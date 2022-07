Comunicado de prensa de Business Wire: BYD JAPAN Inc.

El 21 de julio del corriente, BYD JAPAN Inc., una sucursal de BYD Company Limited en Japón, celebró una conferencia de la marca en Tokio, marcando la entrada oficial de BYD en el mercado de vehículos de pasajeros en Japón. En la conferencia, debutaron tres modelos de BYD: ATTO 3, BYD DOLPHIN y BYD SEAL.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220721005516/es/

BYD's brand conference in Tokyo (Photo: Business Wire)

Según las previsiones, el BYD ATTO 3 se convertirá en el primer vehículo de pasajeros de BYD vendido en Japón y se estima que las ventas comenzarán en enero de 2023. Se espera que el BYD DOLPHIN y el BYD SEAL le sigan poco después, llegando al mercado a mediados y en la segunda mitad de 2023, respectivamente. Estos tres vehículos eléctricos aportan más opciones y mejoran el mercado local de vehículos eléctricos de pasajeros.

Wang Chuanfu, presidente de BYD, comentó al respecto: "Siendo una de las primeras empresas en desarrollar vehículos eléctricos en el mundo, BYD lleva acumulados 27 años de conocimientos y experiencia en el campo de los vehículos de energías nuevas y ha dominado las tecnologías avanzadas que abarcan las baterías, los motores eléctricos, los sistemas de control electrónico y los chips para especialidades automotrices. En la actualidad, con el apoyo y la expectativa de los consumidores, BYD hace su ingreso oficial al mercado de los vehículos de pasajeros de energía nueva en Japón. Gracias a la colaboración de BYD y el mercado local de NEV, podemos dedicarnos a liderar el camino de la movilidad eléctrica, para lograr una vida mejor".

Liu Xueliang, gerente general de la División de Ventas de Automóviles de BYD en Asia y el Pacífico, declaró: "A partir de hoy, BYD, junto con los concesionarios y socios japoneses, establecerá gradualmente un sistema completo de ventas y servicios para poner el estilo de vida bajo en carbono y una mejor experiencia del cliente al alcance de la población local".

BYD comenzó a prestar servicios a los clientes japoneses con baterías recargables ya en 1999. Más tarde, BYD comenzó a suministrar productos nuevos e innovadores de almacenamiento de energía, productos de energía solar, autobuses eléctricos puros, carretillas elevadoras eléctricas puras y otros artículos que aceleraron el desarrollo ecológico y sostenible de Japón. El excelente rendimiento operativo de BYD le ha valido una excelente reputación en Japón.

Actualmente, la huella de los vehículos de energía nueva de BYD se extiende a más de 400 ciudades y a través de 70 países y regiones en seis continentes. Impulsada por las innovaciones tecnológicas, BYD les entrega a los clientes mundiales sus soluciones globales de energía nueva y ayudando a "Enfriar la Tierra 1 ?".

Acerca de BYD

BYD (Build Your Dreams) es una empresa multinacional de tecnología de punta que se dedica a aprovechar las innovaciones tecnológicas para una vida mejor. BYD cuenta ahora con cuatro sectores: automotriz, electrónica, energías nuevas y transporte ferroviario. Desde su fundación en 1995, la empresa adquirió rápidamente una sólida experiencia en baterías recargables y se ha convertido en una implacable defensora del desarrollo sostenible, expandiendo con éxito sus soluciones de energía renovable a nivel mundial con operaciones en más de 50 países y regiones. Su creación de un ecosistema energético con emisiones cero, que comprende la generación de energía solar asequible, el almacenamiento fiable de energía y el transporte electrificado de vanguardia, la ha convertido en un líder de la industria en los sectores de la energía y el transporte. BYD es una empresa respaldada por Warren Buffet y cotiza en las bolsas de Hong Kong y Shenzhen. Puede encontrar más información sobre la empresa en http://www.byd.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220721005516/es/

Contacto

Asia y el Pacífico: Mia Gu, mia.gu@byd.com tel.: +86-755-8988-8888-69666 Europa: Penny Peng, PressEU@byd.com tel.: +31-102-070-888 América del Norte: Frank Girardot, frank.girardot@byd.com tel: +1 213-245-6503 América Latina: Sofia Mardones, sofia.mardones@byd.com tel.: +56 9 9821 6851 Brasil: Adalberto Maluf, adalberto.maluf@byd.com tel.: +19 3514-2554 Africa: Nikki Li, li.namin@byd.com tel.: +86-18-938-862-670

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.