Comunicado de prensa de Business Wire: BYD

El 3 de agosto, BYD entró en la lista Fortune Global 500 para 2022, demostrando sus destacados logros en el mercado.

Centrándose en la resolución de problemas sociales, BYD sigue dedicándose a aprovechar soluciones eficaces para el desarrollo sostenible. Después de años de progreso, BYD se convirtió en una empresa de alta tecnología cuyo ámbito de negocio abarca los automóviles, el transporte ferroviario, las nuevas energías y la electrónica. En la búsqueda de un mundo más ecológico, BYD se convierte en una empresa de la lista Fortune Global 500 que proporciona soluciones globales de nuevas energías.

En el contexto del reciente y rápido crecimiento de la industria del automóvil, BYD aprovecha sus puntos fuertes para introducir tecnología avanzada, productos de alta calidad y mercados más amplios. Respaldada por sus tecnologías, como la batería Blade, la tecnología superhíbrida DM-i y la plataforma electrónica, BYD vendió 730.093 vehículos para transporte de pasajeros en 2021, incluidos 593.745 vehículos para transporte de pasajeros de nueva energía, con un aumento interanual del 231,6%. En China, BYD ha consolidado su estatus como principal vendedor de vehículos para transporte de pasajeros de nueva energía durante nueve años consecutivos. En el primer semestre de 2022, BYD vendió 638.157 vehículo para transporte de pasajeros de nueva energía, con un aumento del 324,8% interanual.

BYD tiene sus miras puestas más allá de China. En el proceso de expansión de la huella global, BYD siempre acepta la revolución tecnológica y la transformación industrial en todo el mundo. Al incorporar la sabiduría global y compartir las innovaciones tecnológicas ecológicas con los consumidores, BYD está en el camino de ser competitiva a nivel internacional. Actualmente, la huella de los vehículos de nueva energía de BYD se extiende a más de 400 ciudades y a través de 70 países y regiones en 6 continentes. El 21 de julio, BYD anunció su entrada oficial en el mercado de vehículos para transporte de pasajeros en Japón, marcando un nuevo capítulo en la globalización de los vehículos para transporte de pasajeros de BYD.

Desde marzo de 2022, BYD ha cesado la producción de automóviles impulsados únicamente por motores de combustión interna. Su cambio a la producción exclusiva de vehículos eléctricos de batería y vehículos eléctricos híbridos enchufables personifica la transformación de bajas emisiones de carbono en la industria del transporte.

En la actualidad, la reducción de las emisiones de carbono y el desarrollo de nuevas energías son los consensos mundiales. Como empresa internacional de alta tecnología, BYD se ha comprometido a ofrecer soluciones de nuevas energías en todo el mundo. Superando su prestigioso estatus de Global 500, BYD continuará creando innovaciones tecnológicas para una vida mejor, promoviendo el desarrollo sostenible de la sociedad e implementando su iniciativa Cool the Earth by 1?.

BYD (Build Your Dreams) es una empresa multinacional de alta tecnología dedicada a aprovechar las innovaciones tecnológicas para una vida mejor. BYD cuenta actualmente con cuatro sectores: automóvil, electrónica, nuevas energías y transporte ferroviario. Desde su fundación en 1995, la empresa desarrolló rápidamente una sólida experiencia en baterías recargables y se ha convertido en una implacable defensora del desarrollo sostenible, expandiendo con éxito sus soluciones de energía renovable a nivel mundial con operaciones en más de 70 países y regiones. Su creación de un Ecosistema Energético de Cero Emisiones, que comprende la generación de energía solar asequible, el almacenamiento fiable de energía y el transporte electrificado de vanguardia, la ha convertido en un líder de la industria en los sectores de la energía y el transporte. BYD es una empresa respaldada por Warren Buffet y cotiza en las bolsas de Hong Kong y Shenzhen. Puede encontrar más información sobre la empresa en http://www.byd.com.

