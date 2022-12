Comunicado de prensa de Business Wire: Carbios

Noticias sobre normativa:

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221208005860/es/

Bertrand Piccard, Initiator and Chairman of the Solar Impulse Foundation, as Keynote Speaker at the First World PET Biorecycling Summit organised by Carbios

Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), empresa pionera en el desarrollo y la industrialización de tecnologías biológicas para reinventar el ciclo de vida de plásticos y textiles, celebró en París la primera Cumbre Mundial sobre Biorreciclaje de PET, del 7 al 8 de diciembre de 2022. Al evento asistieron más de 100 participantes internacionales del mundo científico, académico e industrial para intercambiar conocimientos sobre los avances en el campo del reciclaje biológico, y cómo llevar estas innovaciones al mercado para respaldar una economía circular.

En esta conferencia de dos días se dieron cita científicos de renombre mundial procedentes de diversas instituciones académicas para compartir sus trabajos de investigación más recientes sobre la despolimerización enzimática del PET. Bertrand Piccard, fundador y presidente de la Fundación Solar Impulse1, participó como orador principal en la última sesión, dedicada a la circularidad del PET, y elogió la contribución de Carbios a la reducción de la contaminación por plásticos. La Cumbre concluyó con una visita a la planta de demostración de Carbios en Clermont-Ferrand. La planta de demostración se inauguró en septiembre de 2021 y acerca la tecnología de Carbios un paso más a la industrialización. Tras el éxito de esta planta experimental, Carbios está en vías de construir y operar la primera planta de reciclaje enzimático de PET a escala industrial del mundo (con una capacidad de procesamiento de 50.000 toneladas de residuos de PET al año) en Francia (Longlaville) para 20252, y de comenzar a conceder licencias de su tecnología en todo el mundo.

Haga clic aquí para ver el programa completo y la lista de disertantes y siga #biorecyclingsummit #carbiosPETsummit en los canales de redes sociales de Carbios.

-- Investigadores científicos de 10 países, entre ellos Norteamérica, Reino Unido, Japón y Alemania.

-- Bertrand Piccard, Fundación Solar Impulse, como orador principal.

-- Oradores de asociaciones estratégicas: L'Oréal, Salomon y McKinsey.

Bertrand Piccard, explorador serial, psiquiatra y pionero de las tecnologías limpias, creador y presidente de la Fundación Solar Impulse, comentó: "Reducir los residuos plásticos es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.La tecnología de Carbios para el reciclaje biológico de plásticos fue una de las primeras innovaciones etiquetadas como "Solución Eficiente" por la Fundación Solar Impulse ya en 20193. Carbios cuenta con mi apoyo continuo y elogio esta iniciativa de reunir a las principales partes interesadas en la lucha por proteger el medioambiente".

Alain Marty, director científico de Carbios, explicó: "En Carbios, hemos desarrollado un proceso enzimático único que permite reciclar biológicamente el PET, que es el segundo plástico más utilizado en el mundo. A diferencia de los métodos de reciclaje convencionales, nuestro innovador proceso permite reciclar todo tipo de residuos, incluso textiles de poliéster, para reutilizarlos en la producción de nuevos plásticos PET de calidad equivalente a los vírgenes. Estaprimera cumbre sobre biorreciclaje de PET nos ha permitido explorar los avances científicos en el uso de enzimas para el reciclaje y plantearnos el reto de ir más lejos, más rápido, con el apoyo de una red internacional de expertos".

Emmanuel Ladent, director ejecutivo de Carbios, señaló: "El éxito del modelo de industrialización que aplicamos se basa en nuestra capacidad para forjar alianzas estratégicas. Desde la creación de Carbios, hemos establecido asociaciones en los ámbitos de la investigación, la empresa y las finanzas, además de consorcios con los principales propietarios de marcas de los sectores textil y de envases. Es una gran satisfacción que tantos delegados estuvieran presentes en la primera Cumbre Mundial sobre Biorreciclaje de PET, ya que estoy convencido de que solo podremos alcanzar una economía verdaderamente circular con el reciclaje biológico si el mundo académico y la industria trabajan codo con codo".

Acerca de Carbios

Creada en 2011 por Truffle Capital, Carbios es una empresa de química ecológica que desarrolla procesos biológicos e innovadores. A través de su particular enfoque de combinar enzimas y plásticos, Carbios se propone dar respuesta a las nuevas expectativas de los consumidores y a los desafíos de una amplia transición ecológica, abordando un problema fundamental de nuestro tiempo: la contaminación plástica y textil. Carbios descompone cualquier tipo de PET (el principal polímero en botellas, bandejas y textiles de poliéster) en sus componentes básicos, que pueden reutilizarse para producir nuevos plásticos PET de calidad equivalente a los vírgenes. Esta innovación, la primera de este tipo en el mundo, ha sido reconocida recientemente en un artículo científico publicado en la prestigiosa revista Nature. Carbios puso en marcha con éxito su planta de demostración de Clermont-Ferrand en 2021. Ahora, da otro paso clave hacia la industrialización de su proceso con la construcción de una unidad inédita en colaboración con Indorama Ventures.

En 2017, Carbios y L'Oréal fundaron conjuntamente un consorcio para contribuir a la industrialización de su tecnología de reciclaje patentada. Con el compromiso de desarrollar soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible, Nestlé Waters, PepsiCo y Suntory Beverage & Food Europe se unieron a este consorcio en abril de 2019. En 2022, Carbios firmó un acuerdo con On, Patagonia, PUMA y Salomon, para desarrollar soluciones que promuevan la reciclabilidad y circularidad de sus productos.

La empresa también es autora de una tecnología de biodegradación enzimática de plásticos de un solo uso a base de PLA (un polímero de origen biológico). Con esta tecnología se puede crear una nueva generación de plásticos 100 % compostables en condiciones domésticas, al integrar enzimas en el núcleo del producto plástico.

Para saber más, visite www.carbios.com/en / Twitter: Carbios LinkedIn: Carbios Instagram: insidecarbios

Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) puede acogerse al programa gubernamental PEA-PME, una iniciativa que permite a los residentes franceses que invierten en pymes beneficiarse de bonificaciones en el impuesto a las ganancias.

La traducción es meramente informativa. En caso de discrepancia entre la versión en español y la versión en inglés de este comunicado de prensa, prevalecerá la versión en inglés.

1 Bertrand Piccard y la Fundación Solar Impulse han identificado más de 1000 soluciones limpias y rentables para hacer frente a los desafíos de la sostenibilidad y permitir al mismo tiempo el crecimiento económico. Más información en el sitio web oficial: https://solarimpulse.com/foundation 2Cf.Comunicado de prensa del 23 de febrero de 2022 3Cf. Comunicado de prensa del 3 de junio de 2019

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221208005860/es/

Contacto

CARBIOS Melissa Flauraud Relaciones con la prensa melissa.flauraud@carbios.com Benjamin Audebert Relaciones con los inversores contact@carbios.com +33 (0)4 73 86 51 76

Relaciones con la prensa (Europa) Iconic Marie-Virginie Klein mvk@iconic-conseil.com +33 (0)1 44 14 99 96

Relaciones con la prensa (EE. UU.) Rooney Partners Kate L. Barrette kbarrette@rooneyco.com +1 212 223 0561

Relaciones con la prensa (DACH) MC Services Anne Hennecke carbios@mc-services.eu +49 (0)211 529 252 22

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.