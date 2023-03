Comunicado de prensa de Business Wire: Brightcove Inc.

Brightcove (NASDAQ: BCOV), la empresa de tecnología de transmisión más confiable del mundo, presentó hoy nuevas integraciones con Shopify, Instagram y Salesforce Sales Cloud en su plataforma de video en la nube. Las integraciones se encuentran diseñadas para permitir que las empresas alcancen, atraigan y activen audiencias con contenido de video inmersivo, interactivo, en vivo y a pedido.

"Nos sentimos entusiasmados por integrar la plataforma de Brightcove con Shopify, Instagram y Salesforce Sales Cloud. Las integraciones ayudarán a nuestros clientes a aumentar los ingresos, llegar a una audiencia más amplia y fidelizar a los clientes mediante la incorporación de contenido de video en sus canales", comentó Marty Roberts, vicepresidente sénior de estrategia y marketing de productos de Brightcove. "Las estrategias de video primero son una forma efectiva de activar compradores y aumentar las ventas de productos. En Brightcove, nos comprometemos a brindar herramientas innovadoras para que nuestros clientes brinden un valor significativo y los ayuden a generar resultados comerciales impactantes".

Las integraciones ayudarán a los clientes de Brightcove a integrar y analizar videos en sitios web populares de comercio electrónico y redes sociales:

-- La integración de Shopify integration permite a los usuarios conectar su tienda en línea a la nube de video de Brightcove a través del mercado de aplicaciones de Shopify. Ahora, los usuarios pueden pueden acceder y buscar en su catálogo de videos, publicar videos en su escaparate y crear eventos de video en vivo para transmitir a clientes potenciales con una función de chat para atraer a los espectadores directamente desde Shopify. La aplicación Brightcove también proporciona análisis de rendimiento y compromiso dentro de Shopify, lo que facilita la medición del ROI del video.

-- La integración de Instagram pone la red social como un destino de publicación dentro de la plataforma de Brightcove. Los clientes ahora pueden enviar directamente su contenido de video a Instagram como un Reel o en su Feed para llegar a audiencias más amplias con su contenido de marca.

-- La integración de SalesforceSalesCloud permite a los clientes de Brightcove sincronizar datos en forma directa desde la solución Audience Insights de Brightcove a Salesforce. Los equipos de marketing y campañas ahora pueden analizar mejor el video y los datos de los espectadores dentro de Sales Cloud y Marketing Cloud de Salesforce para tomar acciones basadas en información para sus esfuerzos de divulgación y marketing.

Las últimas integraciones de Brightcove respaldan la misión de ayudar a las empresas a lograr sus objetivos a través de estrategias de contenido prioritarias en video. "Las integraciones son parte de nuestra cartera de soluciones para ayudar a las empresas de todos los tamaños a llegar a audiencias objetivo, activar compradores y enfocar su estrategia con información y análisis procesables", compartió Roberts.

Acerca de Brightcove Inc.

Brightcove crea las soluciones de tecnología de streaming más confiables, escalables y seguras del mundo para construir una mejor conexión entre las compañías y sus públicos, más allá del lugar donde se encuentren o los dispositivos en los que consuman contenidos. En más de 60 países, la plataforma de video inteligente de Brightcove permite que las empresas vendan a sus clientes de forma más efectiva, que los líderes multimedia realicen streamings y moneticen su contenido de manera más confiable y que cada organización se comunique con los miembros de sus equipos de manera más potente. Con dos premios Technology and Engineering Emmy® Awards a la innovación, un tiempo de actividad que es líder de la industria de manera continua y una escalabilidad inigualable, estamos siempre en la vanguardia de lo que el video puede lograr. Síganos en Twitter, LinkedIn, y Facebook. Visite www.brightcove.com.

