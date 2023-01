Comunicado de prensa de Business Wire: Carbios

Noticias sobre normativa:

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230111005935/es/

(L-R) Hans Ole Klingenberg, Vice President, Marketing Agricultural & Industrial Biosolutions, Novozymes; Tina Sejersgård Fanø, Executive Vice President, Agricultural & Industrial Biosolutions, Novozymes; Emmanuel Ladent, CEO, Carbios; Alain Marty, Chief Scientific Director, Carbios (Photo: Business Wire)

Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), empresa pionera en el desarrollo y la industrialización de tecnologías biológicas para reinventar el ciclo de vida de plásticos y textiles, y Novozymes, líder mundial en soluciones biológicas, anuncian hoy una asociación estratégica exclusiva global a largo plazo. Gracias a este importante acuerdo se garantiza la producción y el suministro continuado de las enzimas de degradación de PET patentadas por Carbios a escala industrial para la primera planta biológica de reciclaje de PET del mundo, que comenzará a producir en 2025 en Longlaville (Francia), así como para los futuros clientes con licencia de Carbios.

Colaboración mundial exclusiva

Carbios y Novozymes llevan asociados desde 2019 para desarrollar soluciones a base de enzimas y abordar el reto de la sostenibilidad que supone la contaminación por plásticos, tanto en el ámbito del reciclaje de PET1 como en el de la biodegradación de PLA2. A partir del actual Acuerdo de Desarrollo Conjunto, en virtud del nuevo acuerdo, Carbios y Novozymes ampliarán su colaboración para desarrollar, optimizar y producir enzimas que posteriormente serán suministradas por Novozymes a todos los titulares de licencias de la tecnología de Carbios. El nuevo acuerdo otorga a ambas partes exclusividad en el ámbito de la colaboración.

Despliegue industrial a gran escala

La asociación estratégica contribuye al despliegue industrial a gran escala de la tecnología patentada de reciclaje de PET de Carbios, que comenzará con la futura unidad industrial de referencia de Carbios en Longlaville (Francia), que se convertirá en la primera planta de reciclaje biológico de PET del mundo. Las obras comenzarán a finales de este año y ya se han solicitado los permisos de construcción y explotación a las autoridades locales. Está previsto que la producción de la planta comience en 2025 y la capacidad de tratamiento será de 50 000 toneladas de residuos al año.

"Nos satisface enormemente ampliar nuestra asociación con Novozymes, líder mundial en soluciones biológicas, y aprovechar nuestra sólida relación actual para ofrecer el suministro sostenible a nuestros futuros clientes", comentó Emmanuel Ladent, director ejecutivo de Carbios. "El apoyo continuo de Novozymes es una prueba irrefutable de nuestro compromiso conjunto para lograr una economía verdaderamente circular para plásticos y textilesque beneficie al medioambiente y sea económicamente viable para todos los socios comerciales".

"Nos entusiasma avanzar en esta colaboración con Carbios mediante la firma de este acuerdo exclusivo y apoyar la siguiente fase de escalado de esta nueva actividad de reciclaje biológico de plásticos", comentóHans Ole Klingenberg, vicepresidente de Marketing de Biosoluciones Agrícolas e Industriales de Novozymes. "Al proporcionar soluciones biológicas a gran escala, Novozymes tiene la satisfacción de contribuir a llevar al mercado el biorreciclaje de plásticos y fibras de PET de Carbios".

Acerca de Carbios

Fundada en 2011 por Truffle Capital, Carbios es una empresa de biotecnología con clara orientación ecológica que desarrolla procesos biológicos e innovadores. A través de su particular enfoque de combinar enzimas y plásticos, Carbios se propone dar respuesta a las nuevas expectativas de los consumidores y a los desafíos de una amplia transición ecológica, abordando un problema fundamental de nuestro tiempo: la contaminación plástica y textil. Carbios descompone cualquier tipo de PET (el principal polímero en botellas, bandejas y textiles de poliéster) en sus componentes básicos, que pueden reutilizarse para producir nuevos plásticos PET de calidad equivalente a los vírgenes. Esta innovación, la primera de este tipo en el mundo, ha sido reconocida recientemente en un artículo científico publicado en la prestigiosa revista Nature. Carbios puso en marcha con éxito su planta de demostración de Clermont-Ferrand en 2021. Ahora, da otro paso clave hacia la industrialización de su proceso con la construcción de una unidad inédita en colaboración con Indorama Ventures.

En 2017, Carbios y L'Oréal fundaron conjuntamente un consorcio para contribuir a la industrialización de su tecnología de reciclaje patentada. Con el compromiso de desarrollar soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible, Nestlé Waters, PepsiCo y Suntory Beverage & Food Europe se unieron a este consorcio en abril de 2019. En 2022, Carbios firmó un acuerdo con On, Patagonia, PUMA y Salomon, para desarrollar soluciones que promuevan la reciclabilidad y circularidad de sus productos.

La empresa también es autora de una tecnología de biodegradación enzimática de plásticos de un solo uso a base de PLA (un polímero de origen biológico). Con esta tecnología se puede crear una nueva generación de plásticos 100 % compostables a temperatura ambiente y en condiciones domésticas, integrando enzimas en el núcleo del producto plástico.

Para obtener más información, visite www.carbios.com/en / Twitter: Carbios LinkedIn: Carbios Instagram: insidecarbios

Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) puede acogerse al programa gubernamental PEA-PME, una iniciativa que permite a los residentes franceses que invierten en pymes beneficiarse de bonificaciones en el impuesto a las ganancias.

Acerca de Novozymes

Novozymes es el referente mundial en soluciones biológicas. En colaboración con clientes, socios y la comunidad mundial, mejoramos el rendimiento industrial y, al mismo tiempo, preservamos los recursos del planeta y ayudamos a que las personas vivan mejor. Como el proveedor más grande del mundo de tecnologías enzimáticas y microbianas, nuestra bioinnovación permite mayores rendimientos agrícolas, el lavado a baja temperatura, la producción energéticamente eficiente, los combustibles renovables y muchos otros beneficios de los que dependemos hoy y de los que dependeremos en el futuro. Lo llamamos "Rethink Tomorrow" (Repensar el mañana). www.power-with-biology.com

La traducción solo tiene fines informativos. En caso de discrepancia entre la versión en español y la versión en inglés de este comunicado de prensa, prevalecerá la versión en inglés.

1 Cf. Comunicado de prensa del 30 de enero de 2020 2 Cf. Comunicado de prensa del 29 de enero de 2019

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230111005935/es/

Contacto

CARBIOS Melissa Flauraud Relaciones con la prensa melissa.flauraud@carbios.com Benjamin Audebert Relaciones con los inversores contact@carbios.com +33 (0)4 73 86 51 76

Relaciones con la prensa (Europa) Iconic Marie-Virginie Klein mvk@iconic-conseil.com +33 (0)1 44 14 99 96

Relaciones con la prensa (EE. UU.) Rooney Partners Kate L. Barrette kbarrette@rooneyco.com +1 212 223 0561

Relaciones con la prensa (DACH) MC Services Anne Hennecke carbios@mc-services.eu +49 (0)211 529 252 22

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.