresas de medios de comunicación, las marcas y las organizaciones de todo tipo están buscando formas de crear experiencias de transmisión en directo diferenciadas que atraigan a los espectadores y les permitan adueñarse de su futuro digital. Hemos diseñado el contenido de la primera temporada de Play para ofrecer los conocimientos adecuados con los que cualquier empresa, marca o creador puede conocer el presente y el futuro del "streaming"".

"Como productor de cine, sé lo difícil que puede ser sacar a la luz una historia, hacer partícipes a otros de tu visión y garantizar que tu proyecto se realice con integridad", comentó Heder. "Me siento honrado de unirme a Brightcove en la primera temporada de PLAY, donde comparto mis experiencias a lo largo de la producción de CODA".

"Antes de que los "influencers" aparecieran en escena a principios del siglo XXI, creé mi propio camino y produje mis propios contenidos de comedia en vídeo de corta duración como forma de atraer al público y hacer crecer mi marca", recordó Eichner. "Hoy, cualquier persona con un teléfono inteligente puede ser un creador de contenidos, pero para destacar, es necesario producir material original convincente que atraiga al público. Estoy deseando compartir con los creadores de contenidos actuales y aspirantes que asistan a la primera temporada de PLAY cómo pueden ser realmente dueños de sus contenidos y de los canales en los que se entregan para maximizar la implicación de la audiencia".

La primera temporada de PLAY se estrenará el 8 de noviembre a las 10:00 (hora del este) en Brightcove PLAY TV, el servicio de "streaming" de Brightcove dedicado a la difusión del vídeo y los medios digitales. Después del estreno de la temporada, todos los episodios estarán disponibles para su transmisión a la carta.

Para ver los horarios y estar al tanto de las novedades de la primera temporada de PLAY, inscríbase aquí.

