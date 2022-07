Comunicado de prensa de Business Wire: Café Britt

Britt Café & Bakery inaugura la más grande cafetería gourmet en América Latina, la cual opera bajo un exitoso modelo de franquicia y se ubica en la nueva terminal internacional del aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile.

Britt Café & Bakery, una franquicia de origen costarricense, inicia su expansión en Latinoamerica con primer local en Chile. (Photo: Business Wire)

Este nuevo establecimiento es el más grande de la región con una extensión de 500 m2. Además, ofrece una gran experiencia en el servido del café por medio de métodos como prensa francesa, chorreador y bandola, y cuenta con un barista experto que prepara cada bebida al gusto del cliente.

Esta es la primera franquicia de Britt Café & Bakery que se inaugura en Chile y cuenta con el respaldo de Café Britt, una empresa de origen costarricense con más de 35 años de experiencia en el tostado y producción de café y chocolates gourmet, y con un portafolio de más de 500 productos de la más alta calidad.

Experiencia Britt Café & Bakery

Los establecimientos Britt Café & Bakery se centran en un modelo de franquicias, en el cual Café Britt cede a sus franquiciados los derechos de uso y comercialización de la marca que se caracteriza por altos estándares de calidad de café gourmet y la preparación de bebidas de calidad premium.

Britt Café & Bakery cuenta con equipamiento y una adaptación adecuada para un formato de barra "To Go", tanto para llevar productos y comprar souvenirs; un autoservicio personalizado para tomar las órdenes; además de ofrecer una barra de servicio para atender a la mesa.

"Britt Café & Bakery conjuga la experiencia de baristas especializados, la degustación del mejor café gourmet característico de Café Britt y preparaciones culinarias de la más alta calidad. En este último sentido, contamos por ejemplo con bollería francesa horneada a diario, cuidando así su textura y sabor característicos. También ofrecemos adaptaciones de la cocina chilena, con nuevas versiones de los sándwiches de pollo-palta y churrasco, la preparación del salmón, bombones rellenos de pisco y alfajores de manjar. Queremos que durante su visita la gente conozca del café y viva la cultura cafetalera, mostrándoles diferentes métodos para la preparación de esta apreciada bebida", detalla Atilio Derosas, Country Manager de Café Britt Chile.

La inversión de este nuevo establecimiento en el nuevo terminal internacional del aeropuerto de Santiago alcanza los 1.5 millones de dólares y emplea aproximadamente a 120 colaboradores.

Para el primer semestre del 2022 se trabaja en la inauguración de otros dos Britt Café & Bakery en los aeropuertos de Concepción y Punta Arenas. Esta línea de cafeterías gourmet cuenta con un total de 14 locales franquiciados con presencia en Chile, Costa Rica y Perú -país en que también inauguró su cafetería premium en el aeropuerto de Lima en el 2020-, y para los próximos meses se anuncian planes de crecimiento en la ciudad de México para acumular un total de 19 Britt Café & Bakery en la región.

"Nos hemos dado cuenta de que, con esta nueva apertura, nos acercamos a un mercado con un crecimiento importante, que arrastra una tendencia de consumo mucho más grande en café. Pese a que Chile no es un país cafetero, han migrado desde el café instantáneo a un consumo de otros formatos de café, por lo que esta inauguración es una respuesta a oportunidades del mercado nacional", añade Atilio Derosas.

Las operaciones y gestión en Britt Café & Bakery tienen como objetivo ser altamente sostenibles y responsables con el medioambiente. Se cuenta con lineamientos en la cocina para optimizar el uso de recursos, reciclaje de desechos de empaque y materias primas, así como el uso de material compostable o de madera para disminuir el impacto ambiental.

Presencia de Café Britt en Chile

Café Britt está presente en Chile desde el año 2007, con su línea de productos gourmet de café y chocolates a la venta en hoteles, cadenas de supermercados y tiendas de aeropuertos; y ahora viene a consolidar su presencia en el mercado chileno con su cafetería Britt Café & Bakery, un modelo de franquicia que ha mostrado una alta preferencia de clientes que aprecian tomarse un buen café y aprender más de esta milenaria bebida.

Acerca de Britt Café & Bakery

Britt Café & Bakery es el formato de franquicia de la marca Café Britt que fue creada para que las personas puedan disfrutar una experiencia única de café gourmet. Nuestra experiencia se basa en el servido del café por medio de métodos como prensa francesa, chorreador y bandola, adicional contamos con el expertís barista que preparará cada bebida al gusto de nuestros clientes. También nos caracterizamos por nuestra bollería francesa, la cual se hornea diariamente para brindar la calidad gourmet que nos identifica. Por su parte, nuestro menú también cuenta con una variedad de platillos adicionales para todo tipo de gustos.

En Britt Café & Bakery satisfacemos gustos exigentes y excedemos expectativas, creamos experiencias memorables con productos y servicios auténticos e innovadores. Somos una organización ágil y emprendedora que respeta el ambiente y que genera valor a nuestros accionistas.

Para más información puede escribir a Juliana Gómez, Gerente de Mercadeo de la marca, al correo juliana.gomez@cafebritt.com

Contacto

Juliana Gómez, Gerente de Mercadeo de la marca juliana.gomez@cafebritt.com

