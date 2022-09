Comunicado de prensa de Business Wire: BYD Auto

BYD anuncia los precios de preventa de su nueva gama europea de vehículos de turismo. El fabricante líder mundial de vehículos de nueva energía y baterías eléctricas presenta de inmediato tres vehículos de pasajeros totalmente eléctricos que se entregarán en Noruega, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Alemania. Antes de que finalice el año, los clientes de Francia y el Reino Unido también tendrán acceso a los vehículos de emisiones cero de BYD. Después, se designarán más concesionarios para apoyar los planes de BYD de cubrir todos los mercados importantes de Europa.

BYD Europe Product Premiere 2022

El precio de preventa del BYD ATTO 3 es de 38.000 euros. Los precios de preventa del BYD HAN y TANG son de 72.000 euros. Estos precios de preventa se aplican a Alemania como referencia para Europa y pueden variar de un país a otro. Los tres vehículos totalmente eléctricos de BYD son tecnológicamente avanzados y se adaptan bien a las expectativas y necesidades de los clientes europeos. El BYD HAN, el BYD TANG y el BYD ATTO 3 se exhibirán en el Salón del Automóvil de París de este año, en octubre de 2022.

Para el presidente de BYD, Wang Chuanfu, que fundó la empresa en 1995, el lanzamiento de BYD al mercado europeo de pasajeros es uno de los hitos más importantes hasta la fecha. "Europa es la cuna de la industria del automóvil y tiene un fuerte espíritu de innovación. Los europeos están haciendo un esfuerzo concertado para acelerar la transformación de la electrificación del automóvil, y Europa representa el principal mercado impulsor del avance de los vehículos de nueva energía. Por ello, nos complace que BYD pueda hacer crecer la adopción de los coches eléctricos simultáneamente con los mercados locales. Estamos deseando trabajar junto con los respetados concesionarios europeos y los socios de la industria para crear productos de alta calidad con tecnología verde, y llevar opciones y experiencias diversificadas a más consumidores''

Diseñado pensando en los clientes europeos

Aunque la tecnología avanzada es la base de todos los vehículos de BYD, la atención al detalle y las referencias culturales son fundamentales para la ética de diseño de BYD. El diseño de BYD fusiona miles de años de cultura china con la cultura europea moderna utilizando la expresiva cara del dragón chino como inspiración estética para su gama de vehículos de turismo. Este lenguaje de diseño distintivo se combina con características elegantes y tecnología innovadora para satisfacer las expectativas del estilo de vida moderno.

BYD iniciará el lanzamiento europeo con tres vehículos totalmente eléctricos. El espacioso BYD ATTO 3 está diseñado pensando en el cliente europeo y es el primer SUV construido sobre la avanzada e-Platform 3.0 de BYD. Este SUV del segmento C muestra la innovación de BYD en materia de vehículos eléctricos (bomba de calor de serie), combinando estética, inteligencia y eficiencia con una serie de características de seguridad que incluyen la batería Blade. El interior es una experiencia verdaderamente digital y conectada. El diseñador global de BYD, Wolfgang Egger, y su equipo han creado un diseño expresivo y divertido, con un toque de novedad. El BYD ATTO 3 es, con su distintiva silueta y sus llantas de aleación, un auténtico atractivo en su categoría. Es una opción versátil y atractiva para muchos consumidores europeos. El BYD ATTO 3 tiene una batería de 60,48 kWh y ofrece una tranquilizadora autonomía de 420 kilómetros (WLTP).

El BYD HAN llama la atención por su aspecto desde todos los ángulos. El elegante y deportivo sedan encarna el estilo y las terminaciones premium por dentro y por fuera, a la vez que ofrece un estimulante rendimiento de conducción y una magnífica capacidad de respuesta. El BYD HAN cuenta con dos motores eléctricos, generando un verdadero sistema de tracción total para la seguridad y el manejo. La potencia combinada del sistema de doble motor ofrece unos impresionantes 380 kW o 516 caballos de potencia con un tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h de sólo 3,9 segundos. El BYD HAN ofrece una experiencia de alta tecnología y alta calidad que se beneficia de algunas de las tecnologías más avanzadas de la industria de los vehículos eléctricos, incluida la revolucionaria batería Blade.

Otro producto que ofrece una experiencia premium, aunque esta vez con 7 plazas, es el BYD TANG. Este gran vehículo de tracción total ha hecho una impresionante entrada en el competitivo segmento de los SUV eléctricos desde su lanzamiento en el mercado piloto de BYD en Noruega el año pasado. Este vehículo de 7 plazas y cero emisiones combina un rendimiento emocionante con comodidad, espacio, eficiencia y seguridad. El BYD TANG ofrece una experiencia integral de primera calidad, con un alto equipamiento de serie. Además, el BYD TANG está equipado con la batería Blade de última generación, diseñada para una seguridad, rendimiento, durabilidad y eficiencia óptimos. La aceleración también es emocionante, de 0 a 100 km/h en sólo 4,6 segundos.

"El diseño de BYD es expresivo y emocional, además de limpio y relevante", afirma el diseñador global de BYD, Wolfgang Egger. "Al diseñar el BYD HAN y el BYD TANG nos inspiramos en la cara del dragón, un personaje fuerte en la cultura china, y con el BYD HAN, en la belleza de un coche deportivo europeo. Además, nos esforzamos por crear una sensación de limpieza, como en 3D, con un toque clásico. Para el diseño del BYD ATTO 3 queríamos crear una sensación muy fresca, espaciosa y juvenil para atraer a los jóvenes y a las familias. Una vez más, con el BYD ATTO 3 nos inspiramos en el dragón chino, al que llamamos lenguaje de diseño de la cara del dragón. Su distintivo bigote, la piel y los ojos de dragón son elementos que se representan en el BYD ATTO 3. Para algunos de los elementos del interior nos inspiramos en el gimnasio y en la música. Por ejemplo, los picaportes de las puertas, los reposabrazos y los guardabarros se inspiraron en las pesas y en diferentes aparatos de gimnasia. En los paneles de las puertas construimos unas cuerdas que, al tocarlas, también suenan como una guitarra. Más que divertidos, también tienen una función práctica de almacenamiento".

Experiencia de BYD en baterías de potencia y tecnología básica pionera

La innovación mundial de BYD en materia de tecnología es fundamental para los vehículos eléctricos de pasajeros de BYD. Durante las últimas décadas, BYD se ha centrado en el dominio de tecnologías avanzadas que abarcan las baterías de fosfato de hierro BYD sin cobalto, los motores eléctricos, los sistemas de control electrónico y los chips de grado automotriz.

Fruto de esta considerable investigación y desarrollo es la innovadora batería Blade, que está revolucionando la seguridad, la durabilidad y el rendimiento del sector de los vehículos eléctricos. Esto funciona en estrecha sinergia con la competencia de BYD en la tecnología del tren motriz eléctrico (BYD ha desarrollado una e-Platform 3.0 ultrainteligente de próxima generación) para obtener lo último en eficiencia del sistema e inteligencia integrada del vehículo. Esta tecnología integrada se ha desarrollado para ofrecer un rendimiento óptimo y una mejor experiencia de conducción. En particular, BYD es propietaria de la cadena de suministro vertical de los vehículos eléctricos para una perfecta integración y control de la fabricación, incluida la producción de semiconductores.

BYD ofrece una garantía de 8 años para las baterías de potencia

Michael Shu, Director General y Gerente de la División de Cooperación Internacional y Europa de BYD, afirma: "La innovación tecnológica tiene que ser segura, fiable, cómoda y accesible. Esto es lo que pretendemos. Los clientes europeos son muy exigentes con sus soluciones de movilidad y, en vista de ello, hemos preparado con esmero nuestro lanzamiento al mercado. BYD llega a Europa con una gama completa de nuevos coches eléctricos, que está a la altura de las altas expectativas de nuestros clientes. Presentamos vehículos fiables, prácticos y confortables con un equipamiento de primera calidad de serie. Tal es nuestra confianza en nuestra tecnología y en la calidad de nuestros vehículos, que nuestros coches cuentan con una garantía de 8 años para las baterías eléctricas."

En consecuencia, Michael Shu espera compartir las ventajas de los coches eléctricos de BYD con otros países europeos. "Tenemos un gran respeto por la industria automovilística europea y su ecosistema, incluido el diseño, I+D, fabricación, ventas, red de posventa y servicios. Nuestra estrategia consiste en trabajar con concesionarios locales establecidos y respetados que compartan nuestra visión, para ofrecer un servicio al cliente de alto nivel".

Puntos destacados sobre los productos de BYD

-0- *T ArtículosBYD ATTO 3BYD TANGBYD HAN Dimensión (L/A/A) 4,455/1,875/1,615 4,870/1,950/1,725 4,995/1,910/1,495 Tipo de accionamiento FWD AWD AWD Velocidad máxima (km/h) 160 180 180 Potencia del motor (kW) 150 380 380 Tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h (s) 7,3 4,6 3,9 Tamaño de las ruedas (pulgadas) 18 22 19 Autonomía eléctrica (km) 420 (WLTP combinado) 400 (WLTP combinado) 521(WLTP combinado) Volumen del baúl (L) 440/1,338 235/940/1,655 410 Capacidad de los asientos (ocupantes) 5 7 5 Tipo de batería Batería BYD Blade (LFP) Batería BYD Blade (LFP) Batería BYD Blade (LFP) Capacidad nominal (kWh) 60,48 86,4 85,4 Tiempo de carga en CC (30-80%, min) 29 30 30 Techo solar panorámico Estándar Estándar Estándar *T

-- Las especificaciones detalladas se anunciarán cerca de la presentación oficial en el Salón del Automóvil de París.

Acerca de BYD

BYD es una empresa multinacional de alta tecnología dedicada a aprovechar las innovaciones tecnológicas para una vida mejor. Fundada en 1995 como fabricante de baterías recargables, BYD cuenta ahora con un ámbito de negocio diverso que abarca la automoción, el transporte ferroviario, las nuevas energías y la electrónica, con más de 30 parques industriales en China, Estados Unidos, Canadá, Japón, Brasil, Hungría e India. Desde la generación y el almacenamiento de energía hasta sus aplicaciones, BYD se dedica a proporcionar soluciones energéticas de emisiones cero que reducen la dependencia mundial de los combustibles fósiles. Su huella de vehículos de nueva energía cubre ahora 6 continentes, más de 70 países y regiones, y más de 400 ciudades. La empresa, que cotiza en las bolsas de Hong Kong y Shenzhen, es conocida por ser una de las empresas de la lista Fortune Global 500 que aporta innovaciones en pos de un mundo más ecológico.

BYD Europa tiene su sede en los Países Bajos y es la primera sucursal del Grupo BYD en el extranjero, con el compromiso de hacer evolucionar la marca internacional BYD Auto para ofrecer soluciones sostenibles seguras y eficientes en vehículos de nueva energía a través de innovaciones tecnológicas líderes en el mundo.

Para más información, visite www.byd.com.

Acerca de BYD Auto

Fundada en 2003, BYD Auto es la filial de automoción de BYD, una empresa multinacional de alta tecnología dedicada a aprovechar las innovaciones tecnológicas para una vida mejor. Con el objetivo de acelerar la transición ecológica del sector del transporte mundial, BYD Auto se centra en el desarrollo de vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables. La empresa domina las tecnologías básicas de toda la cadena industrial de los vehículos de nueva energía, como las baterías, los motores eléctricos, los controladores electrónicos y los semiconductores de grado automotriz. En los últimos años ha realizado importantes avances tecnológicos, como la batería Blade, la tecnología híbrida DM-i y DM-p, la e-Platform 3.0 y la tecnología CTB. La empresa es el primer fabricante de automóviles del mundo que ha dejado de producir vehículos de combustible fósil y cambiar a los vehículos eléctricos y se ha mantenido a la cabeza de las ventas de vehículos de pasajeros de nueva energía en China durante 9 años consecutivos.

